ST. LOUIS -- ABD erkek milli takımı salı gecesi dört gol attı. En çok konuşulacak olanlar ise ikinci ve dördüncü goller olacak.

Bu goller, kampı tanımlayan heyecan ve iyimserlik için daha da fazla neden sunan gençler Julian Hall ve Mathis Albert'ten geldi.

İkili, gidip gelen bir hazırlık maçında ABD erkek milli takımının Şili'yi 4-2 mağlup etmesine yardımcı oldu ve Güney Amerika temsilcilerine karşı üst üste ikinci galibiyeti getirdi. Bu grubun genç yıldızları herkesin dikkatini üzerine çekmiş durumda. Onlar da bir kez daha beklentileri karşıladı.

Hall, ABD'nin ikinci golünü attı; Gio Reyna'nın ortasında yaptığı harika kafa vuruşuyla ikinci yarıda skoru 2-2'ye getirdi. Bu gol, forvetin birçok pozisyon üretip bunları değerlendirememesinin ardından geldi. Bu nedenle gol, başını hiç öne eğmeyen ve enerjisi hiç düşmeyen bir oyuncu için hak edilmişti.

Albert'in golü ise pastanın üzerindeki çilekti. Maçın bitimine yalnızca birkaç an kala 17 yaşındaki Borussia Dortmund'un genç yıldızı, ABD erkek milli takımındaki ilk golünü sert bir vuruşla attı. Şutu üst direğin altına çarpıp ağlara gitti ve zaten fazlasıyla an sunmuş olan gecede son bir kutlamayı daha ateşledi. Bu golle birlikte Albert, modern dönemde ABD erkek milli takımı tarihinin en genç golcüsü oldu.

Hall'ın direnci ve Albert'in kritik golü manşetleri süsleyecek olsa da maçın açık ara en iyisi Sebastian Berhalter'di. Middlesbrough orta saha oyuncusu, ABD erkek milli takımının bu penceredeki ilk maçında Peru karşısında bir gol atıp bir asist yapmıştı. Salı günü bunu yine yaptı. Berhalter açılış golünü attı, ardından Mauricio Pochettino'nun çok sayıda oyuncu değişikliği yapmasından yalnızca kısa süre sonra Chris Richards'ın maçın kazandıran golünü hazırladı.

Pochettino bir kez daha bu maçta çok sayıda genç oyuncuya süre verdi. Hall ilk 11'deydi; yükselen diğer yıldızlar Neil Pierre, Adri Mehmeti, Frankie Westfield ve Brooklyn Raines de öyle. Hepsinin üzerine koyabileceği anlar vardı. Hepsinin ders çıkarabileceği anlar da vardı.

Zaten bu kampın teması da buydu ve ABD erkek milli takımı bir kez daha bunu doğru yaptı. Genç yıldızlar performans verdi, tecrübeli isimler sorumluluk aldı ve sonuçta ABD kazanmanın bir yolunu buldu.

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