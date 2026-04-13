ABD Kadın Milli Takımı 2026 TV programı: Maç takvimi, sonuçlar, canlı yayın ve ABD Kadın Milli Takımı'nı izleme rehberi

ABD Kadın Milli Takımı, 2024 yılında yeni bir döneme girdi; Emma Hayes, tam da buna ihtiyaç duyan takıma hemen etkisini gösterdi. Yeni görevine başladıktan birkaç hafta sonra, eski Chelsea teknik direktörü ABD’yi Olimpiyat altın madalyasına taşıyarak, yeni Dünya Kupası döngüsünün başlangıcında kadın futbol dünyasına bir mesaj gönderdi.

Dört kez dünya şampiyonu olan takım, 2023'te Avustralya'da Kadınlar Dünya Kupası'ndan en erken elenişini yaşadı ve bunun sonucunda Vlatko Andonovski teknik direktörlük görevinden ayrıldı. Bu nedenle, takımın bu kadar kısa sürede şampiyonluk seviyesine geri dönmesini görmek ülke için büyük bir sevinç oldu. Şimdi, bir sonraki büyük turnuva olan 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na kadar bolca zaman olduğundan, Hayes bu heyecan verici genç nesil oyuncuları geliştirmeye odaklanabilir ve onların Dünya Kupası'nda mücadeleye hazır olmalarını sağlayabilir.

