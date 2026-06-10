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ABD Kadın Milli Takımı ile Brezilya arasında oynanan kaotik maçta sekiz kırmızı kart gösterildi; hakem performansı ise "tam bir rezalet" olarak nitelendirildi
Brezilya'nın kırmızı kart görmesiyle Fortaleza'da kargaşa çıktı
Brezilya’nın gelecek yıl ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası öncesinde üst düzey bir hazırlık maçı olması beklenen karşılaşma, Arena Castelao’da tam bir kaosa dönüştü. İspanyol hakem Paola Cebollada Lopez, şaşırtıcı bir disiplin gösterisiyle Brezilya teknik ekibinden dört kişiyi ve dört oyuncuyu oyundan attı. Ortam o kadar gergindi ki, 55.000'den fazla taraftarın önünde gerilim doruğa ulaştığında, polis, maçın bitiş düdüğü çalındığında yetkililerin güvenliğini sağlamak için çevrede çember oluşturmak zorunda kaldı.
Disiplin kaosu, Brezilya teknik direktörü Arthur Elias ile başladı. Elias, forma renklerinin çakışması nedeniyle sarı kart gördükten sonra, 77. dakikada topu uzaklaştırdığı için oyundan atıldı. Bu durum, sahaya da hızla yayıldı ve Bia Zaneratto gibi oyuncuları da içine çekti. Kaos, uzatma dakikalarında savunma oyuncusu Tarciane'nin Sophia Wilson'a dirsek attığı için kırmızı kart görmesiyle doruğa ulaştı. Çılgınlık, maçın bitiş düdüğüyle de sona ermedi. Takımlar tünellere doğru ilerlerken yaşanan kitlesel çatışmanın ardından, iki Brezilyalı oyuncuya daha kırmızı kart gösterildi.
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Wilson, 'çirkin' bir galibiyetle skoru açtı
Maçın sert geçmesine ve çok sayıda kart gösterilmesine rağmen, ABD Kadın Milli Takımı, Emma Hayes’in takıma aşılamaya çalıştığı direnç seviyesini sergiledi. 63. dakikada Wilson’ın kararlılığıyla nihayet gol geldi. Portland Thorns forvetinin güçlü vuruşu, Isabela Chagas’tan tuhaf bir şekilde sekti ve resmi olarak kendi kalesine gol olarak kaydedildi; bu gol, gecenin tek golü oldu.
Brezilya'nın yıldızı Angelina, "tam bir rezalet" diye eleştirdi
Maçın yankıları gecikmedi; Brezilyalı oyuncular öfkelerini hakem ekibine ve Amerikalı meslektaşlarına yöneltti. Orta saha oyuncusu Angelina, maç sonrası değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı ve ABD Kadın Milli Takımı oyuncularının saha içindeki davranışları hakkında ciddi iddialarda bulundu. Ev sahibi takım, maçın en çekişmeli anlarında VAR sistemi tarafından cezalandırılmadığını düşündükleri bazı kararlardan dolayı mağdur olduğunu hissetti.
Maçtan sonra Sportv aracılığıyla gazetecilere konuşan Angelina, "Dürüst olmak gerekirse, bugün burada olanlar tam bir rezalet" dedi.
"Dördüncü hakem sahada neler olup bittiğinden habersizdi, VAR çalışmıyor. Görünüşe göre hiçbir şeyi kontrol etmiyor. Oyuncularımızdan birinin ayağına basıldı ama kimse bunu incelemed. Sonra burada bir itişme oldu ve hakem birdenbire oyuncularımızı oyundan atmaya başladı. Bu yüzden durum gerçekten zor.
"USWNT oyuncularından biri röportajda atmosferin çok güzel olduğunu söyledi. Ama sahada bize çöp olduğumuzu, futbol oynamayı bilmediğimizi söylüyordu. Yani hem hakemlerden hem de onların oyuncularından büyük bir saygısızlık var."
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Hayes'in taktiksel riski meyvesini verdi
Hayes için bu sonuç, sadece birkaç gün önce aynı rakibe karşı alınan 2-1'lik yenilginin ardından "daha sert" bir yaklaşım çağrısının haklı çıktığını gösterdi. Hayes, Brezilya'nın oyun tarzına ayak uydurmak için Michelle Cooper ve Avery Patterson gibi fiziksel gücü yüksek oyuncuları kadroya dahil ederek ilk 11'de altı değişiklik yaptı. Teknik direktör, takımına bir sonraki Dünya Kupası'nda başarılı olmak için Güney Amerika'nın kendine özgü koşullarına uyum sağlamaları gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu ve oyuncuları da bu uyarıya karşılık vererek mücadeleden geri adım atmadılar.
ABD, hakemin not defterinden tamamen kaçamadı; Rose Lavelle ve Claire Hutton gibi oyuncular, sonucu korumak için oyun dışı davranışlarda bulunarak taktiksel sarı kartlar gördü. Ancak eski Chelsea teknik direktörü, genç yıldızlarının gösterdiği zihinsel dayanıklılıktan çok memnun olacaktır. ABD Kadın Milli Takımı, bir sonraki maçının Kasım ayı sonuna kadar olmaması nedeniyle uluslararası maçlara ara verecek. Takım, hayal edilebilecek en düşmanca ortamlarda bile çirkin bir galibiyet elde edecek cesarete sahip olduğunu bilerek Brezilya'dan ayrılıyor.