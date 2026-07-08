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Ryan Tolmich

Çeviri:

ABD Erkek Milli Takımı’nın 2030 Dünya Kupası döngüsündeki kademeleri: Folarin Balogun ve Malik Tillman’dan Gio Reyna ve Alejandro Zendejas’a kadar, 2026’da son 16 turunda elenmelerinin ardından her oyuncunun durumu

Analysis
ABD
Dünya Kupası
FEATURES
ABD - Belçika
C. Pulisic
F. Balogun
W. McKennie
C. Richards
G. Reyna
A. Zendejas

GOAL, yeni bir döngü başlarken 2026 ABD Erkek Milli Takımı Dünya Kupası kadrosundaki her oyuncunun durumunu ayrıntılı olarak ele alıyor.

ABD Erkek Milli Takımı için 2026 Dünya Kupası döngüsü sona erdi ve bu son oldukça acı bir şekilde geldi. Ne olduğunu herkes biliyor: Belçika’nın elinden, pek kimsenin tahmin edemediği ve bu takımın çok uzun bir süre kabullenmekte zorlanacağı 4-1’lik bir hezimet.

Ancak Dünya Kupası döngülerinin özelliği, birinin sona ermesiyle diğerinin başlamasıdır. Dolayısıyla, oyuncular henüz 2030 sayfasına geçmemiş olsa da, ABD Futbol Federasyonu’nun bu konudaki planlamaları şüphesiz çoktan başlamıştır ve Eylül ayında, bu döngü Dünya Kupası sonrası ilk kamp ile başlayacaktır.

Gerçek şu ki, 2030 yılına gelindiğinde bu takımın görünümü dramatik bir şekilde değişmiş olacak. Bu yaz 2022 kadrosundan 13 oyuncu kadroda yer alıyordu; 2030 geldiğinde ise bu sayı daha da azalmış olabilir. Uluslararası futbolun doğası budur: hiç durmadan değişir. Bu nedenle, odak noktası 2030’a kayarken ABD Erkek Milli Takımı oyuncuları kendilerini çok farklı konumlarda buluyorlar.

Öyleyse, bir dönem sona erip yeni bir dönem başlarken herkesin durumunu gözden geçirerek onları kademelere göre sıralayalım.

  • BalogunGetty Images

    2030'da görüşürüz

    Chris Richards: ABD Milli Takımı’nın en iyi stoperi ve bu gerçeğe meydan okuyacak başka bir isim görünmüyor. Belçika maçındaki son dakikalardaki hatası bir kenara bırakılırsa, Richards bu turnuvada tam bir kaya gibiydi ve deneyim kazandıkça daha da iyiye gidecektir. 2030’da 30 yaşında olacak ki bu, bir stoper için tam da en verimli dönemdir.

    Alex Freeman: 21 yaşında bu takımın en genç oyuncusu olan Freeman, yeteneğinin henüz çok küçük bir kısmını sergiledi. Uluslararası futbolun en üst seviyelerine gerçekten iyi bir giriş yapan bu oyuncunun, bundan sonra nasıl gelişeceğini izlemek keyifli olacak.

    Malik Tillman: Bu Dünya Kupası, bu yaz ABD Milli Takımı’nın tartışmasız en iyi oyuncusu olan orta saha oyuncusu için muazzam bir sıçrama oldu. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bu başarıyı nasıl daha da ileriye taşıyacağını görmek heyecan verici olacak.

    Christian Pulisic: Belçika maçındaki tüm hatalarına rağmen, hâlâ bu takımın en büyük ismi olmasının bir nedeni var. Sakatlık yaşamadığı sürece Pulisic, bu takımın en yetenekli oyuncusu ve bir sonraki Dünya Kupası’na kadar – o zaman 31 yaşında olacak – performansında tam bir düşüş yaşamaması beklenir. Şimdilik, başka biri sizi aksine ikna edene kadar takımın kurgusu onun etrafında şekillenmelidir.

    Folarin Balogun: Dört yıl sonra 29 yaşında en iyi dönemine girecek ve bu yazın kulüp kariyeri açısından ne anlama geldiğini henüz görmemiz gerekiyor. Balogun’un yakın bir zamanda en üst düzey bir kulüpte oynayacağını hayal etmek hiç de zor değil. ABD Milli Takımı da 2030 yılına kadar onun dünyanın en iyi forvetleri arasında yer almasını hayal ediyor.

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Önemli bir aktör

    Sergino Dest: Henüz 25 yaşında olan PSV yıldızı, kariyerinin zirvesine henüz ulaşmış değil; ancak Belçika karşısında sergilediği performansa rağmen, olağanüstü bir hücum oyuncusu. Yine de bazı sınırlamaları var ve bir sonraki sistem düzenine bağlı olarak muhtemelen Freeman’ın gerisinde kalacaktır. Bacaklarına daha fazla yük bindikçe, sakatlık geçmişi de endişe kaynağı oluyor.

    Tyler Adams: Oyuncu kadrosunda Adams'ın yaptıklarını yapabilen kimse yok; bu yüzden de takıma katıldığından beri bu takım için hayati bir öneme sahip. Yine de bu dönemdeki performansının büyük bir kısmı sakatlıklardan etkilendi ve bir sonraki Dünya Kupası'nda 31 yaşında olacak. Bu yüzden, ne kadar iyi olursa olsun, tam bir garanti söz konusu değil.

    Weston McKennie: İlk dört maçta tam bir canavar gibiydi. McKennie, gelecekte de Juventus’ta başrol oynayacak gibi görünüyor; bu da onu, bu takımın etrafında şekilleneceği tecrübeli oyunculardan biri haline getirecek.

    Sebastian Berhalter: Ondan daha iyi oyuncular var mı? Muhtemelen vardır, ancak önümüzdeki döngüye girerken bu orta saha oyuncusuna gerçekten güvenmemek için bir teknik direktörün deli olması gerekir. O, bir ABD Milli Takımı oyuncusu olmanın ne demek olduğunu en iyi şekilde temsil ediyor ve bu özelliği taşıyan oyunculara ne kadar çok sahip olsanız da yetmez.

    Ricardo Pepi: Çok iyi bir forvet; bu yüzden Premier Lig kulüpleri onunla ilgileniyor. Peki, harika bir oyuncu olabilir mi? Forvet pozisyonunu tahmin etmek her zaman çok zordur ve Pepi’nin 2030’da nerede olacağını öngörmek de zor. İngiltere’yi kasıp kavuracak mı, yoksa bir üst lig yine onun için bir adım fazla mı olacak? Bunun cevabı, ileride takıma nasıl uyum sağlayacağını belirleyecek.

  • Gio Reyna USMNT World Cup 2026 ParaguayGetty

    Muhtemelen buralarda kalacağım

    Gio Reyna: Gerçekten çok, çok zor bir durum. Olağanüstü bir potansiyeli var, ancak kulüp düzeyinde henüz çok az katkı sağladı. Bundan sonra ne olacak? Bir kez daha sıfırdan başlamaya hazır gibi göründüğü için bu soruya gerçekten cevap verebilecek tek kişi kendisi.

    Auston Trusty: Dünya Kupası’nda bir gol attı ve sahada olduğu süre boyunca yeteneklerini fazlasıyla sergiledi. Celtic’te nasıl bir performans göstereceğini ve milli takımın yeni teknik direktörünün ona öncekilerden daha fazla şans verip vermeyeceğini bekleyip göreceğiz.

    Mark McKenzie: Bu Dünya Kupası’nda fazla forma giymedi, ancak açıkça sevilen bir lider ve takım arkadaşı. Avrupa’da hâlâ gelişebilir ve gerçek şu ki, o pozisyonda oyuncu değişimi yaşansa bile stoperde ihtiyaç duyulacaktır.

    Chris Brady: Kaleci üçlüsünün en genci olan Brady, potansiyel ve gelişme imkânı açısından avantajlı. Ancak her şey, önümüzdeki birkaç yıl içinde nasıl gelişeceğine ve onu ilk 11'de oynayabilecek seviyeye taşıyacak bir sıçrama yapıp yapamayacağına bağlı.

    Matt Freese: Belçika maçındaki hatasını gerçekten unutması gerekecek, ancak bunu başaracak kadar güçlü ve yetenekli. Yine de bu Dünya Kupası, onun iyi ama harika olmayan bir kaleci olduğunu gösterdi; bu da, takıma başka iyi kaleciler katılırsa yerinin garanti olmadığı anlamına geliyor.

    Max Arfsten: Bu Dünya Kupası’nda fazla forma giymedi, ancak henüz 25 yaşında ve özellikle Avrupa’ya transfer olursa gelişme potansiyeli var. Eğer bu gerçekleşirse, kadro yarışında yer alacaktır.

    Joe Scally: Henüz 23 yaşında olan Scally, iki Dünya Kupası’nda da sınırlı sürelerde forma giydi. Ancak kadro sıralamasında yükselmek istiyorsa, top hakimiyetini geliştirmesi gerekecek gibi görünüyor. Bu mümkün mü? Kesinlikle, ama olmak zorunda; çünkü diğer kalecilerin onun önünde olmasının sebebi budur.

    Tim Weah: Çok yönlülüğü kesinlikle bir avantaj, ancak bu Dünya Kupası’nda pek bir şey gösteremedi. Weah’ın önümüzdeki birkaç yıldaki konumu büyük ölçüde bir sonraki teknik direktöre bağlı olacak; teknik direktör, onun sahada hangi pozisyonda ve hangi kanatta oynayacağına karar vermek zorunda kalacak.

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    Başlangıç kadrosunda yer alıyor ancak bazı endişeler var

    Antonee Robinson: Yetenek açısından mı? Elbette. Robinson en iyi formunda olduğunda, kadroda yer alması kesin. Sorun, sakatlık geçmişi ve 2030’da neredeyse 33 yaşında olacağı gerçeği. Hâlâ bu seviyede olursa harika olur, ancak bu döngünün bir noktasında performansında bir düşüş beklemek de abartılı sayılmaz.

    Matt Turner: Genel olarak pozisyonundaki diğer oyuncuların nasıl gelişeceğine bağlı olacak, ancak Turner da bir sonraki Dünya Kupası başladığında 35 yaşında olacak. Ancak kaleciler farklı şekilde yaşlanır, bu yüzden onu tamamen göz ardı etmeyin.

    Brenden Aaronson: Belki de Aaronson'ın seviyesi budur ve bunda bir sorun yok. Asıl mesele, onun gerçekten verimliliğe bağlı bir pozisyonda oynaması. Eğer önümüzdeki birkaç yıl içinde bu verimlilik gelmezse, arkasında neden daha fazla katkı sağlayabileceklerini göstermeye hevesli daha genç seçenekler olacaktır.

    Haji Wright: Bu yaz kadroya katılan üçüncü forvet; kulüp düzeyinde bir adım atıyor gibi görünse de, bu kadrodaki diğer iki forvet daha genç ve potansiyelleri daha yüksek. Yükselişte olan genç oyuncuları da hesaba kattığınızda, bu pozisyonu korumak zor olacak.

    Alejandro Zendejas: Liga MX’i alt üst ettikten sonra Dünya Kupası kadrosuna girdi, ancak yine de forvet pozisyonları çok çabuk kalabalıklaşabilir. 2030’da 32 yaşında olacak ve bir önceki Dünya Kupası’nda fazla oynamamışken bir anda bu turnuvada katkı sağlayan 32 yaşındaki oyuncuların sayısı fazla değildir. Bu nedenle, onun pozisyonunun eninde sonunda daha genç birine geçeceği bekleniyor.

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    Bu anılar için teşekkürler

    Tim Ream: Bu sefer gerçekten bitti. Bu Dünya Kupası kadrosuna girebilmek için yeterince uzun süre mücadele eden Ream’e tüm övgülerimizi sunuyoruz; turnuvanın ilk birkaç maçındaki performansı göz önüne alındığında, ABD Milli Takımı da ona minnettar olacaktır. Yine de takımlar 42 yaşındaki stoperlerle Dünya Kupası’nı kazanamaz; bu da, takımın en onurlu oyuncularından birine veda etme zamanının geldiği anlamına geliyor.

    Miles Robinson: Henüz 29 yaşında ve geçen sefer acı bir şekilde kadroya girememesinin ardından bu kez Dünya Kupası kadrosuna seçilmesini görmek harikaydı. Bununla birlikte, artık daha genç savunmacılara şans vermenin zamanı geldi; bu da diğerlerinin yerini başkalarına bırakması gerektiği anlamına geliyor. Robinson, bu görevi üstlenecek adaylardan biri gibi görünüyor.

    Cristian Roldan: Sakatlıklar yüzünden Dünya Kupası'nda sahneye çıkamaması çok üzücü. Ancak, birkaç yıl boyunca sahneden uzak kaldıktan sonra bu Dünya Kupası kadrosuna girmiş olması bile başlı başına bir başarı. ABD Milli Takımı, onun varlığını ve liderliğini kesinlikle özleyecektir.