ABD Erkek Milli Takımı'nın Dünya Kupası açılış maçının bilet satışları diğer maçların gerisinde kalıyor
ABD Erkek Milli Takımı'nın Dünya Kupası açılış maçı bilet satışları, SoFi Stadyumu'ndaki diğer maçların gerisinde kalıyor
Aynı mekan. Aynı etkinlik. Tamamen farklı bilet satış rakamları.
Görünüşe göre, ABD Erkek Milli Takımı, FIFA Dünya Kupası'nda oynayacak rakipleri kadar ilgi çekmiyor.
12 Haziran'da Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda Paraguay ile oynanacak olan USMNT'nin 2026 açılış maçının satış rakamları, NFL'nin Los Angeles Chargers takımının ev sahipliği yaptığı diğer birçok maçın çok gerisinde kalıyor. The New York Times'ın haberine göre, bu durum etkinlik organizatörlerine verilen bir belgeye ve beklentilerin altında kalan talebe katkıda bulunan diğer faktörlere dayanıyor.
10 Nisan tarihli belgede, ABD'nin açılış maçı için 40.934 bilet satıldığı belirtiliyor. Bunu, 69.650 kişilik kapasiteye sahip SoFi Stadyumu'nda üç gün sonra oynanacak İran-Yeni Zelanda maçı için satın alınan 50.661 biletle karşılaştırın. İlk rakamlar, genel halka satılmayan konaklama paketleri ve diğer biletleri içermese de, yine de USMNT'ye kendi topraklarında gösterilen ilginin en iyi işareti olmayabilir.
FIFA, "Bu abartılı haberlere inanmayın" diyor
Bir FIFA sözcüsü, belgede yer alan verilerin geçerliliğine itiraz etti.
"FIFA Dünya Kupası bilet satışları, sizin vurguladığınız maçlar da dahil olmak üzere tüm maçlara yönelik yüksek ilgi sayesinde güçlü seyrini sürdürüyor."
Sözcü, belgenin “bugüne kadarki gerçek satışları doğru bir şekilde yansıtmadığını” ekledi ve “bu tür rakamları gerçekmiş gibi yayınlamanın yanıltıcı ve sorumsuzca olacağını” söyledi.
Ancak, tartışmaya yer bırakmayan diğer bilgiler, ABD Milli Takımı'nın açılış maçı için talebin başlangıçta düşünülenden daha az olabileceğini gösteriyor. USMNT'nin açılış maçı, Ekim ayında FIFA'nın ilk bilet satışında turnuvanın en pahalı üçüncü bileti olarak belirlenmişti. Kategori 1 (2.730 dolar) ve Kategori 2 (1.940 dolar) biletleri, birçok satış döngüsü boyunca hala kolayca temin edilebilir durumda. Biletlerin satışa sunulmasından bu yana diğer maçların fiyatları yükseldi, bu da talebin yüksek olduğunu gösterirken, USMNT'nin açılış maçı biletlerinin fiyatları aynı kaldı.
Yüksek fiyatlar ve ikinci el satış ilanları, talep konusunda soru işaretleri yaratıyor
Talebin bir başka göstergesi olan bilet stok takibi de, ABD Erkek Milli Takımı’nın Paraguay ile oynayacağı maça olan ilginin azalmakta olabileceğini gösteriyor. Yaklaşık iki hafta önce, FIFA’nın bilet satış portalında bu maç için 2.500’den biraz fazla bilet mevcuttu. Sadece 10 gün sonra, bu biletlerin 2.200’den fazlası hâlâ satılmamıştı ve binlerce bilet de yeniden satış piyasasında bulunuyordu.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası için ayrılan 6,7 milyon biletin "yaklaşık" 5 milyonunun şimdiden satın alındığını cesurca ilan etse de, USMNT'nin açılış maçı biletlerinin satılma hızı, yüksek fiyatlar ve takımın önceki turnuvalarda taraftar çekmekte zorluk yaşamış olması gibi, talebin azalmasına katkıda bulunabilecek başka gerçekleri yansıtıyor olabilir.
Sırada ne var?
11 Haziran Cuma günü başlayacak Dünya Kupası'na iki ay kala, FIFA, ABD Milli Takımı'nın ilk maçında stadyumu doldurmak amacıyla muhtemelen yeni bilet gruplarını satışa sunmaya devam edecek.