Catarina Macario USWNT vs ChinaGetty Images
Ameé Ruszkai

Çeviri:

ABD Kadın Milli Takımı 2026 TV programı: Maç takvimi, sonuçlar, canlı yayın ve ABD Kadın Milli Takımı'nı izleme rehberi

SheBelieves Kupası ve 2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri maçlarını da içeren, ABD'nin bu yılki programına dair kapsamlı bir rehber

ABD Kadın Milli Takımı, 2024 yılında yeni bir döneme girdi; Emma Hayes, tam da buna ihtiyaç duyan takıma hemen etkisini gösterdi. Yeni görevine başladıktan birkaç hafta sonra, eski Chelsea teknik direktörü ABD’yi Olimpiyat altın madalyasına taşıyarak, yeni Dünya Kupası döngüsünün başlangıcında kadın futbol dünyasına bir mesaj gönderdi.

Dört kez dünya şampiyonu olan takım, 2023'te Avustralya'da Kadınlar Dünya Kupası'ndan en erken elenişini yaşadı ve bunun sonucunda Vlatko Andonovski teknik direktörlük görevinden ayrıldı. Bu nedenle, takımın bu kadar kısa sürede şampiyonluk seviyesine geri dönmesini görmek ülke için büyük bir sevinç oldu. Şimdi, bir sonraki büyük turnuva olan 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na kadar bolca zaman olduğundan, Hayes bu heyecan verici genç nesil oyuncuları geliştirmeye odaklanabilir ve onların Dünya Kupası'nda mücadeleye hazır olmalarını sağlayabilir.

GOAL, USWNT'nin takvimi, maç programı ve sonuçları ile 2026'da takımı nasıl izleyebileceğiniz hakkında bilmeniz gereken her şeyi sunuyor...

  • Jameese Joseph and Croix BethuneGetty Images

    ABD Kadın Milli Takımı'nın 2026'daki maç programı nasıldır?

    ABD Kadın Milli Takımı, Ocak ayında Paraguay ve Şili'yi konuk ettiği iki hazırlık maçıyla sezona başladı ve 2026'ya son derece olumlu bir başlangıç yaparak iki maçta da üstün bir performans sergiledi. Özellikle Şili'ye karşı alınan galibiyet dikkat çekti, zira bu zafer, takımın son 20 yıldaki en deneyimsiz kadrosuyla elde edildi.

    Hayes'in takımı Mart ayında da bu performansı sürdürdü ve Arjantin, Kanada ve Kolombiya'yı yenerek SheBelieves Cup'ı sekizinci kez kazandı. USWNT, turnuva boyunca kalesinde tek bir gol bile görmedi.

  • 2026 yılında ABD Kadın Milli Takımı'nın programında neler var?

    ABD Futbol Federasyonu, ABD Kadın Milli Takımı’nın 2026 yılı takvimine üç resmi maç daha ekledi. Bu maçlar, Nisan ayında San Jose, Seattle ve Commerce City’de oynanacak Japonya ile üçlü seri ile başlayacak.

    Bunu, ABD'nin CONCACAF W Şampiyonası'na katılacağı Kasım ayı penceresi de dahil olmak üzere üç resmi uluslararası ara takip edecek. Bu turnuvada ilk dört sırayı alan takımlar 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak ve kıtalararası play-off turnuvasında da iki yer daha dağıtılacak.

  • Trinity Rodman and Reilyn Turner, USWNTGOAL

    2026'da ABD Kadın Milli Takımı maçlarını nasıl izleyebilirsiniz?

    ABD Kadın Milli Futbol Takımı’nın yayın hakları erkek milli takımıyla aynıdır ve çeşitli kanallar arasında paylaşılmıştır. İngilizce konuşan izleyiciler için yayın hakları Warner Bros ve Discovery Sports’a aittir; tüm maçlar Peacock ve Max (eski adıyla HBO Max) üzerinden canlı olarak yayınlanmaktadır. Maçların yaklaşık yüzde 50’si ayrıca TNT Sports kanallarında canlı olarak yayınlanmaktadır.

    Turner kanalları, Sling TV ve DirecTV Stream gibi yayın hizmetleri üzerinden izlenebilir.

    İspanyolca konuşan izleyiciler için haklar şu anda Telemundo Deportes'e aittir ve maçlar Peacock, Telemundo ve Universo'da yayınlanmaktadır.

    USWNT'yi izlemek için en iyi paketler hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

  • 2026 yılında ABD Kadın Milli Takımı'nın maç programı ve sonuçları

    TarihSaatMaçYarışmaYer
    24 Ocak14:30 PT / 17:30 ETABD Kadın Milli Takımı 6-0 ParaguayHazırlık MaçıDignity Health Sports Park, Carson
    27 Ocak19:00 PT / 22:00 ETABD Kadın Milli Takımı 5-0 ŞiliHazırlık MaçıHarder Stadyumu, Santa Barbara
    1 Mart14:00 PT / 17:00 ETABD Kadın Milli Takımı 2-0 ArjantinSheBelieves KupasıGeodis Park, Nashville
    4 Mart15:45 PT / 18:45 ETABD Kadın Milli Takımı 1-0 KanadaSheBelieves KupasıScottsMiracle-Gro Field, Columbus
    7 Mart12:30 PT / 15:30 ETABD Kadın Milli Takımı 1-0 KolombiyaSheBelieves KupasıSports Illustrated Stadyumu, Harrison
    11 Nisan14:30 PT / 17:30 ETABD Kadın Milli Takımı 2-1 JaponyaHazırlık MaçıPayPal Park, San Jose
    15 Nisan19:00 PT / 22:00 ETABD Kadın Milli Takımı - JaponyaHazırlık MaçıLumen Field, Seattle
    18 Nisan18 NisanABD Kadın Milli Takımı - JaponyaHazırlık MaçıDick's Sporting Goods Park, Commerce City

    2026 yılına ait diğer maçlar ilerleyen zamanlarda duyurulacaktır.

