ABD Erkek Milli Takımı’nın Türkiye Karşısındaki Oyuncu Değerlendirmeleri: Christian Pulisic geri döndü, Sebastian Berhalter ve Auston Trusty etkileyici bir performans sergiledi ancak maçın sonlarında gelen gol, mükemmel başlangıcı gölgeledi

INGLEWOOD, Kaliforniya -- Mükemmel değildi, ama neredeyse yenilmezdi. ABD Erkek Milli Takımı, Dünya Kupası grup aşamasını yenilgisiz tamamlamaya saniyeler kalmıştı. Ayrıca, tarihlerinde ilk kez bu aşamada üç galibiyet elde etme şansları da vardı. Ancak, süre neredeyse dolmuşken ve kilit bir oyuncusu sakatlık nedeniyle zorlanırken, Türkiye son anda 3-2’lik bir galibiyet kopardı.

Aslında bu sonucun pek bir önemi yoktu. ABD Erkek Milli Takımı yine de grubu birinci tamamladı ve Türkiye yine de eve dönüyor. Ancak Türkler biraz daha mutlu ayrılacaklar; Amerikalılar ise neredeyse son vuruşta bir beraberliği kaçırmanın yarattığı hafif bir moral bozukluğuyla eleme turlarına ilerliyor.

Bu turnuvadaki ilk 62 şutunda gol atamayan Türkiye, kadrosunda büyük değişiklikler yapan ABD Milli Takımı karşısında fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirdi. Ancak ABD takımı hiçbir zaman pes etmedi; ilk golü attıktan sonra geriye düşmesine rağmen geri dönme azmini göstererek neredeyse bir sonuç elde ediyordu.

Maçın ilk dakikalarında, dokuz yeni oyuncuyla sahaya çıkan ABD Milli Takımı’nın yine maçı rahatça kazanacağı görünüyordu. Auston Trusty, maçın henüz üçüncü dakikasında golü attı ve bir kez daha ABD’nin erken golünü kutlamak için yedek kulübesine doğru koştu. İlk iki gol kendi kalesine atılan gollerdi, ancak bu seferki öyle değildi; bu gol, köşe vuruşundan Trusty’ye pas veren Sebastian Berhalter ile Trusty arasındaki mükemmel bir işbirliğinin sonucuydu.

Ardından Türkiye de iki golle karşılık verdi. İlki, 10. dakikada ABD Milli Takımı’nın dikkatsiz savunmasından yararlanarak yıldız oyuncusu Arda Güler’den geldi. Ardından 31. dakikada, ABD savunma hattı Türk oyuncuların baskısı karşısında bir kez daha çöktü ve Orkan Kokcu’nun kolay bir vuruşla gol atmasına izin verdi.

ABD, ikinci yarıda canlandı. 49. dakikada Berhalter’in güzel vuruşuyla skor eşitlendi; ardından kısa süre sonra Christian Pulisic devreye girdi. Sakatlıktan dönen Pulisic birçok gol fırsatı yarattı, ancak hiçbiri sonuç vermedi. Bu durum, sonuçta takımın aleyhine işledi. Trusty'nin görünürde bir ayak bileği sakatlığı nedeniyle topalladığı sırada, Kaan Ayhan 96. dakikada içeri girerek golü attı ve Amerikalıların kalbini kırdı.

Aslında o kadar da yıkılmayacaklar. Teknik direktör Mauricio Pochettino, koşullar göz önüne alındığında genel olarak performanstan memnun olacaktır. Sonuçta, yenilmezlik serisini sürdürmek için bu performans yeterli olmadı.

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