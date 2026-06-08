ABD Kadın Milli Takımı'nın yıldızı Alyssa Thompson, Chelsea'de beklentileri nasıl aştığını anlatırken, 2026-27 sezonu için WSL ve Şampiyonlar Ligi kupalarını hedeflediğini açıkladı

Thompson, Angel City'den transfer olduktan sonra Chelsea'deki ilk sezonunu başlangıçta beklediğinden daha başarılı geçirdi; ABD Kadın Milli Takımı'nın yıldızı, kendisini Blues'un en önemli hücum oyuncularından biri olarak kabul ettiren bu sezonu bir adım daha ileriye taşımaya kararlı.

21 yaşındaki oyuncu, tüm turnuvalarda attığı dokuz golle sezonu Chelsea'nin en çok gol atan ikinci oyuncusu olarak tamamladı ve İngiltere'ye geldiğinde kendine koyduğu hedefleri kısa sürede aştığını itiraf etti.

Thompson, Chelsea'nin resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Düşündüğümden çok daha iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum" dedi. "Chelsea'ye gelmek benim için bir onur ve ayrıcalıktı. Bu takıma katılmaktan ve her gün daha da iyiye gitmekten dolayı çok heyecanlıydım."