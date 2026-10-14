ABD kadın millî futbol takımı, 2024'te yeni bir döneme girdi. Emma Hayes, tam da böyle bir etkiye ihtiyaç duyan takımda göreve başlar başlamaz fark yarattı. Eski Chelsea teknik direktörü, yeni görevine başlamasından birkaç hafta sonra ABD'yi Olimpiyat altın madalyasına taşıdı ve yeni Dünya Kupası döngüsü başlarken kadın futbolunun geri kalanına güçlü bir mesaj verdi.

Dört kez dünya şampiyonu olan takım, 2023'te Avustralya'da Kadınlar Dünya Kupası tarihindeki en erken elenişini yaşadı. Bunun sonucunda Vlatko Andonovski, teknik direktörlük görevinden ayrıldı. Bu nedenle takımın bu kadar kısa sürede yeniden şampiyonluk kazanabilecek düzeye ulaşması ülkede sevinç yarattı. Şimdi Hayes, bir sonraki büyük turnuva olan 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na kadar önündeki uzun süreyi bu heyecan verici genç oyuncu kuşağını geliştirmeye ve onları kupa için mücadeleye hazırlamaya ayırabilir.

GOAL, ABD kadın millî takımının takvimi, maçları ve sonuçları ile takımı 2026'da nasıl izleyebileceğiniz hakkında bilmeniz gereken her şeyi derledi...