Maçın yankıları gecikmedi; Brezilyalı oyuncular öfkelerini hakem ekibine ve Amerikalı meslektaşlarına yöneltti. Orta saha oyuncusu Angelina, maç sonrası değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı ve ABD Kadın Milli Takımı oyuncularının saha içindeki davranışları hakkında ciddi iddialarda bulundu. Ev sahibi takım, maçın en çekişmeli anlarında VAR sistemi tarafından cezalandırılmadığını düşündükleri bazı kararlardan dolayı mağdur olduğunu hissetti.

Maçtan sonra Sportv aracılığıyla gazetecilere konuşan Angelina, "Dürüst olmak gerekirse, bugün burada olanlar tam bir rezalet" dedi.

"Dördüncü hakem sahada neler olup bittiğinden habersizdi, VAR çalışmıyor. Görünüşe göre hiçbir şeyi kontrol etmiyor. Oyuncularımızdan birinin ayağına basıldı ama kimse bunu incelemed. Sonra burada bir itişme oldu ve hakem birdenbire oyuncularımızı oyundan atmaya başladı. Bu yüzden durum gerçekten zor.

"USWNT oyuncularından biri röportajda atmosferin çok güzel olduğunu söyledi. Ama sahada bize çöp olduğumuzu, futbol oynamayı bilmediğimizi söylüyordu. Yani hem hakemlerden hem de onların oyuncularından büyük bir saygısızlık var."