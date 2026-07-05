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ABD Erkek Milli Takımı forveti Folarin Balogun, Bosna-Hersek maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı bir maçlık cezasının infazı ertelendi; Belçika maçında forma giyebilecek
Askıya alma kararı ertelendi
Balogun, Pazartesi gecesi Bosna’lı Tarik Muharemovic’e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördüğü için bu maçta forma giyememişti; FIFA kuralları uyarınca bu hareket, oyunculara bir maçlık ceza gerektirir. ABD Milli Takımı itirazda bulunmadı ve Balogun, “kararı kabul ettiğini” söyledi.
Ancak FIFA devreye girerek cezayı bir yıl süreyle askıya aldı.
ABD Futbol Federasyonu (U.S. Soccer), yaptığı açıklamada FIFA’nın kararını kabul etti: “Disiplin Komitesi’nin kararını kabul ediyoruz ve Folarin Balogun’un yarınki maçta forma giyebilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Tüm dikkatimiz Seattle’da Belçika ile oynayacağımız Son 16 turu maçına odaklanmış durumda ve muhteşem taraftarlarımızın desteğinin devam etmesini sabırsızlıkla bekliyoruz.”
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FIFA konuyla ilgili görüş bildirdi
FIFA, uzun bir açıklamayla bu olağanüstü karara ilişkin bir açıklama yaptı:
"FIFA disiplin komitesi, 1 Temmuz 2026 tarihinde San Francisco Bay Area Stadyumu'nda oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD ile Bosna-Hersek arasındaki maçta doğrudan kırmızı kart görerek oyundan atılan ABD milli takım oyuncusu Folarin Balogun'a aşağıdaki cezayı verdi: FIFA Disiplin Yönetmeliği’nin (FDC) 14. ve 66. maddelerinin ihlali nedeniyle bir maçlık men cezası.
“FIFA Disiplin Yönetmeliği’nin 27. maddesi uyarınca, maçtan men cezasının uygulanması bir yıllık deneme süresi boyunca askıya alınmıştır. Folarin Balogun, deneme süresi boyunca benzer nitelikte ve ciddiyette başka bir ihlalde bulunursa, men cezası kaldırılacak ve yeni ihlal için verilecek ek cezalar saklı kalmak kaydıyla bu yaptırım uygulanacaktır.”
Futbolun yönetim organı, turnuva öncesinde Cristiano Ronaldo’ya verilen bir maçlık cezasını kaldırırken de benzer bir karar almıştı. Portekizli süperstar, üç maçlık cezasının son maçını çekmek üzere takımının DR Kongo ile oynayacağı açılış maçını kaçırması bekleniyordu, ancak bunun yerine oynamasına izin verildi.
Ancak, bir turnuvanın ortasında bir cezanın askıya alınması daha önce hiç görülmemiş bir durumdur.
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Beyaz Saray da işin içinde mi?
FIFA Başkanı Gianni Infantino ile yakın ilişkisi bulunan Başkan Donald Trump’ın, Infantino’dan kırmızı kart kararını yeniden gözden geçirmesini istemek üzere doğrudan bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. FIFA, Beyaz Saray’ın herhangi bir karara etki etmiş olabileceği iddialarını reddediyor.
Yine de Trump, Truth Social üzerinden düşüncelerini paylaştı:
"Doğru olanı yaparak büyük bir adaletsizliği ortadan kaldırdığı için FIFA’ya teşekkür ederim! Başkan DONALD J. TRUMP," diye yazdı haberin doğrulanmasından kısa bir süre sonra platformda.
- Getty Images Sport
Balogun için başarılı bir turnuva
Balogun, şu ana kadar Dünya Kupası’nın yıldızlarından biri oldu; ABD’nin dört maçından üçünde ilk on birde yer aldı ve oynadığı her maçta gol katkısı sağladı. Bosna-Hersek karşısında bir gol attıktan sonra oyundan atıldı. FIFA, turnuva süresince kararlara itiraz edilmesine izin vermediğinden, ABD Futbol Federasyonu başlangıçta bu cezaya itiraz etmedi. Ancak, cezanın süresini uzatma kararı alabilirler.
Forvet, maçın ertesi günü bu karara ilişkin görüşlerini dile getirdi.
“Benim için en önemli şey, izleyenlere doğru bir örnek olmaktır,” diye açıkladı. “Dünya Kupası’nın birçok Amerikalı izleyici için ilk kez izledikleri turnuva olabileceğinin farkındayım. Bu yüzden, insanlara şunu göstermek önemli: başınıza ne gelirse gelsin, iyi ya da kötü, kendiniz olmaya devam edin.”
- Getty Images Sport
ABD tarihinin en önemli maçı mı?
ABD, takım tarihinin muhtemelen en önemli maçı olacak karşılaşmada Belçika ile karşı karşıya gelecek. Bir galibiyet, çeyrek finale yükselmelerini ve Dünya Kupası eleme turlarında tarihlerinde üçüncü kez galibiyet elde etmelerini sağlayacak. Belçika, son 32 turundaki maçında son dakikalarda kazanılan bir penaltı sayesinde Senegal’i kıl payı yendi.
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