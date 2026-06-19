ABD Erkek Milli Takımı’nın Avustralya Karşısındaki Oyuncu Değerlendirmeleri: Folarin Balogun ve Alex Freeman parladı; ABD, Socceroos’u geçerek Dünya Kupası eleme turlarına yükseldi

Önce bir sessizlik oldu, ardından gürültü yükseldi. Kalabalık coşkuyla bağırırken Alex Freeman, saha kenarından hızla ilerleyerek belirli bir hedefe ya da kişiye doğru koşmadı. Etrafında bayraklar dalgalanıyor, atkılar havada uçuşuyordu ve Amerikalıların kutlamaları başlamıştı. İşte o anda, Seattle’da binlerce çığlık atan Amerikalı’nın önünde her şey netleşti: ABD erkek milli takımı yine başarmıştı.

Paraguay’ı yenerek Dünya Kupası’na tarihi bir açılış galibiyetiyle başlayan ABD Erkek Milli Takımı, sadece bir hafta sonra ikinci maçını da kazanarak turnuvanın eleme turuna yükselmeyi garantiledi. Cuma günü Avustralya’yı 2-0 mağlup ettikleri bu galibiyet, Paraguay’a karşı alınan 4-1’lik ezici galibiyet kadar skor tabelasında dengesiz bir sonuç değildi, ancak her yönüyle aynı derecede etkileyiciydi. Bir hafta içinde ikinci kez, ABD çok iyi bir takımı domine ederek Dünya Kupası’nda üç puan kazandı ve bunu, baldır sakatlığı nedeniyle maçı kaçıran yıldız oyuncusu Christian Pulisic olmadan başardı.

Maç yine erken başladı ve bir kendi kalesine atılan golle başladı. Maçın henüz 11. dakikasında, her iki tarafın da birkaç uyarı atışından sonra, Folarin Balogun Avustralya savunmasını aşıp ceza sahasına girdi. Kale önünden yaptığı ortada Avustralya savunması zor durumda kaldı ve durum o kadar tehlikeli hale geldi ki, Cameron Burgess topu kendi kalesine göndermekten başka bir şey yapamadı. Bu gol, hem sinirler açısından hem de ABD Milli Takımı’nın oyun planı açısından çok önemliydi. Bundan sonra hiçbir zaman sarsılmadılar.

İlk yarının son anlarında Freeman’ın attığı gol, maçı rakibin ulaşamayacağı bir noktaya taşıdı. Sergino Dest’in ilk şutu engellendikten sonra top Freeman’ın önüne düştü ve o da yakın mesafeden kafayla topu ağlara gönderdi. Uzun süren VAR incelemesi öncesinde defans oyuncusunun ofsayt olduğu kararı verildiğinden, Freeman hemen sevinç gösterisinde bulunmadı. Ardından haber geldi: gol.

Beklemeye değer bir haberdi ve nihayetinde ABD Milli Takımı’nı eleme turlarına taşıyan da bu haberdi. Paraguay biraz yardım ederse, Cuma gecesi grup birincisi olabilirler.

Takım, beklentileri yeniden yazan ve Dünya Kupası'nda Amerikan futbolu için yeni bir standart belirleyen iki muhteşem performans sayesinde bu konuma geldi. Cuma günü seyirci takımın arkasındaydı ve bu büyük sahnede Cuma günü olduğu gibi performans göstermeye devam ederlerse, bu destek daha da artacak gibi görünüyor.

GOAL, Seattle’dan gelen USMNT oyuncularını değerlendiriyor...