ABD Kadın Milli Takımı, FIFA Kadınlar Dünya Sıralamasında 2. sıradaki yerini korudu
ABD Kadın Milli Takımı, FIFA Kadınlar Dünya Sıralaması'nın son versiyonunda 2. sıradaki yerini korurken, İngiltere ise değişmeyen 1 numara İspanya'yı yenerek 3. sıraya yükseldi.
Sıralamanın son versiyonu Ağustos ayında yayınlanmıştı ve tek değişiklik İngiltere'nin bir basamak yükselerek üçüncü sıraya yerleşmesi, Almanya'nın bir basamak düşerek dördüncü sıraya gerilemesi ve Japonya'nın üç basamak yükselerek beşinci sıraya çıkmasıydı.
ABD Kadın Milli Takımı, Nadeshiko ile oynadığı son maçlarda 2-1 galip geldi. İlk 10'daki takımlar arasında en büyük sıçramayı Japonya yaptı.
Puan tablosunun zirvesi hâlâ başa baş gidiyor
Sıralamanın geri kalanında ise Kanada ve Hollanda birer basamak yükselerek ilk 10'a girdi.
Tablonun zirvesindeki puan farkı sadece 28,44 olup, ABD Kadın Milli Takımı 2.054,65 puanla İspanya'nın 2.083,09 puanının gerisinde kalıyor.
Sıralamalar nasıl hesaplanıyor?
FIFA, internet sitesinde "Takımlar, gerçek güçlerini yansıtan bir değere göre sıralanmaktadır. Dolayısıyla, bir takımın sıralama değeri veya puanları hakkında pek çok şey öğrenilebilir" açıklamasında bulunuyor.
Sıralamaya etki eden temel kriterler şunlardır:
Maçın sonucu
Ev sahibi - deplasman veya tarafsız saha
Maçın önemi
Takımlar arasındaki WWR farkı
Son sıralamadaki diğer önemli değişiklikler arasında Kuzey Kore'nin ilk 10'dan 11. sıraya düşmesi, Hollanda'nın ilk 10'a girmesi ve 17 sıra yükselerek sıralamadaki en büyük sıçramayı yapan Amerikan Samoası yer alıyor. Surinam ise 14 sıra düşerek en büyük düşüşü yaşayan takım oldu.
Şimdi ne olacak?
Sıralamanın bir sonraki baskısı 16 Haziran 2026'da yayınlanacak.