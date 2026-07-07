ABD Erkek Milli Takımı’nın yıldızı Cameron Carter-Vickers, Aşil tendonu sakatlığının 2026 Dünya Kupası hayallerini suya düşürmesinin ardından Celtic’te sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı

Dublin’deki antrenman kampı için takıma yeniden katılan Carter-Vickers, şu anda maç kondisyonunu yeniden kazanmaya odaklanmış durumda. Geçen sezonun sonlarına doğru hafif antrenmanlara katılmış olsa da, sezon öncesi hazırlıkların tam yoğunluğuna geçmek onun için hoş bir meydan okuma. "Gerçekten sadece tekrar futbol oynamak istiyorum," diye ekledi Carter-Vickers. "Geçen sezonun son birkaç haftasında antrenman yaptım, ancak sezonun o aşamasında olduğumuz için antrenmanlar oldukça hafifti. Bu yüzden son birkaç haftadır tekrar futbol oynamaya başlamak çok iyi geldi. Benim için asıl önemli olan bu ve mümkün olduğunca formumu yakalamaya çalışmak. Bireysel olarak istediğiniz kadar koşu ve kondisyon çalışması yapabilirsiniz, ama bu, futbol oynamakla, o ritmi yeniden yakalamakla kıyaslanamaz."