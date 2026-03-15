Çeviri:
ABD Kadın Milli Takımı’nın yıldızı Alyssa Thompson, WSL şampiyonu Chelsea’ye yaptığı “korkutucu” transferin ardından “dört ay” boyunca gol atmayı beklemiyordu
Konfor alanından çıkmak
20 yaşındaki bir genç için, özellikle de Angel City FC’de herkesin tanıdığı bir isim haline gelmiş biri için, memleketi Los Angeles’tan ayrılıp Atlantik’in öbür tarafına taşınmak hiç de kolay olmayacaktı. Thompson, NWSL’nin tanıdık ortamını WSL’nin zorlu koşullarıyla takas etti; bu kararı, gerekli ama ürkütücü olarak nitelendirdi.
"Chelsea gibi bir fırsat ortaya çıktığında, bunu kaçıramazsınız. Ama bir insan olarak da, konfor alanımdan çıkmak benim için iyi oldu," diye açıkladı Thompson, Sky Sports ile yaptığı röportajda. "Benim için o kadar... kolay olan her şeyden uzaklaştığımı biliyordum - Angel City'de tam da ritmimi bulmuş gibi hissediyordum. Korkutucu ve rahatsız ediciydi, ama bunun kariyerim için yapmam gereken bir şey olduğunu biliyordum."
Kingsmeadow'da beklentileri yönetmek
Dünya futbolunun en heyecan verici genç yeteneklerinden biri olmasına rağmen, Thompson mütevazı bir zihniyetle geldi. Yerel ligi yenilgisiz tamamlamış bir kadroya katılan Thompson, ilk 11’de hemen yer bulma şansına dair gerçekçi bir bakış açısına sahipti. Hatta, Blues formasıyla gol tablosuna somut bir katkı sağlayabilmek için oldukça uzun bir süre beklemeyi göze almıştı.
"Kendimden beklentilerim düşüktü," diye ekledi. "Burada çok fazla harika oyuncu var. Ne kadar çok oynayacağımı bilmiyordum ve alışmam gereken çok fazla değişiklik vardı. Belki ilk dört ay boyunca gol atamayacağımı ya da hiç oynayamayacağımı düşünüyordum, bu yüzden oynadığımda ve gol atabildiğimde çok heyecanlandım. Bu zihniyet, kendime ve bu büyük değişime karşı daha hoşgörülü olmamı sağladı."
Aile bağları ve uluslararası başarı
Bu geçiş süreci, milli takım arkadaşları Naomi Girma ve Catarina Macario gibi tanıdık yüzlerin varlığıyla daha sorunsuz geçti. Thompson, eski Chelsea teknik direktörü Emma Hayes yönetiminde uluslararası sahnede de başarılı performansını sürdürdü ve kısa süre önce 82. dakikada attığı galibiyet golüyle ABD Kadın Milli Takımı’nın SheBelieves Kupası’nı kazanmasını sağlayarak değerini bir kez daha kanıtladı.
Thompson, bu çalkantılı dönemde kendine güvenini korumasına yardımcı olan kişi olarak kız kardeşi ve takım arkadaşı Gisele'yi gösteriyor. Thompson, Kolombiya maçının ardından Turner Sports'a verdiği demeçte, "Bence o her zaman bana güven veriyor," dedi. "Beni mutlu edip gülümsetmesi için ona her zaman güvenebilirim."
Baskı altında kupa peşinde
Blues, Manchester City ile arasındaki 9 puanlık farkı kapatmaya çalışırken WSL şampiyonluk yarışında zorlu bir görevle karşı karşıya olsa da, dikkatler bu Pazar günü Manchester United ile oynanacak Lig Kupası finalinde kazanılacak kupa hedefine yöneliyor. Thompson için Chelsea gibi bir kulübü temsil etmek, başarıya yönelik doğal bir beklentiyi de beraberinde getiriyor.
Thompson, "WSL'deki sıralamadan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz ve katıldığımız her turnuvada veya kupada kazanmak istiyoruz" dedi. "Bu yüzden bu galibiyeti elde etmek, takımın özgüveni açısından gerçekten önemli olacak... Kupa kazanmak ve Chelsea için oynamak birbirinin eş anlamlısıdır. Umarım bu maçı kazanabiliriz. Hepimiz kazanmayı seviyoruz ve bence Chelsea kazanmakla özdeşleşmiş bir kulüp."
