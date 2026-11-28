ABD Kadın Milli Takımı Brezilya'ya gidiyor. Dünya Kupası'na katılma konusunda hiçbir şüphe bırakmak için 45 dakikaya bile ihtiyaç duymadı.
Emma Hayes'in takımı, cuma günü Teksas'ın Mansfield kentinde oynanan CONCACAF W Şampiyonası çeyrek finalinde El Salvador'u 8-0 yendi. Galibiyete ilk yarıdaki hat-trick'iyle Ashley Sanchez damga vurdu.
ABD'yi harekete geçirenler ise iki savunmacıydı. Kennedy Wesley dokuzuncu dakikada yakın mesafeden attığı golle perdeyi açtı, Tierna Davidson 31. dakikada farkı ikiye çıkardı. Kısa süre sonra Mallory Swanson üçüncü golü kaydetti. Ardından sahneye çıkan Sanchez, peş peşe üç gol attı. Sophia Wilson da devre arasından önce ağları havalandırarak ABD'nin soyunma odasına 7-0 önde gitmesini sağladı.
ABD ikinci yarıda tempoyu düşürdü, ancak oyuna sonradan giren Croix Bethune 80. dakikada sekizinci golü attı.
Dünya Kupası biletini alan ABD Kadın Milli Takımı artık CONCACAF W Şampiyonası'nı kazanmaya odaklanabilir. Salı günkü yarı finalde rakibi Jamaika olacak.
GOAL, Texas Health Mansfield Stadium'daki maçta ABD'li oyunculara puan veriyor...