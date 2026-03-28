ABD Kadın Milli Takımı'nın yıldızı Naomi Girma, WSL şampiyonluğu için zayıf kalan umutlarını canlı tutmak isteyen Chelsea takım arkadaşlarına "her maçı kazanmak zorundayız" hedefini koydu
Girma kusursuzluğu arar
The Blues, Lig Kupası zaferi ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinin ilk ayağında Arsenal’e karşı alınan 3-1’lik yenilgiyi de içeren yoğun bir maç maratonunun ardından, bu Pazar günü Aston Villa karşısında lig mücadelesine geri dönüyor. Hata payının fiilen sıfır olduğu bu ortamda, Londra ekibi herhangi bir kayıp yaşamanın, şu anda lider Manchester City’nin dokuz puan gerisinde ve ikinci sıradaki Manchester United’ın sadece bir puan gerisinde yer aldıkları WSL şampiyonluğu yarışını matematiksel olarak sona erdirebileceğinin farkında.
Sonia Bompastor'un takımı şu anda istikrarın tek önemli unsur olduğu bir konumda bulunuyor. Avrupa kupalarının yarattığı dikkat dağınıklığına rağmen, lig liderlerine baskı uygulamak için Kingsmeadow'da 3 puanı almaya odaklanmaya devam ediyorlar.
Maç maç ele almak
Girma, maçın önemi ne olursa olsun, takımın önündeki rakibi göz ardı edemeyeceği konusunda kararlı. ABD milli takım oyuncusu, ister kupa için ister Avrupa kupalarına katılma hakkı için mücadele etsinler, süreçlerin aynı kaldığına inanıyor.
Kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Şu anda her lig maçını kazanmak zorundayız" dedi. "Her maçı tek tek ele alıp çok ileriye bakmamak gerekiyor. Bunu yapmak kolay. Ligde büyük farkla lider olsanız da Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı için mücadele ediyor olsanız da süreç her zaman aynıdır. Bunun değişeceğini sanmıyorum."
Sürece güvenmek
25 yaşındaki savunma oyuncusu, bu yoğun dönemde kadro derinliğinin belirleyici faktör olacağını vurguladı. Stamford Bridge'de Arsenal ile oynanacak rövanş maçı yaklaşırken, rotasyon ve zihinsel dayanıklılık hayati önem taşıyor.
""Önemli olan her zaman aynı zihniyete sahip olmak ve her maça aynı şekilde hazırlanarak hazır olduğumuzdan emin olmak," diye açıkladı. "Harekete geçmeye ve birbirimiz için oynamaya hazır olmalıyız. Sezonun bu kısmı gerçekten çok yoğun. Açıkçası, bu dönemde çok fazla maçımız var, ancak işte o zaman kadromuzu devreye sokuyoruz ve hazırlıklara güveniyoruz, herkesin rolünü oynamaya hazır olduğuna güveniyoruz."
Şimdi ne olacak?
Aston Villa ile oynanacak kritik maçın ardından, Blues hemen dikkatlerini Avrupa sahnesine çevirecek ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin rövanş maçında Arsenal ile karşı karşıya gelecek. Ardından FA Cup çeyrek finalinde Tottenham ile karşılaşacaklar; ardından da Everton, Leicester City ve son olarak Manchester United ile oynayacakları son üç WSL maçı onları bekliyor.