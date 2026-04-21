ABD Erkek Milli Takımı'nın Dünya Kupası açılış maçının bilet satışları diğer maçların gerisinde kalıyor

Aynı mekan. Aynı etkinlik. Tamamen farklı bilet satış rakamları.

Görünüşe göre, ABD Erkek Milli Takımı, FIFA Dünya Kupası'nda oynayacak rakipleri kadar ilgi çekmiyor.

12 Haziran'da Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda Paraguay ile oynanacak olan USMNT'nin 2026 açılış maçının satış rakamları, NFL'nin Los Angeles Chargers takımının ev sahipliği yaptığı diğer birçok maçın çok gerisinde kalıyor. The New York Times'ın haberine göre, bu durum etkinlik organizatörlerine verilen bir belgeye ve beklentilerin altında kalan talebe katkıda bulunan diğer faktörlere dayanıyor.

10 Nisan tarihli belgede, ABD'nin açılış maçı için 40.934 bilet satıldığı belirtiliyor. Bunu, 69.650 kişilik kapasiteye sahip SoFi Stadyumu'nda üç gün sonra oynanacak İran-Yeni Zelanda maçı için satın alınan 50.661 biletle karşılaştırın. İlk rakamlar, genel halka satılmayan konaklama paketleri ve diğer biletleri içermese de, yine de USMNT'ye kendi topraklarında gösterilen ilginin en iyi işareti olmayabilir.