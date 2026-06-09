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Gio Reyna, USMNTGetty
Ryan Tolmich

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ABD Erkek Milli Takımı Dünya Kupası notları: Gio Reyna ve Matt Freese ilk 11'de yer almak için çaba gösterirken, ilk 11'in kimlerden oluşacağı konusu hâlâ belirsizliğini koruyor

Analysis
ABD
FEATURES
ABD - Paraguay
Paraguay
Dünya Kupası
G. Reyna
M. Freese
J. Scally

GOAL, ABD Milli Takımı not defterinin son sayısında öne çıkan başlıkları ve önemli noktaları ele alıyor.

IRVINE, Kaliforniya -- Pazartesi günkü halka açık antrenmanın coşkusunun ardından, Salı günü ABD Erkek Milli Takımı için birçok açıdan normale dönüş yaşandı. Antrenman her zamanki gibiydi, ancak aynı zamanda bir ilki de barındırıyordu; bu da Dünya Kupası hazırlıkları açısından iyi bir haber.

Bu hazırlıklar, USMNT'nin yeni evi olan Irvine'de devam etti. Oyuncular, Cuma günü Paraguay ile oynanacak açılış maçının ağırlığını, maça kadar geçen günlerde bir tür normal hayat bulma ihtiyacıyla dengeleyerek, yeni ortamlarına şimdiden alışmış durumdalar.

Birkaç oyuncu, Dünya Kupası hazırlık haftasına devam etmek üzere gazetecilerle bir araya geldi. İşte Irvine'deki ikinci günün öne çıkan haberleri, konuşulan konular ve eğlenceli anlar...

  • Chris Richards USMNT 2026Getty Images

    Richards ve Adams tam kadro geri döndü

    Salı günkü ABD Milli Takımı antrenmanından iyi haberler geldi. İki hafta önce Atlanta’da kampın başlamasından bu yana ilk kez, 26 kişilik kadronun tüm üyeleri antrenmana katıldı.

    Buna elbette Chris Richards da dahildi. Crystal Palace'ın savunma oyuncusu, Avrupa Konferans Ligi finali nedeniyle antrenmana geç katıldı. Ayrıca sakat olarak geldi. Ayak bileği sakatlığı, Dünya Kupası öncesi kampın gündem maddelerinden biriydi, ancak Richards artık iki gün üst üste tam antrenmana katıldı.

    Salı günü kampa dönen oyuncu ise Tyler Adams oldu. Orta saha oyuncusu, "yük yönetimi" nedeniyle Pazartesi günkü antrenmanda bireysel çalışma yaptı, ancak son antrenmana tam olarak katıldı.

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  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Roldan: Dünya Kupası'nda uykuya dalamayız

    Cristian Roldan, ABD Milli Takımı'nın en tecrübeli oyuncularından biridir. Aynı zamanda takımın en önemli liderlerinden biridir. İşte bu yüzden, Dünya Kupası öncesindeki bu haftada genç ya da yaşlı pek çok oyuncu ona güveniyor.

    Peki, bu önemli maçlara girerken, Roldan ne tür tavsiyelerde bulunuyor? USMNT'nin başarısı için neyin çok önemli olduğunu düşünüyor? Cevabı basit: maça hızlı başlamak. Takımın Almanya maçında bu dersi almış olmasını umuyor.

    "Bu son derece önemli," dedi. "Erken gol atmak güzel olurdu, ama bence sahada her yerde baskı kurarak güçlü bir başlangıç yaparsak, 15. dakikaya kadar ivme kazanırız ve kendimizi iyi bir konuma getiririz. Böyle bir başlangıç yapabilirsek, gruptan çıkma şansımız gerçekten yüksek olur. Bir turnuvada ilk maç, ilk 15 dakika gerçekten çok önemlidir ve hazır olmalıyız. Almanya maçında olduğu gibi uykuya dalamayız, çünkü o anda işler değişebilir ve turnuvanızın gidişatı değişebilir."

    Ancak bu sadece başlangıç. Roldan, bundan sonra ne zaman tempoyu düşürmek, oyunun heyecanını biraz azaltmak ve yine turnuvanın gidişatını değiştirebilecek zor anları atlatmak gerektiğini bilmenin de önemli olduğunu söylüyor.

    "Bence bu, deneyimle ve aynı zamanda zekayla gelir," dedi. "Almanya maçında, muhtemelen faul yapıp oyunun ritmini biraz yavaşlatabileceğimiz, ya da topu saha dışına atabileceğimiz, ya da onların yarı sahasına atıp baskı yapabileceğimiz anlar vardı. Kaleci topu aldığında, uzun süredir zorlanıyorsak ve düşük blokta savunma yapıyorsak, biraz daha direnebilir miyiz? Bence bunlar, takım olarak üzerinde çalışmamız gereken şeyler. Birçok takım bunu gerçekten iyi yapıyor ve bu, bizim de örnek alabileceğimiz bir şey."

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    İlk 11 konusunda herhangi bir ipucu yok

    Matt Freese Pazartesi günü, ABD Milli Takımı'nın ilk 11'de yer alacak kalecinin kim olacağını bilmediğini açıkladı. Matt Turner da Salı günü aynı şeyi söyledi. Her ikisi de sanki kendileri oynayacakmış gibi hazırlanıyor ve aksi bildirilene kadar bu şekilde devam edecekler.

    "Sadece deneyimlerime güveniyorum," dedi Turner. "Tabii ki, numaram çağrıldığında hazır olmak için her zaman hazırım. Her gün antrenman yapıyorum ve koçun nihai kararından bağımsız olarak, sanki oynayacakmışım gibi her maça hazırlanıyorum."

    Durum elbette gergin. Sadece bir kaleci ilk 11'de yer alabilir, bu da yukarıda bahsedilen Matt'lerden biri ve büyük olasılıkla Chris Brady'nin yedek kalacağı anlamına geliyor. İnsanlar olarak oyuncular bu durumu nasıl idare ediyor?

    "Elbette aramızda sağlıklı ve karşılıklı bir saygı var," dedi Turner. "Koçun nihai kararı ne olursa olsun, bu kararı saygıyla karşılamak ve birbirimizi sonuna kadar desteklemek birbirimize karşı borcumuzdur."

    Bu duygu sadece kaleciler grubuna özgü değil. Gio Reyna'ya da, Mauricio Pochettino'nun takımında bu açılış maçında ilk on birde yer almak için mücadele eden oyuncuların durumu soruldu.

    "Sadece antrenmanlar ve birbirimizle rekabet etme konusunda her gün doğru alışkanlıkları sürdürmeye çalışıyoruz," dedi. "Gerçekten sağlıklı bir ortam. Elbette herkes oynamak istiyor, ama herkes bu takımın nasıl işlediğini ve bu oyunun nasıl işlediğini anlıyor. Ne olursa olsun, eminim hepimiz onun vereceği karara uymaya hazırız."

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    Soyunma odasında herkesin konuştuğu konu: Knicks-Spurs maçı

    ABD Milli Takımı birkaç gündür Güney Kaliforniya'da bulunuyor. Takım, dış dünyadan büyük ölçüde izole edilmiş durumda. Los Angeles'ın gürültüsünden yeterince uzakta olan Irvine'de antrenman yapmanın cazibesinin bir parçası da buydu.

    Antrenmanlar ve toplantılar arasında, USMNT oyuncuları biraz dinlenme fırsatı buldu. Birçoğu, New York Knicks ile San Antonio Spurs arasındaki NBA Finalleri maçını izledi. Knicks taraftarı Joe Scally, Batı Kıyısı'ndaki erken başlama saati nedeniyle bunun tuhaf bir deneyim olduğunu söyledi. Taraftarlar ikiye bölünmüş durumda, dedi. Takımda birkaç Knicks taraftarı olduğu gibi, çok sayıda "nefretçi" de var.

    Scally, Pazartesi günü plajda vakit geçiren USMNT oyuncularından biriydi; bu, oyunculara grup olarak yeniden toparlanmak için değerli bir fırsat verdi.

    "Sanırım ben ve yaklaşık sekiz kişi dün okyanusa gittik, çok eğlenceliydi," dedi Scally. "Bu özel bir grup."

    Turner için bu izolasyon iyi geldi. Maç gününe yaklaşırken spot ışıkları giderek parıldamaya devam ederken, oyuncular aileleriyle vakit geçirmek için biraz zaman buldular.

    "İnsanlardan uzak kalabileceğimiz güzel bir ortam," dedi Turner. "Biraz da doğanın tadını çıkarıyor, birbirimizin arkadaşlığının keyfini sürüyor ve sizlerden biraz uzaklaşıyoruz. Kendi küçük balonumuzu yaratıyoruz, çünkü Katar'da bu kolaydı, ama burada herkes burada. Ailelerimiz burada, her şey burada, bu yüzden tüm bunlardan uzak küçük bir vahanın olması güzel."

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