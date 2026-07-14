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ABD Erkek Milli Takımı’nın yıldızı Folarin Balogun, Dünya Kupası’ndaki çarpıcı performansının ardından LeBron James’in menajerlik şirketiyle anlaştı
Balogun, Dünya Kupası’ndaki başarısının ardından Klutch Sports’a katıldı
Balogun, James’in uzun süredir iş ortağı olan Rich Paul tarafından kurulan Klutch Sports ajansıyla sözleşme imzalayarak, profesyonel temsilinde önemli bir değişiklik gerçekleştirdi. Monaco’nun forveti, James, Anthony Davis, Jalen Hurts ve A’ja Wilson’ın da yer aldığı müşteri listesine katıldı. Balogun, 2024 yılında Avrupalı ajans ROOF’u satın alarak futbol sektörüne giren Klutch ile doğrudan sözleşme imzalayan ilk futbolcu oldu.
Bu hamle, 25 yaşındaki oyuncunun üç gol attığı ve ABD'nin Belçika'ya elenmeden önce son 16 turuna yükseldiği etkileyici Dünya Kupası performansının ardından geldi.
- Getty/GOAL
Paul, Balogun’u Klutch’a hoş geldin diyor
Klutch, Pazartesi günü Balogun’un transferini duyurdu; Paul ise ajansın, ABD Milli Takımı’nın forvet oyuncusunun büyümekte olan futbol bölümüne neden önemli bir katkı olduğunu düşündüğünü açıkladı.
The Hollywood Reporter'ın aktardığına göre Paul, "Folarin Balogun, günümüz dünya futbolunun en yetenekli ve etkili oyuncularından biridir," dedi. "Onun durmak bilmeyen hırsı ve kültürel etkisi, bu spora sunmaya devam etmeyi umduğumuz mükemmellik standardını temsil ediyor. Onu Klutch'a aramıza katmaktan büyük gurur duyuyoruz ve birlikte başarabileceğimiz her şey için heyecanlıyız."
Saha içinde ve dışında giderek artan bir şöhret
Balogun'un bu transferi, onun adını önemli ölçüde duyurmasını sağlayan bir turnuvanın ardından gerçekleşti. Paraguay karşısında iki gol atan Balogun, daha sonra Bosna-Hersek karşısında da bir gol daha kaydederek ABD milli takımının en göze çarpan oyuncularından biri olduğunu kanıtladı.
Balogun'un katılımı, Klutch'un futbol dünyasındaki varlığını da güçlendiriyor. ROOF'u bünyesine katan ajans, halihazırda Malik Tillman, Gio Reyna, Kai Havertz ve Mohammed Kudus gibi oyuncuların yanı sıra birçok teknik direktörü de temsil ediyor.
- AFP
Dikkatler, Balogun’un kulüpteki geleceğine yöneliyor
Balogun'un Klutch'a geçişi, Monaco ve ABD milli takımındaki performanslarının ardından geleceğine yönelik ilginin artmasıyla gerçekleşti. Daha önce İngiltere merkezli Elite Project Group tarafından temsil edilen forvet oyuncusu, Premier Lig'e geri dönüş olasılığının yanı sıra diğer Avrupa kulüplerinin de ilgisiyle anılıyor.
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