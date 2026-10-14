ABD Kadın Milli Takımı, 2024'te yeni bir döneme girdi. Emma Hayes, tam da böyle bir etkiye ihtiyaç duyan takımda göreve başlar başlamaz fark yarattı. Eski Chelsea teknik direktörü, yeni görevine başlamasından birkaç hafta sonra ABD'yi Olimpiyat altın madalyasına taşıyarak yeni Dünya Kupası döngüsü başlarken kadın futbolunun geri kalanına güçlü bir mesaj verdi.

Dört kez dünya şampiyonu olan takım, 2023'te Avustralya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası'na tarihindeki en erken aşamada veda etmiş, bunun sonucunda Vlatko Andonovski teknik direktörlük görevinden ayrılmıştı. Bu nedenle takımın bu kadar kısa sürede yeniden şampiyonluk kazanacak seviyeye ulaşması ülkede büyük sevinç yarattı. Hayes, bir sonraki büyük turnuva olan 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na kadar önünde bolca zaman varken bu heyecan verici genç oyuncu kuşağını geliştirmeye ve takımı kupaya hazır hâle getirmeye odaklanabilir.

ABD Kadın Milli Takımı'nın 2026 takvimi, maçları ve sonuçları ile takımın maçlarını nasıl izleyebileceğiniz hakkında bilmeniz gereken her şey GOAL'de...