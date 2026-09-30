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Ryan Tolmich
Çeviri:

ABD Erkek Milli Takımı oyuncu puanları: Mathis Albert tarihe geçti, Julian Hall yine işini yaptı ve Sebastian Berhalter 4-2'lik Şili galibiyetine ilham verdi

Player ratings
ABD
FEATURES
ABD - Şili
Şili
Hazırlık Maçları
M. Albert
C. Sullivan
J. Hall
S. Berhalter

Albert, Hall'un bir kez daha gol attığı ve Berhalter'in Şili karşısında 4-2'lik geri dönüş galibiyetine güç verdiği maçta, USMNT'nin modern dönemdeki en genç golcüsü oldu.

ST. LOUIS -- ABD erkek milli takımı salı gecesi dört gol attı. En çok konuşulacak olanlar ise ikinci ve dördüncü goller olacak.

Bu goller, kampı tanımlayan heyecan ve iyimserlik için daha da fazla neden sunan gençler Julian Hall ve Mathis Albert'ten geldi.

İkili, gidip gelen bir hazırlık maçında ABD erkek milli takımının Şili'yi 4-2 mağlup etmesine yardımcı oldu ve Güney Amerika temsilcilerine karşı üst üste ikinci galibiyeti getirdi. Bu grubun genç yıldızları herkesin dikkatini üzerine çekmiş durumda. Onlar da bir kez daha beklentileri karşıladı.

Hall, ABD'nin ikinci golünü attı; Gio Reyna'nın ortasında yaptığı harika kafa vuruşuyla ikinci yarıda skoru 2-2'ye getirdi. Bu gol, forvetin birçok pozisyon üretip bunları değerlendirememesinin ardından geldi. Bu nedenle gol, başını hiç öne eğmeyen ve enerjisi hiç düşmeyen bir oyuncu için hak edilmişti.

Albert'in golü ise pastanın üzerindeki çilekti. Maçın bitimine yalnızca birkaç an kala 17 yaşındaki Borussia Dortmund'un genç yıldızı, ABD erkek milli takımındaki ilk golünü sert bir vuruşla attı. Şutu üst direğin altına çarpıp ağlara gitti ve zaten fazlasıyla an sunmuş olan gecede son bir kutlamayı daha ateşledi. Bu golle birlikte Albert, modern dönemde ABD erkek milli takımı tarihinin en genç golcüsü oldu.

Hall'ın direnci ve Albert'in kritik golü manşetleri süsleyecek olsa da maçın açık ara en iyisi Sebastian Berhalter'di. Middlesbrough orta saha oyuncusu, ABD erkek milli takımının bu penceredeki ilk maçında Peru karşısında bir gol atıp bir asist yapmıştı. Salı günü bunu yine yaptı. Berhalter açılış golünü attı, ardından Mauricio Pochettino'nun çok sayıda oyuncu değişikliği yapmasından yalnızca kısa süre sonra Chris Richards'ın maçın kazandıran golünü hazırladı.

Pochettino bir kez daha bu maçta çok sayıda genç oyuncuya süre verdi. Hall ilk 11'deydi; yükselen diğer yıldızlar Neil Pierre, Adri Mehmeti, Frankie Westfield ve Brooklyn Raines de öyle. Hepsinin üzerine koyabileceği anlar vardı. Hepsinin ders çıkarabileceği anlar da vardı.

Zaten bu kampın teması da buydu ve ABD erkek milli takımı bir kez daha bunu doğru yaptı. Genç yıldızlar performans verdi, tecrübeli isimler sorumluluk aldı ve sonuçta ABD kazanmanın bir yolunu buldu.

GOAL, Energizer Park'taki maçın ardından ABD erkek milli takımının oyuncularını puanlıyor...

  • United States v Chile - International FriendlyGetty Images Sport

    Kaleci ve savunma

    Chris Brady (5/10):

    Bazı çok iyi kurtarışlar yaptı, ancak bir o kadar da sarsaktı. Çizgisinden hızla çıkması gereken bir pozisyonda hatasını telafi etti, ardından da Şili golünde yumrukla uzaklaştırma girişimini kötü vurdu. Korkunç değildi ama kalede olduğunuzda bu tür gergin anlar daha fazla önem taşır.

    Antonee Robinson (6/10):

    Çok gösterişli bir performans değildi, ancak yakaladığı net fırsatlardan biri kurtarıldı. Yine de günün bir diğer artısı, kaptanlık pazubandını takmasıydı.

    Miles Robinson (5/10):

    Sahaya biraz sakinlik getirmesi gerekiyordu ama bundan çok uzaktı. Oyunun gidişatını değiştirecek hatalar yapmadı, ancak etrafındakilere de pek yardımcı olmayan birkaç tehlikeli an yaşattı.

    Neil Pierre (6/10):

    Özellikle topla birlikte oyuna gerçekten yerleşti. Çok fazla topla buluştu; Pierre gibi gelişmek için bu temaslara ihtiyaç duyan bir oyuncu adına bu iyi bir şey.

    Frankie Westfield (5/10):

    Kötü başladı, ardından bir süre toparlandı. Yine de Şili'nin ikinci golünde daha iyi olması gerekiyordu.

  • United States v Chile - International FriendlyGetty Images Sport

    Orta saha

    Adri Mehmeti (5/10):

    Maça iyi başlamadı ama sonrasında oyuna yerleşti. Yine de ilk anlardaki top kullanımı biraz dağınıktı; bu da ona ders çıkaracağı bir nokta bırakıyor.

    Sebastian Berhalter (9/10):

    Şu anda daha formda kaç oyuncu var? Çok fazla olamaz; Berhalter yine golünü attı, zamanlaması yerinde bir arka direkte bitiriş yaptı ve bir kornerden de asist üretti. Bunun dışında da yine aynı şekilde, efor ve enerji açısından bildiğimiz gibiydi. Ne oyuncu ama.

    Brooklyn Raines (5/10):

    Yavaş başladı ama zamanla oyuna gerçekten yerleşti; sahada kalmasının nedeni de buydu. Şili'nin kontra atağında geç bir anda tüm gücünü ortaya koyduğu bir koşuyla golü önledi; sahada kalan yalnızca iki ilk 11 oyuncusundan biri olduğu düşünülünce bu daha da etkileyiciydi.

  • imago-sport-1083976283.jpgPhotosport

    Hücum

    Gio Reyna (8/10):

    Oyunu tamamen yönlendirdi. Hall'ın golü ve kontra atakta kıl payı kaçan pozisyon da dahil olmak üzere birçok fırsat yarattı. Sarı kart aldırdı, iyi bağlantılar kurdu, ikili mücadelelerini kazandı; Reyna'dan komple bir performans geldi.

    Sergino Dest (7/10):

    USMNT'nin açılış golünde Dest'ten harika bir top geldi. Dest, USMNT'de daha ileri bir rolde oynamayı sürdürüyor. Bu maçta sık sık yer değiştirdi, ilk yarıda kanat değiştirdi ama her iki tarafta da tehlike yarattı.

    Julian Hall (8/10):

    Attığı golü hak etti, büyük ölçüde de o golden önce yakaladığı tüm fırsatlar nedeniyle. Çok sayıda pozisyona girmek size tamamen puan kaybettirmez; çoğu zaman bunun karşılığında takdir görürsünüz ve Hall da burada bunu hak etti. Maç boyunca tehlike yarattı ve sonunda üst üste ikinci maçında ikinci golüyle ödüllendirildi. Yaptığı dummyle de övgüyü hak etti; bu, neredeyse bir asist kadar iyiydi.

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  • United States v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

    Yedekler ve teknik direktör

    Brian Schwake (6/10):

    Sahaya girdikten sadece birkaç dakika sonra Şili'nin gol bulması onun adına zorlu bir andı. Ancak vuruş çok kaliteliydi, dolayısıyla yapabileceği pek bir şey yoktu.

    Alex Freeman (6/10):

    Birkaç kez topla buluştu, ancak hiçbir noktada gerçekten etkili şekilde sıyrılamadı.

    Tyler Adams (6/10):

    Oyuna girdikten kısa süre sonra müthiş bir müdahale yaptı. Gerçekçi olmak gerekirse, bu kampta onun hakkında yeni bir şey öğrenmiyoruz.

    Chris Richards (8/10):

    Anında etki yaptı. Richards, duran toplarda gol bulabilen bir isim ve salı günü de galibiyeti perçinlemek için bir gol daha attı.

    Auston Trusty (8/10):

    Şili beraberlik golü için yüklenirken birkaç kafa vuruşunu uzaklaştırdı. Ardından Albert'ın geç gelen golünde asisti yapan kafa vuruşunu yaptı.

    Malik Tillman (7/10):

    Oyuna girdi ve hemen fark yarattı. Yaklaşık yarım saat oynadı ama maçın en çok çalım atan oyuncusu oldu.

    Damion Downs (6/10):

    Çok iyi bir fırsat yakaladı ve vuruşunun çıkarılması şanssızlıktı.

    Mathis Albert (9/10):

    Neler sunduğunu görmek kolaydı. Şutunun engellenmesine rağmen birkaç savunmacıyı çalımlayarak geçti. Geç bölümde attığı golle ödüllendirildi.

    Cavan Sullivan (8/10):

    Harika bir kısa performans sergiledi. Golle sonuçlanabilecek, hatta belki de sonuçlanması gereken iki inanılmaz sekans yaşadı. İlk maçına kıyasla çok daha tehlikeliydi.

    Mauricio Pochettino (9/10):

    İstediği her şeyi aldığı bir maç daha oldu. Gençlerden iyi bir performans ve tecrübeli isimlerden önemli anlar geldi. İdeal.

Hazırlık Maçları
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