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USMNT player ratingsGOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

ABD Erkek Milli Takımı’nın Belçika Maçı Oyuncu Değerlendirmeleri: Dünya Kupası, her zamanki gibi 16 turunda acı bir sonla biterken, Christian Pulisic, Sergino Dest ve Matt Freese zorlananlar arasında yer aldı

Player ratings
ABD
Dünya Kupası
FEATURES
ABD - Belçika
Belçika

Yaz boyunca büyük bir sempati toplayan ABD, bu Dünya Kupası’ndaki en kötü performansıyla tüm bu kazanımların bir anda yok olduğunu gördü.

SEATTLE -- Sonuçta, ABD Erkek Milli Takımı’nın Dünya Kupası serüveni tek bir anda değil, birkaç anda çöktü. Pazartesi günü Seattle’da sona eren bu serüven, daha önce gördüklerimize bakıldığında hiç de olası görünmeyen bir şekilde, yavaş ama kesin bir şekilde paramparça oldu.

Bunun nedeni, Belçika’ya 4-1 yenildikleri bu son 16 turu maçının, önceki dört maçtan hiçbirine benzememesiydi. O maçlarda ABD Erkek Milli Takımı acımasızdı; bu maçta ise ezildiler. O maçlarda ABD Milli Takımı enerji doluydu; bu maçta ise toplu olarak cansız görünüyordu. Ve en önemlisi, o maçlarda ABD Milli Takımı hatasız futbol oynamıştı. Bu maçta ise hatalar bitmek bilmedi.

İlk hata erken geldi. Alex Freeman’ın topu uzaklaştırma girişiminin ardından, birkaç ABD Milli Takımı savunma oyuncusu topun kendi ceza sahası içinde zıplamasını seyretti. Nicolas Raskin araya girdi, bu hediyeyi değerlendirdi ve sadece dokuzuncu dakikada Charles De Ketelaere’ye ortaladı; De Ketelaere de topu kolayca ağlara gönderdi. Bu çok kolay bir gol oldu. Belçika için işler bundan sonra daha da kolaylaşacaktı.

31. dakikada Malik Tillman'ın serbest vuruşuyla USMNT'nin skoru eşitlemesinden sadece birkaç saniye sonra, De Ketelaere hemen diğer kanattan tekrar atağa çıktı, Tim Ream'in üzerinden zıplayarak muazzam bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Belçika'nın üstünlüğünü yeniden sağladı. USMNT, ikinci yarıda maça yeniden can verse de Belçika bir an olsun geriye bakmadı ve Matt Freese'in büyük hatası sonucu Hans Vanaken'in boş kaleye gol atmasıyla üçüncü golünü kaydetti. Romelu Lukaku’nun uzatma dakikalarında attığı gol ise skoru 4-1’e getirirken, maçın sonucunu kesinleştiren bir vuruştan ibaretti.

USMNT için her şey ters gitmiş gibiydi. Seattle seyircisinin tüm desteğine rağmen takımın performansı sönük kaldı. Christian Pulisic elinden geleni yaptı – zaman zaman aşırı çaba sarf etti – ancak sakatlık nedeniyle maçı erken bitirmek zorunda kalana kadar en iyi seviyesinden çok uzaktaydı. Sergino Dest turnuvadaki en kötü maçını oynadı; uzun süredir zayıf noktalar olarak gösterilen savunma ve kaleci Matt Freese ise nihayet eleştirmenlere malzeme verdi. Yedek oyuncular pek bir katkı sağlayamadı; gerçi doğrusu, birçoğu maçın kaybedilmesini garantileyen hatalar yapıldıktan sonra oyuna girdi.

ABD için bu bir kabus senaryosuydu. Haftalarca kalpleri kazandıktan ve 24 saat boyunca Dünya Kupası’nın en büyük kötü adamı olduktan sonra, kısaca söylemek gerekirse, her şey paramparça oldu. Önümüzdeki saatlerde ve günlerde bunun nedeni hakkında açıklamalar ve tartışmalar olacak. Ancak bugün için tek önemli olan sonuçtu. Sonuç yeterince iyi değildi ve dolayısıyla bu Dünya Kupası’nın da öyle olmadığı söylenebilir. Bu takımın grup aşamasında ve son 32 turunda sergilediği tüm performansa rağmen, bir kez daha 16 turunda alışılagelmiş bir şekilde çöktü: üst düzey bir Avrupalı rakip, acımasız bir gol ve bunun dışında sınıf farkı.

Sert mi? Evet, ama Pazartesi günü, Dünya Kupalarının acımasız ve affetmez olduğunu ve bu maçın durumunda, hem bir anda hem de yavaş yavaş, yol boyunca çok fazla acı dolu anlarla sonuçlandığını bir kez daha hatırlattı.

GOAL, Seattle’daki USMNT oyuncularını değerlendiriyor...

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Matt Freese (4/10):

    İlk yarıda ABD Milli Takımı'nın en iyi oyuncusuydu, ancak ikinci yarıda maçı bitiren bir hata yaptı. Bu hata, maçı fiilen bitirdi.

    Antonee Robinson (5/10):

    Hiç bir zaman ritmini bulamadı. Defansif olarak iyiydi ancak hücumda çok az katkı sağladı.

    Tim Ream (4/10):

    İlk golde topa bakarken yakalandı, ikinci golde ise rakibin smaçına maruz kaldı. Bu noktaya kadar çok iyi performans gösteren bir oyuncu için zorlu bir veda oldu.

    Chris Richards (4/10):

    Son golde topu kaptırana kadar iki stoperden daha iyi olanıydı. Önemli değildi, ama aynı zamanda önemliydi de.

    Alex Freeman (6/10):

    Belki de ilk golde topu kafayla uzaklaştırabilirdi ve ikinci golde rakibe yeterince yakınlaşamadı. Ancak, topu almasıyla açıkça tetiklenen Belçika'nın presine iyi karşılık verdi.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orta saha

    Tyler Adams (6/10):

    Etrafında her şey çökerken son derece öfkeli görünüyordu. Elinden geleni yaptı, ancak sahadaki kaosu telafi edemedi.

    Weston McKennie (6/10):

    Diğer herkes gibi, bu onun da turnuvadaki en kötü maçıydı. Hem hücumda hem de savunmada Belçika'ya pek sorun çıkarmadı.

    Malik Tillman (6/10):

    Golü attı ama gerçekçi olmak gerekirse, bunun dışında pek bir şey yapamadı. ABD'nin istediği kadar topa sahip olamadı.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Saldırı

    Christian Pulisic (4/10):

    Görünüşe göre her şeyin ters gittiği bir maçtı. İlk yarıda içgüdüleri, ikinci yarıda ise fiziksel durumu onu yüzüstü bıraktı ve erken bir oyuncu değişikliğine neden oldu.

    Sergino Dest (3/10):

    Performansı çok geride kaldı. İlk golde topu uzaklaştıramadı, ikinci golde ortada geçildi ve hücumda hiçbir katkı sağlayamadı. Kötü bir maç çıkardı ve haklı olarak devre arasında oyundan alındı.

    Folarin Balogun (5/10):

    Oynatılmasıyla ilgili tüm tartışmalardan sonra, pek bir şey yapamadı. İlk yarıda bir yarı şans yakaladı, ancak top üst direğin üzerinden dışarıya gitti.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Gio Reyna (6/10):

    İlk yarı sonunda çok ihtiyaç duyulan bir değişiklikti. Topla oynarken biraz sakinlik kattı, bu da yardımcı oldu, ancak yeterli değildi.

    Sebastian Berhalter (6/10):

    Ceza sahası dışından attığı müthiş bir şutla neredeyse golü buluyordu. O şut biraz daha sağa gitseydi, maçın gidişatı farklı olur muydu diye merak etmek kolay.

    Ricardo Pepi (5/10):

    Umut verici bir değişiklikti, ancak çok da etkili olmadı.

    Haji Wright (N/A):

    Bir şey yapabilmesi için yeterli süre verilmedi.

    Max Arfsten (N/A):

    Dünya Kupası'ndaki ilk dakikalarıydı. İstediği gibi geçmedi.

    Mauricio Pochettino (4/10):

    Goller, nihayetinde bireysel hatalardan kaynaklandı, ancak ABD Milli Takımı da maçın hemen her alanında rakibine boyun eğdi. Bu an onlar için çok mu ağır geldi? Neden öyle olabileceğini anlamak kolay, ancak elbette Pochettino, onları bu ana hazırlamakla görevli kişiydi.