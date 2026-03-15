ABD Kadın Milli Takımı’nın yıldızı Alyssa Thompson, WSL şampiyonu Chelsea’ye yaptığı “korkutucu” transferin ardından “dört ay” boyunca gol atmayı beklemiyordu

Dünya futbolunun en heyecan verici genç yeteneklerinden biri olmasına rağmen, Thompson mütevazı bir zihniyetle geldi. Yerel ligi yenilgisiz tamamlamış bir kadroya katılan Thompson, ilk 11’de hemen yer bulma şansına dair gerçekçi bir bakış açısına sahipti. Hatta, Blues formasıyla gol tablosuna somut bir katkı sağlayabilmek için oldukça uzun bir süre beklemeyi göze almıştı.

"Kendimden beklentilerim düşüktü," diye ekledi. "Burada çok fazla harika oyuncu var. Ne kadar çok oynayacağımı bilmiyordum ve alışmam gereken çok fazla değişiklik vardı. Belki ilk dört ay boyunca gol atamayacağımı ya da hiç oynayamayacağımı düşünüyordum, bu yüzden oynadığımda ve gol atabildiğimde çok heyecanlandım. Bu zihniyet, kendime ve bu büyük değişime karşı daha hoşgörülü olmamı sağladı."

"Benim için çok... kolay olan her şeyden uzaklaştığımı biliyordum - Angel City'de tam da ritmimi bulmuş gibi hissediyordum," diye açıkladı Thompson. "Korkutucu ve rahatsız ediciydi, ama bunun kariyerim için yapmam gereken bir şey olduğunu biliyordum. Chelsea gibi bir fırsat ortaya çıktığında, bunu kaçıramazsınız. Ama bir insan olarak da, konfor alanımdan çıkmak benim için iyi oldu."