ABD Erkek Milli Takımı Transferleri: Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Sebastian Berhalter ve bu yaz transfer piyasasına çıkabilecek Dünya Kupası yıldızları

Transfer sezonu hiç durmaz, ancak Dünya Kupası sırasında kısa bir süreliğine biraz yavaşlar. Birkaç hafta boyunca dünyanın gözü dedikodu çarkında değil, gerçek futbola çevrilir; ancak bu büyük maçlar sona erdiğinde, dedikodu çarkı yeniden dönmeye başlar.

Ve her zamanki gibi, bu dedikoduların içinde ABD Erkek Milli Takımı oyuncuları da yer alıyor, özellikle de bu yazki büyük turnuvada rol alan oyuncular.

Major League Soccer (MLS) çoktan yeniden başladı ve farkına bile varmadan Avrupa ligleri de yeniden başlayacak. Ligler yeniden başladığında, yurtdışında forma giyen birkaç yeni Amerikalı oyuncu ve milli takımlarıyla geçirdikleri büyük Dünya Kupası yazının hemen ardından yeni kulüplerde forma giymeye başlayan birkaç oyuncu olabilir.

Peki kimler transfer olabilir ve kimler yazın büyük hamlesini çoktan yaptı? GOAL, ABD Erkek Milli Takımı’nın Dünya Kupası’nı deneyimlemiş oyuncularının bundan sonra neler yaşayabileceğine bir göz atıyor...