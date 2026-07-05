ABD Erkek Milli Takımı forveti Folarin Balogun, Bosna-Hersek maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı bir maçlık cezasının infazı ertelendi; Belçika maçında forma giyebilecek

FIFA, uzun bir açıklamayla bu olağanüstü karara ilişkin bir açıklama yaptı:

"FIFA disiplin komitesi, 1 Temmuz 2026 tarihinde San Francisco Bay Area Stadyumu'nda oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD ile Bosna-Hersek arasındaki maçta doğrudan kırmızı kart görerek oyundan atılan ABD milli takım oyuncusu Folarin Balogun'a aşağıdaki cezayı verdi: FIFA Disiplin Yönetmeliği’nin (FDC) 14. ve 66. maddelerinin ihlali nedeniyle bir maçlık men cezası.

“FIFA Disiplin Yönetmeliği’nin 27. maddesi uyarınca, maçtan men cezasının uygulanması bir yıllık deneme süresi boyunca askıya alınmıştır. Folarin Balogun, deneme süresi boyunca benzer nitelikte ve ciddiyette başka bir ihlalde bulunursa, men cezası kaldırılacak ve yeni ihlal için verilecek ek cezalar saklı kalmak kaydıyla bu yaptırım uygulanacaktır.”

Futbolun yönetim organı, turnuva öncesinde Cristiano Ronaldo’ya verilen bir maçlık cezasını kaldırırken de benzer bir karar almıştı. Portekizli süperstar, üç maçlık cezasının son maçını çekmek üzere takımının DR Kongo ile oynayacağı açılış maçını kaçırması bekleniyordu, ancak bunun yerine oynamasına izin verildi.

Ancak, bir turnuvanın ortasında bir cezanın askıya alınması daha önce hiç görülmemiş bir durumdur.



