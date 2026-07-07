ABD Erkek Milli Takımı’nın Belçika Maçı Oyuncu Değerlendirmeleri: Dünya Kupası, her zamanki gibi 16 turunda acı bir sonla biterken, Christian Pulisic, Sergino Dest ve Matt Freese zorlananlar arasında yer aldı

SEATTLE -- Sonuçta, ABD Erkek Milli Takımı’nın Dünya Kupası serüveni tek bir anda değil, birkaç anda çöktü. Pazartesi günü Seattle’da sona eren bu serüven, daha önce gördüklerimize bakıldığında hiç de olası görünmeyen bir şekilde, yavaş ama kesin bir şekilde paramparça oldu.

Bunun nedeni, Belçika’ya 4-1 yenildikleri bu son 16 turu maçının, önceki dört maçtan hiçbirine benzememesiydi. O maçlarda ABD Erkek Milli Takımı acımasızdı; bu maçta ise ezildiler. O maçlarda ABD Milli Takımı enerji doluydu; bu maçta ise toplu olarak cansız görünüyordu. Ve en önemlisi, o maçlarda ABD Milli Takımı hatasız futbol oynamıştı. Bu maçta ise hatalar bitmek bilmedi.

İlk hata erken geldi. Alex Freeman’ın topu uzaklaştırma girişiminin ardından, birkaç ABD Milli Takımı savunma oyuncusu topun kendi ceza sahası içinde zıplamasını seyretti. Nicolas Raskin araya girdi, bu hediyeyi değerlendirdi ve sadece dokuzuncu dakikada Charles De Ketelaere’ye ortaladı; De Ketelaere de topu kolayca ağlara gönderdi. Bu çok kolay bir gol oldu. Belçika için işler bundan sonra daha da kolaylaşacaktı.

31. dakikada Malik Tillman'ın serbest vuruşuyla USMNT'nin skoru eşitlemesinden sadece birkaç saniye sonra, De Ketelaere hemen diğer kanattan tekrar atağa çıktı, Tim Ream'in üzerinden zıplayarak muazzam bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Belçika'nın üstünlüğünü yeniden sağladı. USMNT, ikinci yarıda maça yeniden can verse de Belçika bir an olsun geriye bakmadı ve Matt Freese'in büyük hatası sonucu Hans Vanaken'in boş kaleye gol atmasıyla üçüncü golünü kaydetti. Romelu Lukaku’nun uzatma dakikalarında attığı gol ise skoru 4-1’e getirirken, maçın sonucunu kesinleştiren bir vuruştan ibaretti.

USMNT için her şey ters gitmiş gibiydi. Seattle seyircisinin tüm desteğine rağmen takımın performansı sönük kaldı. Christian Pulisic elinden geleni yaptı – zaman zaman aşırı çaba sarf etti – ancak sakatlık nedeniyle maçı erken bitirmek zorunda kalana kadar en iyi seviyesinden çok uzaktaydı. Sergino Dest turnuvadaki en kötü maçını oynadı; uzun süredir zayıf noktalar olarak gösterilen savunma ve kaleci Matt Freese ise nihayet eleştirmenlere malzeme verdi. Yedek oyuncular pek bir katkı sağlayamadı; gerçi doğrusu, birçoğu maçın kaybedilmesini garantileyen hatalar yapıldıktan sonra oyuna girdi.

ABD için bu bir kabus senaryosuydu. Haftalarca kalpleri kazandıktan ve 24 saat boyunca Dünya Kupası’nın en büyük kötü adamı olduktan sonra, kısaca söylemek gerekirse, her şey paramparça oldu. Önümüzdeki saatlerde ve günlerde bunun nedeni hakkında açıklamalar ve tartışmalar olacak. Ancak bugün için tek önemli olan sonuçtu. Sonuç yeterince iyi değildi ve dolayısıyla bu Dünya Kupası’nın da öyle olmadığı söylenebilir. Bu takımın grup aşamasında ve son 32 turunda sergilediği tüm performansa rağmen, bir kez daha 16 turunda alışılagelmiş bir şekilde çöktü: üst düzey bir Avrupalı rakip, acımasız bir gol ve bunun dışında sınıf farkı.

Sert mi? Evet, ama Pazartesi günü, Dünya Kupalarının acımasız ve affetmez olduğunu ve bu maçın durumunda, hem bir anda hem de yavaş yavaş, yol boyunca çok fazla acı dolu anlarla sonuçlandığını bir kez daha hatırlattı.

GOAL, Seattle’daki USMNT oyuncularını değerlendiriyor...