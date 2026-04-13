ABD Erkek Milli Takımı Form Sıralaması: Folarin Balogun ve Weston McKennie formda, peki Dünya Kupası öncesinde başka kimler parlıyor?

Dünya Kupası döngüsünün, formun gerçekten önem kazandığı aşamasına geldik. Bu haftalar, büyük sahnedeki maçlar oynanmadan önce oyuncuların özgüveninin şekillendiği haftalardır. Kadroya girebilmek için mücadele eden oyuncular için bir ya da iki gol, her şeyi değiştirebilir. Takımın kilit isimleri için ise, milli takımın onlara en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde yakaladıkları form, performanslarını bir üst seviyeye taşımalarına yardımcı olabilir.

Bu nedenle, ABD Erkek Milli Takımı bu yaz için hazırlıklarını sürdürürken, kimin iyi oynadığını incelemek önemlidir. Mauricio Pochettino'nun nihai kadro kararını vermesine sadece birkaç hafta kaldığı için, bu konular gerçekten önemlidir. Oyuncu kadrosunda, Christian Pulisic'in şu anda yaşadığı gibi form düşüşleri yaşandı. Patrick Agyemang'ın yaşadığı gibi sakatlıklar da oldu. Yine de, olumsuzluklara rağmen, birçok oyuncu performansını yeni zirvelere taşıyor.

USMNT'nin yerleşik ilk 11'inden geç bir atılım için çabalayanlara kadar, kulüp seviyesinde başarılı olan Amerikan yıldızlar bunlar. Bu, genel olarak en iyi oyuncuların sıralaması değil, şu anda en iyi formu gösterenlerin bir anlık görüntüsüdür. GOAL, dünya çapındaki ABD'li yeteneklerin nabzını takip eden bu düzenli köşe yazısında bir göz atıyor...