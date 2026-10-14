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Catarina Macario USWNT vs ChinaGetty Images
Ameé Ruszkai
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ABD Kadın Millî Futbol Takımı'nın 2026 TV yayın takvimi: Maçlar, sonuçlar, canlı yayın ve takımı izleme yolları

ABD
SheBelieves Cup

SheBelieves Cup ve 2027 Kadınlar Dünya Kupası elemelerindeki maçlar dâhil, ABD'nin yılına dair kapsamlı rehber

ABD kadın millî futbol takımı, 2024'te yeni bir döneme girdi. Emma Hayes, tam da böyle bir etkiye ihtiyaç duyan takımda göreve başlar başlamaz fark yarattı. Eski Chelsea teknik direktörü, yeni görevine başlamasından birkaç hafta sonra ABD'yi Olimpiyat altın madalyasına taşıdı ve yeni Dünya Kupası döngüsü başlarken kadın futbolunun geri kalanına güçlü bir mesaj verdi.

Dört kez dünya şampiyonu olan takım, 2023'te Avustralya'da Kadınlar Dünya Kupası tarihindeki en erken elenişini yaşadı. Bunun sonucunda Vlatko Andonovski, teknik direktörlük görevinden ayrıldı. Bu nedenle takımın bu kadar kısa sürede yeniden şampiyonluk kazanabilecek düzeye ulaşması ülkede sevinç yarattı. Şimdi Hayes, bir sonraki büyük turnuva olan 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na kadar önündeki uzun süreyi bu heyecan verici genç oyuncu kuşağını geliştirmeye ve onları kupa için mücadeleye hazırlamaya ayırabilir.

GOAL, ABD kadın millî takımının takvimi, maçları ve sonuçları ile takımı 2026'da nasıl izleyebileceğiniz hakkında bilmeniz gereken her şeyi derledi...

  • Jameese Joseph and Croix BethuneGetty Images

    ABD Kadın Milli Futbol Takımı 2026'da hangi maçları oynadı?

    ABD Kadın Milli Takımı, 2026'ya ocak ayında Paraguay ve Şili'yi konuk ettiği iki hazırlık maçında üstün performanslar sergileyerek son derece iyi bir başlangıç yaptı. Özellikle Şili karşısındaki galibiyet dikkat çekti. Bu galibiyeti getiren ilk 11, takımın 20 yılı aşkın süredir sahaya sürdüğü en deneyimsiz kadroydu.

    Hayes'in takımı, mart ayında da bu performansını sürdürdü. Arjantin, Kanada ve Kolombiya'yı yenerek SheBelieves Cup'ı sekizinci kez kazanan ABD Kadın Milli Takımı, turnuva boyunca gol de yemedi.

    ABD Kadın Milli Takımı, 2026'daki ilk yenilgisini nisan ayında Japonya ile oynadığı üç maçlık serinin ikinci karşılaşmasında aldı. Yine de Hayes'in takımı, dünya futbolunun en iyi ekiplerinden biriyle karşılaştığı bu millî maç arasından iki galibiyet ve pek çok çıkarımla ayrıldı.

    Haziran ayında Brezilya'da bir yenilgi daha geldi. Ancak ABD, birkaç gün sonra 2027 Kadınlar Dünya Kupası'nın ev sahibini mağlup etti. Bu maçta son dakikalarda peş peşe gösterilen kırmızı kartlar öne çıktı.

    Ardından ekim ayında dünya şampiyonu İspanya'yı konuk eden ABD, galibiyet alamadığı ender haftalardan birini yaşadı. İlk maçtaki yenilgi ve ikinci karşılaşmada geriden gelerek alınan beraberlik, Hayes'e gelecek yaz düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde üzerinde durması gereken pek çok konu bıraktı.

  • ABD kadın millî futbol takımının 2026 takviminde neler var?

    2026'da bir resmî millî maç arası daha var. ABD, bu dönemde CONCACAF Kadınlar Şampiyonası'na katılacak. Turnuvayı ilk dört sırada bitiren takımlar 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak. Ayrıca kıtalararası play-off turnuvası için iki kontenjan daha dağıtılacak. Bu da ABD Kadın Millî Takımı'nın Brezilya biletini almak için El Salvador karşısında tek bir maç kazanmasının yeterli olduğu anlamına geliyor.

    ABD'nin ev sahipliği yapacağı turnuvada yarı finaller 1 Aralık'ta oynanacak. Dünya Kupası'nın konfederasyonlar arası play-off'larına katılım için yapılacak ön eleme maçları ertesi gün, üçüncülük maçı ve final ise 5 Aralık'ta düzenlenecek. Çeyrek final, yarı final ve ön eleme maçlarının tamamı Texas Health Mansfield Stadium'da oynanacak. Üçüncülük maçı ve final ise Houston'daki Shell Energy Stadium'da yapılacak.

  • Trinity Rodman and Reilyn Turner, USWNTGOAL

    2026'da ABD Kadın Milli Futbol Takımı nasıl izlenir?

    USWNT’nin yayın hakları erkek takımınınkiyle aynıdır ve birkaç yayın kuruluşu arasında paylaşılmıştır. İngilizce yayın izleyenler için haklar Warner Bros ve Discovery Sports’ta bulunuyor. Her maç Peacock ve Max’te (eski adıyla HBO Max) canlı yayımlanıyor. Maçların yaklaşık yüzde 50’si TNT Sports kanallarında da canlı yayımlanıyor.

    Turner kanallarına Sling TV ve DirecTV Stream gibi dijital yayın hizmetleri üzerinden erişilebiliyor.

    İspanyolca yayın izleyenler için haklar şu anda Telemundo Deportes’te bulunuyor. Maçlar Peacock, Telemundo ve Universo üzerinden yayımlanıyor.

    USWNT maçlarını izlemek için en iyi paketler hakkında buradan daha fazla bilgi edinin.

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  • ABD Kadın Millî Takımı'nın 2026'daki maç programı ve sonuçları

    TarihSaatMaçOrganizasyonStat
    24 Ocak14.30 PT / 17.30 ETABD Kadın Millî Takımı 6-0 ParaguayHazırlık maçıDignity Health Sports Park, Carson
    27 Ocak19.00 PT / 22.00 ETABD Kadın Millî Takımı 5-0 ŞiliHazırlık maçıHarder Stadium, Santa Barbara
    1 Mart14.00 PT / 17.00 ETABD Kadın Millî Takımı 2-0 ArjantinSheBelieves CupGeodis Park, Nashville
    4 Mart15.45 PT / 18.45 ETABD Kadın Millî Takımı 1-0 KanadaSheBelieves CupScottsMiracle-Gro Field, Columbus
    7 Mart12.30 PT / 15.30 ETABD Kadın Millî Takımı 1-0 KolombiyaSheBelieves CupSports Illustrated Stadium, Harrison
    11 Nisan14.30 PT / 17.30 ETABD Kadın Millî Takımı 2-1 JaponyaHazırlık maçıPayPal Park, San Jose
    15 Nisan19.00 PT / 22.00 ETABD Kadın Millî Takımı 0-1 JaponyaHazırlık maçıLumen Field, Seattle
    18 Nisan18.00 PT / 21.00 ETABD Kadın Millî Takımı 3-0 JaponyaHazırlık maçıDick's Sporting Goods Park, Commerce City
    6 Haziran14.30 PT / 17.30 ETBrezilya 2-1 ABD Kadın Millî TakımıHazırlık maçıNeo Quimica Arena, Sao Paulo
    9 Haziran17.30 PT / 20.30 ETBrezilya 0-1 ABD Kadın Millî TakımıHazırlık maçıArena Castelao, Fortaleza
    10 Ekim11.30 PT / 14.30 ETABD Kadın Millî Takımı 0-2 İspanyaHazırlık maçıAudi Field, Washington D.C.
    13 Ekim16.00 PT / 19.00 ETABD Kadın Millî Takımı 2-2 İspanyaHazırlık maçıSubaru Park, Chester
    27 KasımDaha sonra açıklanacakABD Kadın Millî Takımı - El SalvadorCONCACAF W ChampionshipTexas Health Mansfield Stadium, Mansfield

    2026'ya ilişkin diğer maçlar ve ayrıntılar zamanı geldiğinde duyurulacak.