ABD Erkek Milli Takımı’nın 2030 Dünya Kupası döngüsündeki kademeleri: Folarin Balogun ve Malik Tillman’dan Gio Reyna ve Alejandro Zendejas’a kadar, 2026’da son 16 turunda elenmelerinin ardından her oyuncunun durumu

ABD Erkek Milli Takımı için 2026 Dünya Kupası döngüsü sona erdi ve bu son oldukça acı bir şekilde geldi. Ne olduğunu herkes biliyor: Belçika’nın elinden, pek kimsenin tahmin edemediği ve bu takımın çok uzun bir süre kabullenmekte zorlanacağı 4-1’lik bir hezimet.

Ancak Dünya Kupası döngülerinin özelliği, birinin sona ermesiyle diğerinin başlamasıdır. Dolayısıyla, oyuncular henüz 2030 sayfasına geçmemiş olsa da, ABD Futbol Federasyonu’nun bu konudaki planlamaları şüphesiz çoktan başlamıştır ve Eylül ayında, bu döngü Dünya Kupası sonrası ilk kamp ile başlayacaktır.

Gerçek şu ki, 2030 yılına gelindiğinde bu takımın görünümü dramatik bir şekilde değişmiş olacak. Bu yaz 2022 kadrosundan 13 oyuncu kadroda yer alıyordu; 2030 geldiğinde ise bu sayı daha da azalmış olabilir. Uluslararası futbolun doğası budur: hiç durmadan değişir. Bu nedenle, odak noktası 2030’a kayarken ABD Erkek Milli Takımı oyuncuları kendilerini çok farklı konumlarda buluyorlar.

Öyleyse, bir dönem sona erip yeni bir dönem başlarken herkesin durumunu gözden geçirerek onları kademelere göre sıralayalım.