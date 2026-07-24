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USMNT Transfers Pepi Balogun BerhatlerGetty
Ryan Tolmich

Çeviri:

ABD Erkek Milli Takımı Transferleri: Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Sebastian Berhalter ve bu yaz transfer piyasasına çıkabilecek Dünya Kupası yıldızları

Analysis
ABD
FEATURES
S. Berhalter
F. Balogun
R. Pepi
C. Pulisic

USMNT Transfer Defteri, Amerikalı oyuncuların transfer hareketlerini takip eder ve ABD Milli Takımı kadrosunda yer alan oyuncularla ilgili en son gelişmeleri aktarır.

Transfer sezonu hiç durmaz, ancak Dünya Kupası sırasında kısa bir süreliğine biraz yavaşlar. Birkaç hafta boyunca dünyanın gözü dedikodu çarkında değil, gerçek futbola çevrilir; ancak bu büyük maçlar sona erdiğinde, dedikodu çarkı yeniden dönmeye başlar.

Ve her zamanki gibi, bu dedikoduların içinde ABD Erkek Milli Takımı oyuncuları da yer alıyor, özellikle de bu yazki büyük turnuvada rol alan oyuncular.

Major League Soccer (MLS) çoktan yeniden başladı ve farkına bile varmadan Avrupa ligleri de yeniden başlayacak. Ligler yeniden başladığında, yurtdışında forma giyen birkaç yeni Amerikalı oyuncu ve milli takımlarıyla geçirdikleri büyük Dünya Kupası yazının hemen ardından yeni kulüplerde forma giymeye başlayan birkaç oyuncu olabilir.

Peki kimler transfer olabilir ve kimler yazın büyük hamlesini çoktan yaptı? GOAL, ABD Erkek Milli Takımı’nın Dünya Kupası’nı deneyimlemiş oyuncularının bundan sonra neler yaşayabileceğine bir göz atıyor...

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sebastian Berhalter

    Sebastian Berhalter’in hak ettiği Avrupa transferi gerçekleşirken, bu süreç çoktan başladı.

    Bu transfer, Championship'te şampiyonluk mücadelesi veren Middlesbrough'a katılması ve uzun süredir arkadaşı olan Aidan Morris ile yeniden bir araya gelmesi açısından da doğru bir adım. Anlaşmanın bir parçası olarak, Berhalter ve Middlesbrough erken bir aşamada güçlerini birleştirecek ve bu sayede orta saha oyuncusu sezon öncesi hazırlıklarına başlayabilecek. Öte yandan, Berhalter'in sözleşmesi bu yıl sona ermek üzereyken hiçbir şey alamayacak gibi görünen Vancouver Whitecaps, 2 milyon dolar elde etti.

    Şimdi Berhalter’in bir sonraki görevi, USMNT’nin yeni teknik direktörü kim olursa olsun, orta sahada yerini korumaya devam etmek olacak. Bunu başaracak yeteneği olduğu kesin ve bu Dünya Kupası bir gösterge olarak alınırsa, Berhalter’in geçen sezon Premier Lig’e yükselmeye bir veya iki kilit oyuncunun eksikliğiyle ulaşamayan Middlesbrough takımı için gerçek bir fark yaratacak kalitesine sahip olduğu söylenebilir.

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  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Max Arfsten

    Boro demişken, kulübe katılmak üzere olan bir başka Columbus Crew yetişmiş oyuncusu daha var.

    Arfsten uzun süredir bu Championship kulübüyle anılıyor ve bu yılın başlarında GOAL'a verdiği röportajda Avrupa'da oynamak hâlâ bir hedef olduğunu söylemişti. Orta saha oyuncusunun kendisi de son zamanlarda görüşmelerin hız kazandığını kabul ettiğinden, görüşmelerin ivme kazandığı görülüyor.

    The Columbus Dispatch'e göre Arfsten, "Politik olarak doğru cevabı vermekten hoşlanmıyorum ama şu anda Columbus Crew için oynuyorum" dedi. "Bugün antrenman yapıyorum ve buna odaklanmış durumdayım. Gelecekte ne olacağını tam olarak bilmiyorum ama şu anda geri döndüğüm için mutluyum."

    MLS’de kendini kanıtlamış ve artık bir Dünya Kupası tecrübesi de olan Arfsten için doğru zaman geldi mi?

    25 yaşında olmasına rağmen Arfsten, bir oyuncu olarak hâlâ gelişime açık; zira o da Berhalter gibi geç olgunlaşan bir oyuncu. Kendini tam anlamıyla bir ABD Milli Takımı oyuncusu olarak kanıtladı, ancak ufukta yeni bir dönem ve döngü belirirken, takımın sol kanadında forma giyme mücadelesi çok daha zorlu hale gelecek.

  • BalogunGetty Images

    Folarin Balogun

    Manşet, Balogun’un LeBron James ile anlaştığı yönündeydi; ancak asıl önemli haber, onun saha içinde ve dışında işleri halletmesiyle tanınan spor ajansı Klutch ile anlaşmış olmasıydı.

    Balogun bu yazın parlayan yıldızıydı ve Rich Paul’un en yetenekli oyunculardan oluşan ekibine katıldığı haberiyle bu durum daha da pekiştirildi. Forvetin Dünya Kupası’ndaki performansı onu Amerikan kültüründe herkesin bildiği bir isim haline getirdi ve Klutch şimdi Balogun markasını güçlendirerek bu ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor.

    Buna bir transfer de dahil mi? Olabilir. Balogun geçen sezon Monaco formasıyla çok etkiliydi ve Dünya Kupası'ndaki performansının ardından büyük kulüplerin ilgisi kesinlikle yüksek. Bukulüplerarasında, ABD milli takımından takım arkadaşı Weston McKennie'nin forma giydiği Juventus ve daha önce ABD'li milli oyuncularla başarılar elde etmiş Dortmund da bulunuyor. Bir de geçen yıl yedinci sırada bitirerek sessizce etkileyici bir performans sergileyen Sunderland var. Monaco’nun sadece Konferans Ligi’nde yer alması, özellikle bu büyük kulüplerden biri ABD Milli Takımı’nın en yeni yıldızını kadrosuna katmaya karar verirse, Monaco’nun işini zorlaştıracaktır.

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  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    Christian Pulisic

    Pulisic'in değerinin bir yıl önceki kadar yüksek olmadığını söylemek yanlış olmaz. Kulüpte uzun süren gol kıtlığı ve hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası performansı bunu beraberinde getirir. Yine de ona ilgi var ve bu kanat oyuncusunun sözleşme durumu bu ilgiyi daha da ilgi çekici hale getiriyor.

    Pulisic şu anda AC Milan ile olan sözleşmesinin son yılında ve bu durum belirsizliğe yol açıyor. Milan, Pulisic'ten bir bedel elde etmek istiyorsa onu şimdi satmak zorunda. Onu kadroda tutmak istiyorlarsa ise yakında yeni bir sözleşme imzalamaları gerekecek. Bir de üçüncü senaryo var: Muhtemelen Ocak ayında ön sözleşme imzaladıktan sonra, yıl sonunda serbest kalmasına izin vermek.

    NYCFC ile ilgili söylentiler var; kulübün CEO'su Brad Sims, forvet oyuncusuna yönelik gerçek ilgilerini doğruladı. Ayrıca Liverpool, Tottenham ve Manchester United da geçmişte onunla anılmıştı, ancak bunlar şimdilik sadece söylenti düzeyinde. Ancak zaman geçtikçe sözleşmenin sona ermesine daha da yaklaşıyor ve o noktadan sonra ne olacağını kim bilebilir?

  • Ricardo Pepi, USMNTGetty

    Ricardo Pepi

    Bu konuda birçok transfer penceresi geçti ve bir noktada Pepi muhtemelen büyük bir transfer gerçekleştirecek.

    Bu transferin kış transfer döneminde gerçekleşeceği görünüyordu. Fulham, PSV'nin yıldızını kadrosuna katmaya hazırdı, ancak Hollanda ekibinin yerine geçecek bir oyuncu bulamaması nedeniyle anlaşma son anda suya düştü. Pepi sezonu Hollanda'da başlasa bile, muhtemelen bir dizi golle başlayacak ve bu da yıllardır süren transfer söylentilerine yeni bir ivme kazandıracaktır.

    Acaba bu yıl Pepi nihayet büyük transferini gerçekleştirecek mi? Eğer öyleyse, bu transfer onu nereye götürecek? Pepi, er ya da geç hak ettiği atılımı yapmaya hazırlanırken, bu hem kendisi hem de Amerikan futbolu için çok önemli bir gelişme olacak.

  • Matt Turner New England Revolution 2026Getty

    Matt Turner

    Bu haber artık resmiyet kazandı. Turner, öngörülebilir bir gelecekte New England Revolution’da kalmaya devam edecek.

    Revs, Turner'ın Lyon'dan yine kiralık olarak, satın alma opsiyonuyla takımda kalacağını duyurdu. Bu, Turner'ı New England'da tutarken, aynı zamanda ABD Milli Takımı'ndaki yerini korumaya çalışırken ilk 11'de yer almasını da sağlıyor. 32 yaşındaki Turner'ın, özellikle kaleci pozisyonunda, önünde hâlâ iyi yıllar var ve seviyesini korumak ya da yükseltmek için ihtiyaç duyduğu süreyi ona verebilecek ve vermeye istekli bir kulüpte kalmaya devam ediyor.

    2030 döngüsüne doğru ilerlerken kaleci rekabeti ilgi çekici olmaya devam ediyor. Bu hamle, Turner’ın bu rekabetin bir parçası olmaya devam etmesini sağlıyor.