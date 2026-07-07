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ABD Erkek Milli Takımı’nın yıldızı Cameron Carter-Vickers, Aşil tendonu sakatlığının 2026 Dünya Kupası hayallerini suya düşürmesinin ardından Celtic’te sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı
Kenarda geçirilen sinir bozucu bir dönem
Carter-Vickers, Ekim 2025’te geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle, Celtic’in Martin O’Neill yönetiminde ulusal çift kupayı kazanmasını tribünden izlemek zorunda kalmıştı. Birkaç kiralık dönemden sonra 2022’de Tottenham’dan kalıcı olarak transfer edildiğinden bu yana Carter-Vickers, 172 maça çıkıp sekiz gol atarak takım için hayati bir rol oynadı. CelticPlayer'a verdiği özel röportajda Carter-Vickers, sahalardan uzak kalma süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. "İyiyim ve takıma geri dönüp sezon öncesi hazırlıklarına katılabildiğim için mutluyum," diyen Carter-Vickers, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sahalardan uzak kalmak sinir bozucuydu, özellikle de bizim için bir mücadeleye dönüştüğü geçen sezon gibi bir dönemde. İlk başta baldırımda kramp girdiğini sandım. Fizyoterapistler durumu gördüklerinde, Aşil tendonumda yırtık olduğunu söylediler. O anda bunun uzun süreli bir sakatlık olacağını anlıyorsunuz."
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Küçük kazançların peşinde
İyileşme süreci Carter-Vickers’tan muazzam bir sabır gerektirdi. İlk aşamaları tamamen hareketsiz geçirdikten sonra, rehabilitasyon programı boyunca moralini yüksek tutmak için küçük başarıları kutlamak zorunda kaldı. Carter-Vickers, “Benim için önemli olan, içinde bulunduğum durumu kabullenmek ve mümkün olan en iyi forma geri dönmek için çalışmaktı,” diye açıkladı. “Önemli olan, kendimi fazla zorlamamaktı. Küçük kazanımların peşinden gidip bunlarla yetinmek gerekiyordu. Bu sakatlık nedeniyle üç hafta alçıda kaldım, ardından sekiz hafta boyunca ayaklık taktım. İlk başta ayağını hiçbir yöne doğru hareket ettiremiyorsun. Bu yüzden, ayağımda biraz hareket kabiliyeti geri geldiğinde bunu bir zafer olarak gördüm ve olumlu yaklaştım. Ondan sonra da bir sonraki hedefi, sonra da bir sonrakini kovalıyorsun."
Sahaya geri dönüş
Dublin’deki antrenman kampı için takıma yeniden katılan Carter-Vickers, şu anda maç kondisyonunu yeniden kazanmaya odaklanmış durumda. Geçen sezonun sonlarına doğru hafif antrenmanlara katılmış olsa da, sezon öncesi hazırlıkların tam yoğunluğuna geçmek onun için hoş bir meydan okuma. "Gerçekten sadece tekrar futbol oynamak istiyorum," diye ekledi Carter-Vickers. "Geçen sezonun son birkaç haftasında antrenman yaptım, ancak sezonun o aşamasında olduğumuz için antrenmanlar oldukça hafifti. Bu yüzden son birkaç haftadır tekrar futbol oynamaya başlamak çok iyi geldi. Benim için asıl önemli olan bu ve mümkün olduğunca formumu yakalamaya çalışmak. Bireysel olarak istediğiniz kadar koşu ve kondisyon çalışması yapabilirsiniz, ama bu, futbol oynamakla, o ritmi yeniden yakalamakla kıyaslanamaz."
- Getty Images Sport
Celtic için bundan sonra ne olacak?
Carter-Vickers, Celtic’in Tolka Park’ta İrlanda Ligi ekibi Shelbourne ile karşılaşacağı maçta fiziksel durumunu test etme fırsatını ilk kez yakalayacak. Maçın ardından takım, kulübün yaklaşan sezon hazırlıklarını sürdürmesi kapsamında sıcak iklimli bir antrenman kampı için Portekiz’e gidecek. Celtic, Carter-Vickers’a büyük ölçüde güveniyor ve onun geri dönüşü, yeni sezon öncesinde takıma büyük bir moral kaynağı oluyor.
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