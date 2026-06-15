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Tampa Bay Rays v Los Angeles AngelsGetty Images Sport
Ryan Tolmich

Çeviri:

ABD Erkek Milli Takımı Dünya Kupası notları: Tüm gözler Avustralya'ya çevrildi, Matt Turner "Angels" anını yaşadı ve Tyler Adams sarı kart riski olmasına rağmen "gazdan ayağını çekmedi"

Analysis
ABD
H. Wright
M. Turner
T. Adams
FEATURES
ABD - Avustralya
Avustralya
Dünya Kupası

GOAL, ABD Milli Takımı not defterinin son sayısında öne çıkan başlıkları ve önemli noktaları ele alıyor.

IRVINE, Kaliforniya -- ABD Erkek Milli Takımı'nın Dünya Kupası açılış maçında Paraguay'ı yenmesinin yarattığı heyecan henüz dinmemiş olsa da, ABD kampında sayfa tamamen çevrilmiş durumda. Bu, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti ve oyuncuların Dünya Kupası'nın ikinci haftasına girerken kendilerini toparlayıp yeniden odaklanabilmeleri için bir gün izin verilmesi, bu süreci kolaylaştırdı.

İkinci hafta için odak noktası Avustralya ve Cuma günkü maçın önemi daha da arttı. Avustralya'nın Dünya Kupası açılış maçında Türkiye'yi 2-0 yenmesinin ardından, açılış maçları sonucunda grubun ilk iki takımı arasında rekabet kızışmış durumda.

Pazartesi günü, Tyler Adams ve Haji Wright, Dünya Kupası hazırlıklarının son haftasına başlamak üzere gazetecilerle bir araya geldi. İşte Irvine'de geçen günün öne çıkan haberleri, konuşulan konular ve eğlenceli anlar...

  • Tampa Bay Rays v Los Angeles AngelsGetty Images Sport

    Turner'ın ilk atışı

    Pazar günü, ABD Milli Takımı oyuncularına nadir bir izin günü verildi. Cumartesi, Cuma günkü büyük galibiyetin ardından bir toparlanma antrenmanıydı peki ya Pazar? O gün, oyuncuların biraz nefes alıp, Avustralya maçı öncesindeki zorlu haftaya hazırlanmaları içindi.

    Herkes bu zamanı farklı şekilde değerlendirdi. Örneğin Matt Turner, Pazartesi günü Los Angeles Angels ile Tampa Bay Rays arasında oynanan maçın açılış atışını yaptı. Turner, eski bir beyzbol oyuncusu olarak bolca deneyime sahip ve ilk atışındaki genel performansından memnun kaldı.

    "Günün en önemli anı, yapmayı planladığım şeyi, yani mükemmel bir atış yapmayı başarmış olmamdı," dedi. "Catcher'ın eldivenine biraz çarptım. Logan O'Hoppe, 'Vay canına dostum, bu harika bir ilk atıştı' dedi. Bazı güzel iltifatlar aldım. Tabii ki, bir süperstar olan, bu sporun gelmiş geçmiş en iyilerinden biri olan ve Jersey'li Mike Trout ile tanışmak da harikaydı. Her şey çok güzeldi."

    Ancak Turner'ı etkileyen bir şey, Trout ve diğer oyuncularla yaptığı sohbetlerdi. Kendi sezonlarının ortasında olsalar bile, Angels oyuncuları Dünya Kupası'na ve özellikle de ABD Milli Takımı'nın Paraguay karşısındaki performansına odaklanmıştı.

    "O, 'İyi şanslar, herkes izliyor, sizi destekliyoruz ve sizin için tezahürat yapıyoruz' dedi," dedi Turner, Trout ile yaptığı sohbetten bahsederken. "Menajerleriyle konuştuktan sonra, oyuncuların gelecek hafta sonu maça gelmeleri için lobi yapmaya çalıştım. Sanırım 25'inde izin günleri vardı, umarım Türkiye ile oynayacağımız maça gelebilirler.

    Turner şöyle devam etti: "Birçok oyuncuyla tanıştım ve onların da Dünya Kupası için duydukları heyecanı gerçekten hissettim. İlk maçın yarattığı heyecanın ardından, bu dalgayı yakalayıp ilerlemeye devam etmeyi planlıyoruz."

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    Aile zamanı

    Turner eşi ve çocuklarıyla stadyumda keyifli bir gün geçirirken, çoğu oyuncu takımın kaldığı otelde aileleriyle vakit geçirdi. Son birkaç haftadır Paraguay maçına hazırlanmak için o kadar çok zaman ayırmış olmanın ardından bu, bir nevi rahatlama oldu.

    "İzin günümde, takım arkadaşlarımla vakit geçirmek istemiyorum," diye şaka yapan Adams, "bu yüzden ailemle vakit geçirdim ve biraz kafamı boşaltabildim. Kardeşlerimi, annemi, babamı sık sık göremiyorum, bu yüzden bu çok önemliydi: sadece onlarla vakit geçirebilmek ve maçı bir günlüğüne bir kenara bırakabilmek. Bir turnuvada tamamen izinli bir gün geçirmek nadirdir, bu yüzden bize o izin gününü vermeleri, bunu hak etmek için son birkaç hafta boyunca harcadığımız emeği gösteriyor. Bunu hafife almıyoruz."

    Ancak bu izin günü Adams'a özel bir fırsat sundu. Cumartesi gecesi sevdikleriyle birlikte New York Knicks'in NBA şampiyonluğunu kazanmasını izleyebildi.

    "Bayılmadım ama çok heyecanlandım," dedi ve Knicks'in 4. maçtaki galibiyetinde heyecanla kanepenin üzerinden atladığı ünlü tepkisine atıfta bulundu. "Kardeşim ağlıyordu. Bu, şu anda New York'ta olmanın ne anlama geldiğini gösteriyor. Oldukça özeldi."

    Wright için hafta sonu daha sakin geçti. Los Angeles doğumlu olan Wright, takımın yakınlardaki Inglewood'da oynadığı büyük maç için çevresinde bolca aile üyesi vardı. Geçmiş Dünya Kupalarına kıyasla maçlar arasındaki sürenin uzaması nedeniyle, 2022'ye göre ailesiyle daha fazla zaman geçirebildi.

    Wright, yeni program hakkında "Artıları ve eksileri var" dedi. "Maçlar arasındaki süre, tüm oyuncuların dinlenmesini sağlıyor. Her üç veya dört günde bir maç oynamak zor ama şimdi, aradaki ara sayesinde her maçta her oyuncunun en iyi halini göreceğimizi düşünüyorum. Aslında ben bu şekilde olmasını tercih ediyorum. Oyuncuların dinlenmesini sağlıyor.

    "Benim için mi? Ailemle zaman geçirdim, enerjimi yeniledim ve bir nevi kafamı boşalttım."

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    Wright'ın geçen seferki dersleri

    ABD Erkek Milli Takımı geçen sonbaharda Avustralya'yı 2-1 mağlup etmişti. O maçın başrol oyuncusu kimdi? O galibiyette iki gol atan Wright.

    Peki, aradan bu kadar zaman geçtikten sonra, Wright ve takım arkadaşlarının o maçtan çıkarabilecekleri bir ders var mı? Verilebilecek küçük ipuçları ve püf noktaları var mı? Aslında yok, diyor. Farklı maç, farklı takım, farklı riskler.

    "Avustralya'nın çok net bir oyun planı olduğunu gördük," dedi. "Bence onları alt etmek zor. Kontrataklarda çok tehlikeliler. Sahanın ön tarafında iyi oyuncuları var ve Türkiye'ye karşı etkili olup hasar verebildiler. Bence Türkiye maça biraz fazla özgüvenli çıktı ve biz aynı hatayı yapmayacağız. Turnuvadaki her takımın iyi bir takım olduğunu ve burada olmayı hak ettiklerini biliyoruz, bu yüzden buna hazırız."

    Ancak ABD'nin güvenebileceği bir şey var, o da fiziksel güç. Sonbahardaki maç çok sert geçmişti ve Christian Pulisic sert bir faulün ardından sakatlık geçirmişti. Wright, bu sefer de benzer bir mücadele beklediğini söylüyor, özellikle de her iki takımın da bu sonucun Dünya Kupası yolunda ne anlama geldiğini bildiği için.

    "Kesinlikle rekabetçiydi," dedi. "O maça girdiğimizi hatırlıyorum, onlar sert müdahalelerde bulunuyorlardı ve biz de o yoğunluğa ayak uydurmak zorunda kaldık. İlk yarı sona ererken, koç, onların bize vurmasına karşılık vermeden durmamızdan pek memnun değildi. Bu maça girerken, onların nasıl oynayacağına dair biraz daha hazırlıklı olacağız."

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    Layup yok

    Son birkaç aydır Avustralya'nın oyuncuları ve taraftarları, Aralık ayında yapılan bir yoruma takılıp kalmış durumda. Kura çekimi yapıldığında, CBS yorumcusu ve eski New York Red Bulls orta saha oyuncusu Mike Grella, Socceroos'u ABD Milli Takımı için "kolay lokma" olarak nitelendirmişti.

    Grella o zamandan beri Avustralya medyasının hedefinde, ancak değerlendirmesini her seferinde tekrarlıyor.

    "ABD ile rekabet etmeleri imkansız," dedi. "Tek oynayabilecekleri oyun savunma ve skoru 0-0 tutmaya çalışmak. Kalite seviyeleri var. ABD'nin Avrupa'da her hafta oynayan oyuncuları var, Avustralya'nın ise yok. Bu kadar basit."

    Tyler Adams, Red Bulls'ta Grella ile birlikte oynamıştı ve özellikle Türkiye maçından sonra eski takım arkadaşının değerlendirmesine katılmıyor.

    "Hiçbir yorumun kimseye faydası olacağını sanmıyorum," dedi Adams. "Ve hayır, bu kolay bir maç olmayacak. Aksine, oynayacağımız en zor maçlardan biri olacak. Türkiye karşısında çok, çok yüksek seviyede mücadele eden bir takım gördük. Mücadeleci ve akıllı bir takım. Taktik olarak inanılmaz derecede sağlamdılar. Bu yüzden, son derece zor bir maç olacağını düşünüyorum. Kesinlikle kolay bir maç olmayacak.”


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    Adams'ın sarı kartlarla ilgili yaklaşımı

    Cuma günkü galibiyetin tek büyük olumsuz yanı, Adams’ın sarı kart görmüş olmasıydı. Bu, Avustralya maçında bir sarı kart daha alırsa Türkiye ile oynanacak grup aşaması son maçını kaçıracağı anlamına geliyor. Daha da önemlisi, ABD turu geçerse ve Türkiye maçında kart görürse, eleme turlarının açılış maçını kaçıracak.

    "Sarı kartlarla yaşıyorum," diye şaka yaptı. "Bence bu, elbette yönetilmesi gereken bir şey, ama özellikle ikinci maçta gaza basmaktan vazgeçemezsiniz. Bence gerçekten agresif olmalısınız.

    "Bence üçüncü maçta bu durumun ağırlığı biraz daha fazla, çünkü bir kart daha alırsanız eleme turlarında oynayamazsınız, ancak ikinci maçta o maç için gaza basmak gerekiyor."

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