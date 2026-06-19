Getty Images Sport
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ABD Erkek Milli Takımı’nın yıldızı Christian Pulisic, baldır sakatlığı nedeniyle Avustralya ile oynanacak Dünya Kupası maçında forma giyemeyecek; Ricardo Pepi ise ilk 11’de yer alacak
- Getty Images Sport
Amerika'nın en ünlü yıldızı kadro dışı kaldı
Pulisic’in durumu, geçen Cuma erken oyundan alınmasının ardından hafta boyunca spekülasyonlara konu olmuştu. Pochettino, maçın ardından 27 yaşındaki oyuncunun, ABD milli takımının ilk maçı öncesinde antrenmanda geçirdiği sakatlığı yeniden ağırlaştırdığını açıkladı.
"Umarım ciddi bir sorun değildir... umarım bir sonraki maçta forma giyebilir," demişti teknik direktör o sırada.
Pulisic de baldırındaki sorunun ilerleyen dönemde ciddi bir sorun oluşturmamasını umduğunu belirtti.
"Umarım ciddi bir şey değildir, bugün biraz tedbir alıyorum ama iyi olacağımı umuyorum," dedi.
Pulisic, kulüp kariyeri boyunca da çeşitli sakatlıklarla boğuştu ve sadece 1609 dakika sahada kaldı; bu, AC Milan’a katıldığından bu yana en düşük süre.
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XI’daki değişiklikler
Pulisic’in yokluğunda Pochettino, ABD Milli Takımı’nın ilk 11’inde sadece bir değişiklik yaptı. Bu değişiklik, iki forvetli sistemde Folarin Balogun’un yanında ilk 11’de yer almak üzere kadroya alınan Pepi oldu.
Savunma hattında değişiklik yapılmadı; Chris Richards ve Tim Ream yine stoper olarak ilk 11'de yer alırken, Antonee Robinson ve Alex Freeman ise kanatlarda görev aldı. Paraguay galibiyetinde Pulisic'in karşısında daha çok kanat oyuncusu olarak sahada daha ileride görev yapan Sergino Dest'in bu maçta nasıl kullanılacağı ise henüz belli değil. Orta sahada ise Tyler Adams, Weston McKennie ve Malik Tillman ile birlikte takımın omurgasını oluşturmaya devam ediyor.
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Pepi-Balogun ikilisi
Pepi-Balogun ikilisi, ABD Erkek Milli Takımı için yeni bir kombinasyondur; ikili, Cuma günkü maç öncesinde birbirleriyle birlikte toplam 187 dakika sahada kalmıştı. İkili, iki kez birlikte ilk 11’de yer aldı; ancak bu iki maçın hiçbiri Pochettino döneminde gerçekleşmedi.
Ancak Opta verilerine göre, ABD Milli Takımı bu ikiliyi forvette oynattığında genel olarak iyi bir performans sergilemiş ve söz konusu 187 dakika içinde beş gol atmıştır.
- Getty Images Sport
Bundan sonra ne olacak?
Cuma günkü maçın ardından ABD, Los Angeles’ta Türkiye ile oynayacağı maçla grup aşamasını tamamlayacak.