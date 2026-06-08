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ABD Kadın Milli Takımı'nın yıldızı Alyssa Thompson, Chelsea'de beklentileri nasıl aştığını anlatırken, 2026-27 sezonu için WSL ve Şampiyonlar Ligi kupalarını hedeflediğini açıkladı
Londra'da beklentileri aşmak
Thompson, Angel City'den transfer olduktan sonra Chelsea'deki ilk sezonunu başlangıçta beklediğinden daha başarılı geçirdi; ABD Kadın Milli Takımı'nın yıldızı, kendisini Blues'un en önemli hücum oyuncularından biri olarak kabul ettiren bu sezonu bir adım daha ileriye taşımaya kararlı.
21 yaşındaki oyuncu, tüm turnuvalarda attığı dokuz golle sezonu Chelsea'nin en çok gol atan ikinci oyuncusu olarak tamamladı ve İngiltere'ye geldiğinde kendine koyduğu hedefleri kısa sürede aştığını itiraf etti.
Thompson, Chelsea'nin resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Düşündüğümden çok daha iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum" dedi. "Chelsea'ye gelmek benim için bir onur ve ayrıcalıktı. Bu takıma katılmaktan ve her gün daha da iyiye gitmekten dolayı çok heyecanlıydım."
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Geçiş süreciyle dayanıklılık oluşturmak
Thompson etkileyici bir bireysel performans sergilese de, Chelsea'nin kulübün geleneksel standartlarının gerisinde kaldığını kabul etti. Önceki altı Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğunu arka arkaya kazanmış olsalar da, Mavi Takım Sonia Bompastor yönetimindeki ikinci sezonunda üçüncü sıraya geriledi. Ayrıca Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü kez yarı finale yükselmeyi başaramadılar ve çeyrek finalde Arsenal'e toplamda 3-2 yenildiler.
Thompson, "Takım olarak bu sezon istediğimiz birçok şeyi başaramadık" dedi. "Chelsea kulübü böyle bir yer değil. Her zaman birçok kupa kazandık ve ligin zirvesinde olmak bizim için gerçekten çok önemli."
Zorluklardan güç almak
Bu hayal kırıklıklarına rağmen, ABD'li milli oyuncu, yaşanan aksiliklerin sonuçta takımı güçlendirdiğine ve gelecek sezon takımın daha etkili bir şekilde tepki vermesine yardımcı olacağına inanıyor. Chelsea, sezon boyunca bir dizi zor an yaşadı ancak kulislerde birlik ve beraberliğini korudu.
"Çok fazla zorluk yaşadık ve bence birbirimize çok destek olduk," dedi. "Bu yüzden gelecek sezon ne olursa olsun birbirimize sahip olduğumuzu biliyorum ve bu durumdan çıkıp yine harika bir takım olabileceğimizi biliyoruz."
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Gözümüz 2026-27 sezonunda
İlk sezonunu geride bırakan Thompson, şimdiden dikkatini Chelsea'nin hem ulusal hem de Avrupa futbolunda zirveye dönmesine yardımcı olmaya vermiş durumda. Kanat oyuncusu, takımın futbolun en büyük başarıları için mücadele edecek kaliteye sahip olduğuna inanıyor.
"Gelecek sezon için umudum, bu yıl kazandığımızdan daha fazla kupa kazanmamız," dedi. "Bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir takım olmak istiyorum, umarım bu konuda daha iyi sonuçlar alabiliriz."