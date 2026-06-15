ABD Erkek Milli Takımı Dünya Kupası notları: Tüm gözler Avustralya'ya çevrildi, Matt Turner "Angels" anını yaşadı ve Tyler Adams sarı kart riski olmasına rağmen "gazdan ayağını çekmedi"

Pazar günü, ABD Milli Takımı oyuncularına nadir bir izin günü verildi. Cumartesi, Cuma günkü büyük galibiyetin ardından bir toparlanma antrenmanıydı peki ya Pazar? O gün, oyuncuların biraz nefes alıp, Avustralya maçı öncesindeki zorlu haftaya hazırlanmaları içindi.

Herkes bu zamanı farklı şekilde değerlendirdi. Örneğin Matt Turner, Pazartesi günü Los Angeles Angels ile Tampa Bay Rays arasında oynanan maçın açılış atışını yaptı. Turner, eski bir beyzbol oyuncusu olarak bolca deneyime sahip ve ilk atışındaki genel performansından memnun kaldı.

"Günün en önemli anı, yapmayı planladığım şeyi, yani mükemmel bir atış yapmayı başarmış olmamdı," dedi. "Catcher'ın eldivenine biraz çarptım. Logan O'Hoppe, 'Vay canına dostum, bu harika bir ilk atıştı' dedi. Bazı güzel iltifatlar aldım. Tabii ki, bir süperstar olan, bu sporun gelmiş geçmiş en iyilerinden biri olan ve Jersey'li Mike Trout ile tanışmak da harikaydı. Her şey çok güzeldi."

Ancak Turner'ı etkileyen bir şey, Trout ve diğer oyuncularla yaptığı sohbetlerdi. Kendi sezonlarının ortasında olsalar bile, Angels oyuncuları Dünya Kupası'na ve özellikle de ABD Milli Takımı'nın Paraguay karşısındaki performansına odaklanmıştı.

"O, 'İyi şanslar, herkes izliyor, sizi destekliyoruz ve sizin için tezahürat yapıyoruz' dedi," dedi Turner, Trout ile yaptığı sohbetten bahsederken. "Menajerleriyle konuştuktan sonra, oyuncuların gelecek hafta sonu maça gelmeleri için lobi yapmaya çalıştım. Sanırım 25'inde izin günleri vardı, umarım Türkiye ile oynayacağımız maça gelebilirler.

Turner şöyle devam etti: "Birçok oyuncuyla tanıştım ve onların da Dünya Kupası için duydukları heyecanı gerçekten hissettim. İlk maçın yarattığı heyecanın ardından, bu dalgayı yakalayıp ilerlemeye devam etmeyi planlıyoruz."