ABD Erkek Milli Takımı’nın yıldızı Folarin Balogun, Dünya Kupası’ndaki çarpıcı performansının ardından LeBron James’in menajerlik şirketiyle anlaştı

Balogun, James’in uzun süredir iş ortağı olan Rich Paul tarafından kurulan Klutch Sports ajansıyla sözleşme imzalayarak, profesyonel temsilinde önemli bir değişiklik gerçekleştirdi. Monaco’nun forveti, James, Anthony Davis, Jalen Hurts ve A’ja Wilson’ın da yer aldığı müşteri listesine katıldı. Balogun, 2024 yılında Avrupalı ajans ROOF’u satın alarak futbol sektörüne giren Klutch ile doğrudan sözleşme imzalayan ilk futbolcu oldu.

Bu hamle, 25 yaşındaki oyuncunun üç gol attığı ve ABD'nin Belçika'ya elenmeden önce son 16 turuna yükseldiği etkileyici Dünya Kupası performansının ardından geldi.



