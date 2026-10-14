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Catarina Macario USWNT vs ChinaGetty Images
Ameé Ruszkai
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ABD Kadın Milli Takımı’nın 2026 TV yayın takvimi: Maçlar, sonuçlar, canlı yayın ve takımın maçları nasıl izlenir?

ABD
SheBelieves Cup

ABD’nin yılına dair kapsamlı rehber: SheBelieves Cup ve 2027 Kadınlar Dünya Kupası eleme maçları

ABD Kadın Milli Takımı, 2024'te yeni bir döneme girdi. Emma Hayes, tam da böyle bir etkiye ihtiyaç duyan takımda göreve başlar başlamaz fark yarattı. Eski Chelsea teknik direktörü, yeni görevine başlamasından birkaç hafta sonra ABD'yi Olimpiyat altın madalyasına taşıyarak yeni Dünya Kupası döngüsü başlarken kadın futbolunun geri kalanına güçlü bir mesaj verdi.

Dört kez dünya şampiyonu olan takım, 2023'te Avustralya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası'na tarihindeki en erken aşamada veda etmiş, bunun sonucunda Vlatko Andonovski teknik direktörlük görevinden ayrılmıştı. Bu nedenle takımın bu kadar kısa sürede yeniden şampiyonluk kazanacak seviyeye ulaşması ülkede büyük sevinç yarattı. Hayes, bir sonraki büyük turnuva olan 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na kadar önünde bolca zaman varken bu heyecan verici genç oyuncu kuşağını geliştirmeye ve takımı kupaya hazır hâle getirmeye odaklanabilir.

ABD Kadın Milli Takımı'nın 2026 takvimi, maçları ve sonuçları ile takımın maçlarını nasıl izleyebileceğiniz hakkında bilmeniz gereken her şey GOAL'de...

  • Jameese Joseph and Croix BethuneGetty Images

    ABD Kadın Milli Futbol Takımı 2026'da hangi maçları oynadı?

    ABD Kadın Milli Takımı, 2026’ya ocak ayında Paraguay ve Şili’yi ağırladığı iki hazırlık maçıyla başladı. İki karşılaşmada da üstün bir performans sergileyen takım, yıla son derece iyi bir başlangıç yaptı. Özellikle Şili karşısındaki galibiyet dikkat çekti; çünkü bu sonuç, takımın 20 yılı aşkın süredir sahaya çıkan en deneyimsiz ilk 11’iyle alındı.

    Hayes’in ekibi, mart ayında Arjantin, Kanada ve Kolombiya’yı yenerek sekizinci kez SheBelieves Cup’ı kazandı. ABD Kadın Milli Takımı, turnuva boyunca gol de yemedi.

    2026’daki ilk yenilgi, nisan ayında Japonya’ya karşı oynanan üç maçlık serinin ikinci karşılaşmasında geldi. Ancak Hayes’in ekibi, dünyanın en iyi takımlarından biriyle karşılaştığı bu millî maç arasında iki galibiyet aldı ve önemli bilgiler de edindi.

    Haziran ayında Brezilya’da bir yenilgi daha geldi. Ancak ABD, birkaç gün sonra 2027 Kadınlar Dünya Kupası’nın ev sahibini mağlup etti. Karşılaşmaya, son dakikalarda peş peşe gösterilen kırmızı kartlar damga vurdu.

    Ardından dünya şampiyonu İspanya’nın ekim ayında ABD’ye gelişiyle, Amerikalılar için galibiyetsiz geçen ender haftalardan biri yaşandı. İlk maçtaki yenilgi ve ikinci karşılaşmada geriden gelerek alınan beraberlik, Hayes’e gelecek yazki Dünya Kupası öncesinde üzerinde durması gereken pek çok konu bırakmış olacak.

  • ABD Kadın Milli Futbol Takımı'nın 2026 takviminde neler var?

    2026'da bir resmî millî maç arası daha var. ABD, bu dönemde CONCACAF W Şampiyonası'na katılacak. Turnuvayı ilk dört sırada bitiren takımlar 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanırken, kıtalararası play-off turnuvası için de iki bilet dağıtılacak. Bu da ABD Kadın Millî Takımı'nın Brezilya biletini almak için El Salvador karşısında tek bir maç kazanmasının yeterli olduğu anlamına geliyor.

    ABD'nin ev sahipliği yapacağı turnuvada yarı finaller 1 Aralık'ta oynanacak. Ertesi gün, Dünya Kupası'nın kıtalararası play-off'larına katılımı belirleyecek maçlar yapılacak. Üçüncülük maçı ve final ise 5 Aralık'ta oynanacak. Çeyrek finaller, yarı finaller ve kıtalararası play-off'lara katılımı belirleyecek maçların tamamı Texas Health Mansfield Stadium'da; üçüncülük maçı ile final ise Houston'daki Shell Energy Stadium'da oynanacak.

  • Trinity Rodman and Reilyn Turner, USWNTGOAL

    2026'da ABD Kadın Milli Futbol Takımı nasıl izlenir?

    USWNT'nin yayın hakları erkek takımınınkiyle aynı şekilde çeşitli yayın kuruluşları arasında paylaştırılıyor. İngilizce yayınları izleyenler için haklar Warner Bros ve Discovery Sports'ta bulunuyor. Tüm maçlar Peacock ve Max'te (eski adıyla HBO Max) canlı yayımlanırken maçların yaklaşık yüzde 50'si TNT Sports kanallarında da canlı gösteriliyor.

    Turner kanallarına Sling TV ve DirecTV Stream gibi yayın platformları üzerinden erişilebiliyor.

    İspanyolca yayınları izleyenler için haklar şu anda maçları Peacock, Telemundo ve Universo üzerinden yayımlayan Telemundo Deportes'te bulunuyor.

    USWNT'yi izlemek için en iyi paketler hakkında buradan daha fazla bilgi edinin.

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  • ABD Kadın Millî Takımı'nın 2026'daki maç programı ve sonuçları

    TarihSaatMaçOrganizasyonStat
    24 Ocak14.30 PT / 17.30 ETABD Kadın Milli Takımı 6-0 ParaguayHazırlık maçıDignity Health Sports Park, Carson
    27 Ocak19.00 PT / 22.00 ETABD Kadın Milli Takımı 5-0 ŞiliHazırlık maçıHarder Stadium, Santa Barbara
    1 Mart14.00 PT / 17.00 ETABD Kadın Milli Takımı 2-0 ArjantinSheBelieves CupGeodis Park, Nashville
    4 Mart15.45 PT / 18.45 ETABD Kadın Milli Takımı 1-0 KanadaSheBelieves CupScottsMiracle-Gro Field, Columbus
    7 Mart12.30 PT / 15.30 ETABD Kadın Milli Takımı 1-0 KolombiyaSheBelieves CupSports Illustrated Stadium, Harrison
    11 Nisan14.30 PT / 17.30 ETABD Kadın Milli Takımı 2-1 JaponyaHazırlık maçıPayPal Park, San Jose
    15 Nisan19.00 PT / 22.00 ETABD Kadın Milli Takımı 0-1 JaponyaHazırlık maçıLumen Field, Seattle
    18 Nisan18.00 PT / 21.00 ETABD Kadın Milli Takımı 3-0 JaponyaHazırlık maçıDick's Sporting Goods Park, Commerce City
    6 Haziran14.30 PT / 17.30 ETBrezilya 2-1 ABD Kadın Milli TakımıHazırlık maçıNeo Quimica Arena, Sao Paulo
    9 Haziran17.30 PT / 20.30 ETBrezilya 0-1 ABD Kadın Milli TakımıHazırlık maçıArena Castelao, Fortaleza
    10 Ekim11.30 PT / 14.30 ETABD Kadın Milli Takımı 0-2 İspanyaHazırlık maçıAudi Field, Washington D.C.
    13 Ekim16.00 PT / 19.00 ETABD Kadın Milli Takımı 2-2 İspanyaHazırlık maçıSubaru Park, Chester
    27 Kasım14.00 PT / 17.00 ETABD Kadın Milli Takımı - El SalvadorCONCACAF W ŞampiyonasıTexas Health Mansfield Stadium, Mansfield

    2026'ya ilişkin diğer maçlar ve ayrıntılar zamanı geldiğinde duyurulacak.