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Alex Freeman, USMNTGOAL
Ryan Tolmich

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ABD Erkek Milli Takımı’nın Avustralya Karşısındaki Oyuncu Değerlendirmeleri: Folarin Balogun ve Alex Freeman parladı; ABD, Socceroos’u geçerek Dünya Kupası eleme turlarına yükseldi

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Dünya Kupası
Avustralya
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ABD - Avustralya

Turnuvaya Paraguay’ı ezici bir skorla mağlup ederek başlayan ABD’li oyuncular, Seattle’daki coşkulu seyirci kitlesi önünde bir kez daha galip geldi

Önce bir sessizlik oldu, ardından gürültü yükseldi. Kalabalık coşkuyla bağırırken Alex Freeman, saha kenarından hızla ilerleyerek belirli bir hedefe ya da kişiye doğru koşmadı. Etrafında bayraklar dalgalanıyor, atkılar havada uçuşuyordu ve Amerikalıların kutlamaları başlamıştı. İşte o anda, Seattle’da binlerce çığlık atan Amerikalı’nın önünde her şey netleşti: ABD erkek milli takımı yine başarmıştı.

Paraguay’ı yenerek Dünya Kupası’na tarihi bir açılış galibiyetiyle başlayan ABD Erkek Milli Takımı, sadece bir hafta sonra ikinci maçını da kazanarak turnuvanın eleme turuna yükselmeyi garantiledi. Cuma günü Avustralya’yı 2-0 mağlup ettikleri bu galibiyet, Paraguay’a karşı alınan 4-1’lik ezici galibiyet kadar skor tabelasında dengesiz bir sonuç değildi, ancak her yönüyle aynı derecede etkileyiciydi. Bir hafta içinde ikinci kez, ABD çok iyi bir takımı domine ederek Dünya Kupası’nda üç puan kazandı ve bunu, baldır sakatlığı nedeniyle maçı kaçıran yıldız oyuncusu Christian Pulisic olmadan başardı.

Maç yine erken başladı ve bir kendi kalesine atılan golle başladı. Maçın henüz 11. dakikasında, her iki tarafın da birkaç uyarı atışından sonra, Folarin Balogun Avustralya savunmasını aşıp ceza sahasına girdi. Kale önünden yaptığı ortada Avustralya savunması zor durumda kaldı ve durum o kadar tehlikeli hale geldi ki, Cameron Burgess topu kendi kalesine göndermekten başka bir şey yapamadı. Bu gol, hem sinirler açısından hem de ABD Milli Takımı’nın oyun planı açısından çok önemliydi. Bundan sonra hiçbir zaman sarsılmadılar.

İlk yarının son anlarında Freeman’ın attığı gol, maçı rakibin ulaşamayacağı bir noktaya taşıdı. Sergino Dest’in ilk şutu engellendikten sonra top Freeman’ın önüne düştü ve o da yakın mesafeden kafayla topu ağlara gönderdi. Uzun süren VAR incelemesi öncesinde defans oyuncusunun ofsayt olduğu kararı verildiğinden, Freeman hemen sevinç gösterisinde bulunmadı. Ardından haber geldi: gol.

Beklemeye değer bir haberdi ve nihayetinde ABD Milli Takımı’nı eleme turlarına taşıyan da bu haberdi. Paraguay biraz yardım ederse, Cuma gecesi grup birincisi olabilirler.

Takım, beklentileri yeniden yazan ve Dünya Kupası'nda Amerikan futbolu için yeni bir standart belirleyen iki muhteşem performans sayesinde bu konuma geldi. Cuma günü seyirci takımın arkasındaydı ve bu büyük sahnede Cuma günü olduğu gibi performans göstermeye devam ederlerse, bu destek daha da artacak gibi görünüyor.

GOAL, Seattle’dan gelen USMNT oyuncularını değerlendiriyor...

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Matt Freese (6/10):

    Sinirlerini yatıştırmak için erken bir mola vermek zorunda kaldı. Ondan sonra ise sahne tamamen USMNT'ye kaldı.

    Antonee Robinson (6/10):

    Sol kanatta bazı iyi hareketler sergiledi, ancak ikinci yarıda gereksiz bir sarı kart gördü.

    Tim Ream (7/10):

    Birçok kafa topu mücadelesini kazandı ve pas verme konusunda her zamanki gibi görevini yerine getirdi. Son derece istikrarlıydı.

    Chris Richards (7/10):

    Maçın başında bir an için endişe yaşandı, ancak daha sonra oyuna alıştı ve ikinci yarıda Avustralya'nın atağa çıktığı bir anı durdurmaya yardımcı oldu. USMNT'de en fazla top dokunuşu yapan oyuncu olması, ABD'nin kazanmasına ve topu elinde tutmasına yardımcı oldu.

    Alex Freeman (8/10):

    Beklemeye değecek kadar önemli bir gol attı. O şanslı kafa vuruşunun dışında bile Freeman güçlü bir performans sergiledi ve fiziksel olarak güçlü Avustralya takımına karşı maçın gidişatını belirlemeye yardımcı oldu.

    Sergino Dest (7/10):

    Yine saha içinde sokak basketbolu oynuyordu. Dest kendine güvenerek oynadığında izlemesi çok keyifli oluyor. Cuma günü Avustralya, bunu en ön sıradan izledi.

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orta saha

    Tyler Adams (8/10):

    Top varken stoperlerin arasına girerek, top yokken de onları rakipten korudu. Maçın sonlarında Avustralya'nın gol atmasını engelleyen muhteşem bir blok yaptı.

    Weston McKennie (8/10):

    Kesinlikle muhteşemdi. Topa sahip olduğunda Avustralya ona karşı ne yapacağını bilemedi; ayrıca yaptığı pres sayesinde Avustralya, topu ele geçirdiğinde de pek bir şey yapamadı. Üst düzey bir orta saha oyuncusundan yüksek seviyede bir performans.

    Malik Tillman (7/10):

    Freeman'ın golünden önceki pozisyonda topu fiziksel olarak korumak için elinden geleni yaptı. Bu onun en iyi anıydı, ancak bunun dışında da pek çok küçük katkıları oldu.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Saldırı

    Folarin Balogun (7/10):

    ABD Milli Takımı'nın ilk golünde, hızını kullanarak Avustralya savunmasını kolayca geçerek çok iyi bir performans sergiledi. Maç boyunca bunu birkaç kez daha yaptı ve çabalarına rağmen gol atamaması şanssızlıktı.

    Ricardo Pepi (6/10):

    Kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirdi. Avustralya'nın devasa üç stoperine karşı Pepi, onlara ciddi bir baş ağrısı yaşattı ve maçı değiştirecek bir an yaratamasa da Socceroos'u sürekli meşgul tuttu.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Sebastian Berhalter (6/10):

    Pepi'nin yerine girerek ABD'ye orta sahada ekstra bir güç kattı. Sonuçta, başka bir şeye pek gerek kalmadı.

    Auston Trusty (6/10):

    Avustralya maçı ilginç hale getirmek için baskı yaparken, Pochettino'nun maçın sonlarında Celtic'in iri yapılı savunma oyuncusuna başvurmasının sebebi belliydi.

    Joe Scally (6/10):

    Avustralya'yı uzak tutmak için oyuna son dakikalarda giren bir başka defans odaklı yedek oyuncuydu.

    Gio Reyna (N/A):

    Maçın bitimine sadece birkaç saniye kala oyuna girdi.

    Haji Wright (N/A):

    Yukarıdaki oyuncuyla aynı durumdaydı, ancak bir kez gol fırsatı yakaladı.

    Mauricio Pochettino (7/10):

    Pulisic'in yokluğunda zor bir karar vermek zorunda kaldı ve doğru kararı verdiğini söylemek gerekir. ABD maçı domine etti, Avustralya'yı zorladı ve en önemlisi, 3 puan daha kazandı. Tek eleştirilecek nokta, oyuncu değişikliklerini yapmak için çok uzun süre beklemiş olmasıdır. Bu da ikinci yarıyı biraz sönük hale getirdi ve ABD'nin gereksiz sarı kartlar almasına neden oldu.

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