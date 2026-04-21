USMNT Bubble Stars (04.21.2026)
Ryan Tolmich

ABD Erkek Milli Takımı Kadro Takibi: Hangi oyuncular Dünya Kupası kadrosuna girmek için mücadele ediyor?

Mauricio Pochettino herkesi Dünya Kupası kadrosuna alamayacak; peki hangi oyuncular bu yerler için mücadele ediyor?

İşte acı gerçek: Herkes Dünya Kupası'na gidebilecek değil. Son birkaç yıldır ABD Erkek Milli Takımı için hayati öneme sahip olan her oyuncu, bu yaz da aynı önemi taşıyacak değil. Bazı kalpler kırılacak ve Mauricio Pochettino, bunun tüm bu sürecin en kötü kısmı olacağını söyledi.

ABD Erkek Milli Takımı'nın Portekiz'e yenilmesinin ardından Pochettino, Dünya Kupası kadrosu için 35 ila 40 oyuncu arasında rekabet olduğunu söyledi. Basit bir hesapla bu sayı, bu oyuncuların 11 ila 16'sının ABD Erkek Milli Takımı'nın 26 kişilik kadrosunda yer almayacağı anlamına geliyor. Christian Pulisic, Chris Richards ve Weston McKennie gibi kendilerini rahat hissedebilecek birkaç oyuncu var. Peki ya bu 5 ila 10 kişilik grubun dışındaki oyuncular? Onlar için her şey hala belirsiz.

Peki oyuncuların durumu ne? Hangi yerler hala boş ve hangi oyuncular bu yerleri almak için yarışıyor? GOAL, şu anda kadroya girip giremeyeceği belirsiz olan oyuncuları, performanslarını ve Pochettino'nun Dünya Kupası kadrosunu onayladığında bu durumun nasıl olacağını inceliyor.

  FC Cincinnati v Chicago Fire FC

    Kaleci

    Matt Freese kadroda. Matt Turner da deneyim düzeyi göz önüne alındığında kadroda gibi görünüyor. Ancak üçüncü sıra, görünüşe göre henüz belirsiz.

    Chris Brady, Roman Celentano ve Patrick Schulte bu pozisyon için rekabet eden üç isim ve üçü de MLS'deki kulüplerinde kilit rol oynuyor. Sadece kulüp performansına bakıldığında, Chicago Fire'ın Ohio merkezli iki kulübe göre çok daha iyi performans gösterdiği göz önüne alındığında, Brady'nin bir adım önde olduğu görülüyor. Brady ayrıca bu üçlü arasında en genç olanı, bu da ona bir avantaj sağlıyor.

    Aslında, kadrodaki tüm pozisyonlar arasında formun en az önemli olduğu pozisyon üçüncü kalecilik. Bu nedenle, bu pozisyonun seçimi muhtemelen saha istatistiklerinden çok hislere göre yapılacak.

    • Reklam
  United States v Belgium - International Friendly

    Stoperler

    Chris Richards dışında hemen hemen her stoper, arkasına bakıp endişelenmeli; tabii ki bazıları diğerlerine göre biraz daha rahat hissedecektir.

    Auston Trusty, Celtic'te geçirdiği güçlü sezonun ardından Mart ayında katıldığı hazırlık kampında da iyi bir performans sergilediği için kendini oldukça iyi hissediyor olmalı. 37 yaşındaki savunma oyuncusu, milli takım arası sonrasında formunu iyice artırdı ve Nisan ayında Celtic'in şu ana kadar üst üste üç galibiyet almasına yardımcı oldu. Öte yandan, Philadelphia Union'ın eski oyuncusu Mark McKenzie o kadar şanslı değildi. Toulouse takımı, milli maç arası sonrası oynadığı iki maçta PSG ve Lille gibi güçlü rakiplerle karşılaştı ve Fransa'nın iki elit takımına toplamda 7-1'lik skorla yenildi.

    MLS'de ise tüm gözler, kasık sakatlığı nedeniyle Charlotte FC'nin NYCFC ile oynadığı maçtan çıkmak zorunda kalan Tim Ream'e çevrilmiş durumda. Charlotte teknik direktörü Dean Smith'e göre sakatlık ciddi görünmüyor, bu da Mauricio Pochettino'nun rahat bir nefes almasını sağlayacak.

    Miles Robinson'a gelince, FC Cincinnati özellikle savunma tarafında zorlanıyor ve bu zorluklar, stoper pozisyonlarından birini kapmak için mücadele eden bir oyuncu için zor bir dönemde geliyor.

  Max Arfsten-usa-20250629

    Arka bek

    Bu pozisyonun en önemli belirleyici faktörlerinden biri, Pochettino’nun Tim Weah’ı nasıl gördüğü. Sol kanatta mı oynayacak? Sağda mı? Her iki pozisyonda mı? Yoksa hiçbiri mi? Bu karar kadro yapısını değiştirecek ve iyi bir oyuncuyu takımdan dışarıda bırakabilir.

    Her iki tarafta da bariz bir hiyerarşi var. Sergino Dest ve Alex Freeman sağda, Antonee Robinson ve Max Arfsten ise solda yer alıyor. Kadroda yer bulup bulamayacağı belirsiz olan John Tolkin'in sakatlığı, durumu daha da netleştirdi. Peki, başka pozisyonlarda yer açmak için Pochettino yukarıdaki isimlerden birini kadro dışında bırakıp Weah'ı o pozisyonda tutmayı mı tercih edecek?

    Dest sakat, bu yüzden form durumu hakkında pek bir şey söylenemez. Robinson ise Robinson; sağlıklıysa kadroda yer alır. Diğer ikisi ise kadroya girmek için daha riskli durumda. Max Arfsten, Crew'da ilk 11'de yer alıyor ve son dört maçında iki gol ve iki asist kaydetti. Freeman ise Villarreal'de Avrupa hayatına hâlâ alışmaya çalışıyor ve çok az süre alıyor.

    Joker kart kim? Joe Scally. Kısa süre önce Borussia Mönchengladbach formasıyla gol attı, ki bu her zaman faydalıdır, ve sağ bek, sol bek veya stoper olarak oynayabilecek kadar çok yönlü bir oyuncu. Bu çok yönlülük ona yardımcı mı oluyor, yoksa zarar mı veriyor? Göreceğiz, ancak yukarıda bahsedilenler kadar çok şansa sahip olmasa da, kadroya girme şansı oldukça yüksek.

  Sebastian Berhalter, USMNT

    Orta saha oyuncuları

    Nasıl bakarsanız bakın, burada birinin kalbi kırılacak. Çok sayıda orta saha oyuncusu bu süreçte yer aldı ve hepsinin 26 kişilik nihai kadroya girebilmesi mümkün değil.

    Tanner Tessmann ilk 11'de yer almaya en yakın isim gibi görünüyordu, ancak son bir aydır oynama süresi düzensizdi. Middlesbrough'da başarılı bir performans sergileyen ve son iki kampta ABD Milli Takımı'nda oynama süresini artırarak bir adım öne çıkan Aidan Morris için durum böyle değildi. Johnny Cardoso ise bu kadroda hala bilinmeyen bir isim, ancak Belçika maçında 45 dakika sahada kalması, bu yaz kadroya girip girmeyeceği konusundaki endişeleri biraz gidermiş olmalı.

    MLS'deki seçeneklere gelince, Cristian Roldan, Seattle Sounders ile sezona inanılmaz bir başlangıç yaptı; Tigres'e karşı alınan büyük galibiyette iki asist yaptıktan üç gün sonra St. Louis City'ye karşı iki gol daha attı. Sebastian Berhalter de geçen yılki çıkışını sürdürüyor; ilk 587 dakikada üç gol ve üç asist kaydetti.

    Bu durum, Jack McGlynn gibi bir oyuncunun arayı kapatması gerektiğini gösteriyor, ancak ilk üç maçında iki asist yaptıktan sonra geçirdiği diz sakatlığı nedeniyle son bir aydır sınırlı sürelerde forma giyebiliyor. Geç yükselen isimlere gelince, inanılmaz yeteneğine rağmen bir yıldan fazla süredir kadro dışı kalan Yunus Musah var. O da kadroya girip girmeme konusunda belirsizliğini koruyor; ancak kadroya dahil olmaması nedeniyle, bahsedilen diğer bazı oyunculara kıyasla kadroya girme şansı daha az gibi görünüyor.

    Göz önünde bulundurulması gereken bir diğer isim ise Gianluca Busio. 2024'ten beri USMNT kadrosunda yer almıyor, ancak Serie B'de Venezia formasıyla göze çarpan bir performans sergiliyor ki, şu anda yapabileceği tek şey de bu.

  Gio Reyna USMNT 2025

    Ofansif orta saha oyuncuları

    Pochettino’nun bu kadroda kaç oyuncu seçeceği henüz belli değil, ancak bazı isimler kesinleşti: Christian Pulisic, Weston McKennie ve Malik Tillman. Diğerleri için ise bekleyip görmek gerekecek.

    Buradaki en büyük isim elbette Gio Reyna, ancak son haftalarda değerini artıracak pek bir şey yapmadı. Kampın bitmesinden bu yana sadece 23 dakika oynadı ve Gladbach'ta büyük ölçüde kenarda kaldı. Yetenek açısından kadroda yer alması kesin. Peki ya formu? İşte bu yüzden kadroda yer alması belirsiz.

    Brenden Aaronson ve Diego Luna, burada yer almak için rekabet eden diğer iki isim. Sakatlık nedeniyle sezonun başlangıcını ve Mart kampını kaçıran Luna, formuna kavuşurken son iki maçında iki gol attı ve bir asist yaptı. Aaronson da son iki maçında asist yaparak Avrupa'da katkı sağladı. Bu seçim, uyum meselesine bağlı olabilir. Her ikisi de enerji getiriyor ve her ikisi de hücum ve savunmada katkı sağlayabilir, ancak Pochettino kimi tercih edecek? Bu ikisinden sadece birinin kadroda yer alacağı çok gerçekçi bir senaryo var ve Pochettino Reyna'yı kadroya dahil etmeyi tercih ederse bu senaryo daha da olası hale geliyor.

    Alejandro Zendejas'ı da kadroya girebilecek oyuncular arasında sayabilirsiniz, ancak son zamanlarda fazla forma şansı bulamadığı için o da kadroya giremeyecek oyuncular arasında yer alıyor.

  Haji Wright USMNT HIC

    Forvetler

    Ne yazık ki bu tablo, birkaç hafta öncesine göre daha net bir hal aldı. Patrick Agyemang’ın sakatlığı, forvet pozisyonundaki dinamikleri gerçekten değiştirdi.

    Bununla birlikte, forvetler nispeten kesinleşmiş görünüyor: Folarin Balogun, Ricardo Pepi ve Haji Wright. Pepi ve Wright muhtemelen Agyemang ile iki pozisyon için rekabet ediyorlardı, ancak Derby County yıldızının talihsizliği nedeniyle bu artık gerekli değil.

    Geç yükselenlere gelince, Brian White, Damion Downs ve Josh Sargent kadroda yer aldı. Ancak gerçekçi olarak bakıldığında, kadrolar seçildiğinde bu ilk üçün dışında birinin kadroya girmesini beklemek zor.