Goal.com
Canlı
USMNT Form Rankings 04.13.2026
Ryan Tolmich

Çeviri:

ABD Erkek Milli Takımı Form Sıralaması: Folarin Balogun ve Weston McKennie formda, peki Dünya Kupası öncesinde başka kimler iyi performans gösteriyor?

ABD
FEATURES
GOAL, sezonun son haftalarına girerken hangi Amerikalı oyuncuların en iyi performans gösterdiğine bir göz atıyor.

Dünya Kupası döngüsünün, formun gerçekten önem kazandığı bir aşamasına geldik. Bu haftalar, büyük sahnede oynanacak maçlardan önce oyuncuların özgüveninin şekillendiği haftalardır. Kadroya girebilmek için sınırda olan oyuncular için bir ya da iki gol, her şeyi değiştirebilir. Takımın kilit isimleri için ise, milli takımın onlara en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde yakaladıkları form artışı, performanslarını bir üst seviyeye taşımalarına yardımcı olabilir.

Bu nedenle, ABD Erkek Milli Takımı bu yaz için hazırlıklarını sürdürürken, kimin iyi oynadığını incelemek önemlidir. Mauricio Pochettino'nun nihai kadro kararını vermesine sadece birkaç hafta kaldığı için, bu konular gerçekten önemlidir. Oyuncu kadrosunda, Christian Pulisic'in şu anda yaşadığı gibi form düşüşleri yaşandı. Patrick Agyemang'ın yaşadığı gibi sakatlıklar da oldu. Yine de, olumsuzluklara rağmen, birçok oyuncu performansını yeni zirvelere taşıyor.

USMNT'nin yerleşik ilk 11'inden geç bir atılım için çabalayanlara kadar, kulüp seviyesinde başarılı olan Amerikan yıldızlar bunlar. Bu, genel olarak en iyi oyuncuların sıralaması değil, şu anda en iyi formu gösterenlerin bir anlık görüntüsüdür. GOAL, dünya çapındaki ABD'li yeteneklerin nabzını takip eden bu düzenli köşe yazısında bir göz atıyor...

  • Julian Hall New York Red BullsGetty

    5MLS'deki çocuklar

    Bu oyuncuların gösterdiği performans göz önüne alındığında, onları bir grup olarak ele almak yerinde olacaktır. Bu oyuncuların herhangi birinin Dünya Kupası'na son anda katılabileceğini düşünmek zor; ancak MLS sezonunun başlangıcı bir gösterge olarak alınırsa, bu gençlerin durumu gayet iyi.

    Örneğin Julian Hall, bu sezonun en çok öne çıkan oyuncusu. 18 yaşındaki New York Red Bulls yıldızı, sadece yedi maçta beş gol ve iki asistle gol krallığında ikinci sırada yer alıyor. Takım arkadaşı Adri Mehmeti de en az onun kadar iyi oynuyor ve geçen hafta 17. yaş gününü kutlamadan önce orta sahanın yıldızı olarak öne çıktı.

    Bir de Real Salt Lake'teki performanslarıyla sosyal medyada büyük ilgi gören Zavier Gozo var. O, tehlikeli ve kararlı bir kanat oyuncusu; bu pozisyon, bir dereceye kadar ABD Milli Takımı'nın ihtiyacı olan bir pozisyon. Son anda kadroya girebilir mi? Gozo'nun deneyim eksikliğine rağmen, birkaç gol daha Pochettino'ya gerçekten düşünmesi gereken bir şey verebilir mi?

    Bu üç oyuncunun da kadroya girmesi olası görünmüyor, ancak özellikle son birkaç haftadır ulaştıkları seviyede oynamaya devam ederlerse bu mümkün olabilir.

  • Middlesbrough v Oxford United - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    4Aidan Morris

    Defansif orta saha oyuncuları genellikle hak ettikleri takdiri görmezler; oysa Morris, Middlesbrough’da bunu fazlasıyla hak ediyor.

    Bu sezon Championship'in en iyi orta saha oyuncusu olduğu söylenebilir ve bunun sonucunda Boro, Premier League'e yükselme yolunda ilerliyor. Son haftalarda sonuçlar düşüşe geçerek kulübü playofflara doğru sürükledi, ancak Morris'in çabaları hiç azalmadı. Eski Columbus Crew orta saha oyuncusu, defansif açıdan elit bir performans sergiledi. Ayrıca pasör olarak da güvenilir bir isim oldu ve Boro'nun top hakimiyetini geri kazanıp sürdürmesini sağladı.

    Morris, ABD Milli Takımı formasıyla Portekiz'e karşı alınan mağlubiyette oldukça iyi bir performans sergiledi ve bu performansını sürdürürse, bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası'nda da katkı sağlayabilir.


  • Chris Richards Crystal Palace 2025-26Getty

    3Chris Richards

    Marc Guehi'nin ayrılmasının ardından zorlu bir başlangıç yapan Crystal Palace, durumu tersine çevirdi. Richards, bunun en büyük nedenlerinden biri.

    Palace, stoperlerini yeniden düzenlemek zorunda kaldı, ancak Richards kulübün savunma hattında istikrarlı bir isim olmaya devam etti. Şubat ayının başından bu yana Palace sadece iki kez mağlup oldu, Conference League'deki serisini sürdürürken Premier League'de de puan topladı. Palace'ın liderlik ve istikrara ihtiyaç duyduğu bir dönemde Richards tam da bunu sağladı ve bu süre zarfında altı maçta kalesini gole kapatmasına yardımcı oldu.

    Richards'ın ABD Milli Takımı için önemini düşünürsek, bu harika bir haber, çünkü takımın savunma lideri liderlik yapmaya fazlasıyla hazır görünüyor.

  • Weston McKennie Juventus 2026Getty

    2Weston McKennie

    Şu anda bir "Sezonun En İyi Amerikalı Oyuncusu" ödülü verecek olsak, bu ödülü kimin alacağına dair hiç şüphe yok. McKennie rakiplerinden bir adım öne çıktı ve hız kesmeye de niyeti yok gibi görünüyor.

    USMNT orta saha oyuncusu, birkaç aydır muazzam bir performans sergiliyor ve kulübün artık onsuz yapamayacağı yeni bir Juve sözleşmesi kazandı. Ligde 5 gol ve 4 asist, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 gol ve 1 asist kaydetmiştir. Juventus için önemli bir an varsa, McKennie genellikle bu anın bir parçası olmuştur.

    USMNT için şanslı olan ise, bu formunun milli takım formasıyla da devam etmesi. Belçika maçında, Antonee Robinson'ın duran topunu arka direkte rahatça ağlara göndererek açılış golünü attı. Bu gol, USMNT'nin ona en çok ihtiyaç duyacağı bir dönemde McKennie'nin hayatının en iyi futbolunu oynadığını kesinleştirdi.

    Ancak şaşırtıcı bir şekilde, McKennie bu listenin başında yer almıyor çünkü birkaç haftadır USMNT'deki takım arkadaşlarından biri süpersonik bir performans sergiliyor.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-ANGERSAFP

    1Folarin Balogun

    Balogun tam da o süpersonik oyuncu. Goller arka arkaya geliyor ve çok çeşitli şekillerde atılıyor. Monaco oyuncusunun her hafta gol attığı izlenimi uyandırmasının bir nedeni var: çünkü gerçekten de öyle.

    17 Şubat'tan bu yana Balogun, inanılmaz bir şekilde arka arkaya yedi lig maçında gol atarak toplamda dokuz gol kaydetti. O dönemde, tartışmasız dünyanın en iyi takımı olan PSG'ye karşı üç gol atarak rakibini çileye soktu. Ayrıca bu sezon Ligue 1'in diğer güçlü takımlarından Lens, Lyon ve Marsilya'ya karşı da gol attı.

    Son zamanlarda hiçbir Amerikalı oyuncu Balogun'dan daha iyi performans göstermedi. Hatta dünyadaki hiçbir oyuncunun da göstermediği söylenebilir. Bu nedenle Balogun, diğerlerinden bir adım öne çıktı ve kariyerini değiştiren gol serisiyle ABD Milli Takımı'nın 9 numaralı pozisyonunu sağlamlaştırmış görünüyor.