ABD Erkek Milli Takımı’nın yıldızı Christian Pulisic, baldır sakatlığı nedeniyle Avustralya ile oynanacak Dünya Kupası maçında forma giyemeyecek; Ricardo Pepi ise ilk 11’de yer alacak

Pulisic’in yokluğunda Pochettino, ABD Milli Takımı’nın ilk 11’inde sadece bir değişiklik yaptı. Bu değişiklik, iki forvetli sistemde Folarin Balogun’un yanında ilk 11’de yer almak üzere kadroya alınan Pepi oldu.

Savunma hattında değişiklik yapılmadı; Chris Richards ve Tim Ream yine stoper olarak ilk 11'de yer alırken, Antonee Robinson ve Alex Freeman ise kanatlarda görev aldı. Paraguay galibiyetinde Pulisic'in karşısında daha çok kanat oyuncusu olarak sahada daha ileride görev yapan Sergino Dest'in bu maçta nasıl kullanılacağı ise henüz belli değil. Orta sahada ise Tyler Adams, Weston McKennie ve Malik Tillman ile birlikte takımın omurgasını oluşturmaya devam ediyor.



