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Ryan Tolmich

Çeviri:

ABD Erkek Milli Takımı’nın Türkiye Karşısındaki Oyuncu Değerlendirmeleri: Christian Pulisic geri döndü, Sebastian Berhalter ve Auston Trusty etkileyici bir performans sergiledi ancak maçın sonlarında gelen gol, mükemmel başlangıcı gölgeledi

Player ratings
ABD
Dünya Kupası
FEATURES
Türkiye - ABD
Türkiye

Christian Pulisic sakatlığından sonra sahalara geri döndü ve Sebastian Berhalter muhteşem bir performans sergiledi; ancak kadrosunda büyük ölçüde değişiklik yapılan ABD Milli Takımı, uzatma dakikalarında bir gol yedi ve Türkiye, ABD’nin Dünya Kupası’ndaki kusursuz başlangıcına son verdi.

INGLEWOOD, Kaliforniya -- Mükemmel değildi, ama neredeyse yenilmezdi. ABD Erkek Milli Takımı, Dünya Kupası grup aşamasını yenilgisiz tamamlamaya saniyeler kalmıştı. Ayrıca, tarihlerinde ilk kez bu aşamada üç galibiyet elde etme şansları da vardı. Ancak, süre neredeyse dolmuşken ve kilit bir oyuncusu sakatlık nedeniyle zorlanırken, Türkiye son anda 3-2’lik bir galibiyet kopardı.

Aslında bu sonucun pek bir önemi yoktu. ABD Erkek Milli Takımı yine de grubu birinci tamamladı ve Türkiye yine de eve dönüyor. Ancak Türkler biraz daha mutlu ayrılacaklar; Amerikalılar ise neredeyse son vuruşta bir beraberliği kaçırmanın yarattığı hafif bir moral bozukluğuyla eleme turlarına ilerliyor.

Bu turnuvadaki ilk 62 şutunda gol atamayan Türkiye, kadrosunda büyük değişiklikler yapan ABD Milli Takımı karşısında fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirdi. Ancak ABD takımı hiçbir zaman pes etmedi; ilk golü attıktan sonra geriye düşmesine rağmen geri dönme azmini göstererek neredeyse bir sonuç elde ediyordu.

Maçın ilk dakikalarında, dokuz yeni oyuncuyla sahaya çıkan ABD Milli Takımı’nın yine maçı rahatça kazanacağı görünüyordu. Auston Trusty, maçın henüz üçüncü dakikasında golü attı ve bir kez daha ABD’nin erken golünü kutlamak için yedek kulübesine doğru koştu. İlk iki gol kendi kalesine atılan gollerdi, ancak bu seferki öyle değildi; bu gol, köşe vuruşundan Trusty’ye pas veren Sebastian Berhalter ile Trusty arasındaki mükemmel bir işbirliğinin sonucuydu.

Ardından Türkiye de iki golle karşılık verdi. İlki, 10. dakikada ABD Milli Takımı’nın dikkatsiz savunmasından yararlanarak yıldız oyuncusu Arda Güler’den geldi. Ardından 31. dakikada, ABD savunma hattı Türk oyuncuların baskısı karşısında bir kez daha çöktü ve Orkan Kokcu’nun kolay bir vuruşla gol atmasına izin verdi.

ABD, ikinci yarıda canlandı. 49. dakikada Berhalter’in güzel vuruşuyla skor eşitlendi; ardından kısa süre sonra Christian Pulisic devreye girdi. Sakatlıktan dönen Pulisic birçok gol fırsatı yarattı, ancak hiçbiri sonuç vermedi. Bu durum, sonuçta takımın aleyhine işledi. Trusty'nin görünürde bir ayak bileği sakatlığı nedeniyle topalladığı sırada, Kaan Ayhan 96. dakikada içeri girerek golü attı ve Amerikalıların kalbini kırdı.

Aslında o kadar da yıkılmayacaklar. Teknik direktör Mauricio Pochettino, koşullar göz önüne alındığında genel olarak performanstan memnun olacaktır. Sonuçta, yenilmezlik serisini sürdürmek için bu performans yeterli olmadı.

GOAL, Los Angeles’taki USMNT oyuncularını değerlendiriyor...

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    Kaleci ve Savunma

    Matt Turner (6/10):

    İki golde savunma onu yalnız bıraktı ve bunlar Türkiye'nin ilk yarıda kaleyi bulan tek iki şutuydu. İkinci yarıda ise tehlikeli bir Türkiye atağını durdurmak için kaleden çıktı.

    Auston Trusty (7/10):

    Yıllardır ABD Milli Takımı'nda forma giymek için mücadele etmek zorunda kalan bir oyuncu için ne harika bir an. Perşembe günü kendisine düşen fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi ve aslında ağları havalandırabilecek birkaç fırsat daha yakaladı. Defansif olarak, alışık olmadığı sol bek pozisyonunda bazı zor anlar yaşadı. Umarız maçın sonlarında aldığı sakatlık ciddi değildir.

    Mark McKenzie (5/10):

    Maçın ilk golüne yol açan pas sırasında çok kolay bir şekilde aşıldı. Ardından kendi attığı golün iptal edilmesi şanssızlık oldu. Başlangıçta biraz dengesizdi, ancak daha sonra oyuna yeniden uyum sağladı.

    Miles Robinson (5/10):

    Türkiye'nin ikinci golünde iyi bir performans sergileyemeyen birkaç oyuncudan biriydi. Vücudını öne atmak yerine, topu kontrol etmeye çalışırken biraz fazla gösterişli davrandı. Yine de birçok topu uzaklaştırmayı başardı.

    Joe Scally (6/10):

    İyiydi. İkinci gol onun kanadından geldi, ancak o anda Türkiye'nin sayı üstünlüğü göz önüne alındığında elinden geleni yaptı.

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    Orta saha

    Sebastian Berhalter (9/10):

    Her zamanki gibi duran toplarda inanılmazdı ve bu sayede ilk golün asistini yaptı. Ardından muhteşem bir vuruşla kendi golünü attı. Bu iki olay arasında, ABD Milli Takımı'nın orta saha oyuncuları arasında en fazla savunma sorumluluğunu üstlenen isim oldu. Genel olarak, muhteşem bir maç çıkardı.

    Weston McKennie (7/10):

    İlk iki maçta gördüğümüz performansının devamı niteliğindeydi. McKennie pek çok şeyi çok iyi yapıyor ve bu özellikleri, ABD'nin turnuvaya bu kadar iyi bir başlangıç yapmasının en büyük nedenlerinden biri.

    Gio Reyna (5/10):

    Çok sayıda pas yaptı, ancak bunlar hiçbir zaman somut bir sonuca ulaşmadı. Reyna tempoyu korusa da, ABD Milli Takımı formasıyla genellikle sergilediği yaratıcılığı bu maçta gösteremedi.

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Saldırı

    Tim Weah (4/10):

    En azından kendi standartlarına göre oldukça zorlandı. Çok fazla ofsayta düştü ve rakip savunmacısını geçebilecek gibi görünmedi. Alışık olmadığı sol kanatta pek başarılı olamadı.

    Brenden Aaronson (6/10):

    İkinci yarıda altın bir fırsat yakaladı ama topu dışarıya attı. Genel olarak aktifti ve son üçte birde oldukça iyiydi, ancak o son sihirli anı yaratmayı başaramadı.

    Ricardo Pepi (5/10):

    Herkesin beklediği kadar oyuna dahil olamadı. Türkiye'nin stoperleri onu büyük ölçüde kontrol altında tuttuğu için, rakibinden bir iki metre uzaklık yaratamadı.

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Christian Pulisic (8/10):

    Kalitesini hemen gösterdi. Bir şutu kaleci tarafından kurtarıldı, bir şutu direkten döndü ve bir şansı da az farkla kaçırdı. Bu, onun en iyi performansı değildi çünkü öyle olsaydı bu şutlardan biri gol olurdu, ancak maça canlılık kattığı inkar edilemez.

    Alex Zendejas (6/10):

    Tehlikeli bir pozisyonda yer aldı, ancak hakem ofsayt nedeniyle pozisyonu iptal etti.

    Alex Freeman (6/10):

    Sağ kanatta birkaç kez devreye girmesi gereken anlar yaşadı.

    Sergino Dest (Değerlendirilemez):

    Topa neredeyse hiç dokunamadı.

    Malik Tillman (N/A):

    ABD'nin galibiyet golünü aradığı son dakikalarda sadece birkaç dakika oynadı.

    Mauricio Pochettino (8/10):

    Galibiyet alamadı, ancak takımının performansından memnun olacaktır. Takım, öne geçebileceğini ve geriden gelip maçı çevirebileceğini gösterdi. ABD'nin ileriye dönük gelişimi için iyimser olmak için pek çok neden var.

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