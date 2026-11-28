Claudia Dickey (6/10):

Bir kalecinin isteyebileceği kadar rahat bir akşam geçirdi. El Salvador kaleyi bulan şut çekemeyince Dickey'ye pek iş düşmedi.

Emily Fox (7/10):

ABD topa hakim olduğu için savunmada pek zorlanmadı. Sonucun artık şüphe götürmediği 60. dakika civarında oyundan alındı.

Kennedy Wesley (8/10):

Dokuzuncu dakikada yakın mesafeden attığı golle ABD'yi öne geçirdi. Genç stoper bir kez daha umut verici bir performans sergiledi ve Davidson ile birlikte ABD'nin gol yemeden maçı tamamlamasına yardımcı oldu.

Tierna Davidson (8/10):

31. dakikada kafayla attığı golle ABD'nin üstünlüğünü ikiye çıkardı. Ne o ne de Wesley savunmada fazla sınandı, ancak ikisi de hücumda değerli katkılar yaptı.

Gisele Thompson (7/10):

Genç bek için rahat bir akşamdı. ABD'nin El Salvador'a gol şansı tanımadığı maçta 90 dakika sahada kaldı.