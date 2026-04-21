ABD Kadın Milli Takımı, FIFA Kadınlar Dünya Sıralamasında 2. sıradaki yerini korudu

FIFA, internet sitesinde "Takımlar, gerçek güçlerini yansıtan bir değere göre sıralanmaktadır. Dolayısıyla, bir takımın sıralama değeri veya puanları hakkında pek çok şey öğrenilebilir" açıklamasında bulunuyor.

Sıralamaya etki eden temel kriterler şunlardır:

Maçın sonucu

Ev sahibi - deplasman veya tarafsız saha

Maçın önemi

Takımlar arasındaki WWR farkı

Son sıralamadaki diğer önemli değişiklikler arasında Kuzey Kore'nin ilk 10'dan 11. sıraya düşmesi, Hollanda'nın ilk 10'a girmesi ve 17 sıra yükselerek sıralamadaki en büyük sıçramayı yapan Amerikan Samoası yer alıyor. Surinam ise 14 sıra düşerek en büyük düşüşü yaşayan takım oldu.