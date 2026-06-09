Cristian Roldan, ABD Milli Takımı'nın en tecrübeli oyuncularından biridir. Aynı zamanda takımın en önemli liderlerinden biridir. İşte bu yüzden, Dünya Kupası öncesindeki bu haftada genç ya da yaşlı pek çok oyuncu ona güveniyor.

Peki, bu önemli maçlara girerken, Roldan ne tür tavsiyelerde bulunuyor? USMNT'nin başarısı için neyin çok önemli olduğunu düşünüyor? Cevabı basit: maça hızlı başlamak. Takımın Almanya maçında bu dersi almış olmasını umuyor.

"Bu son derece önemli," dedi. "Erken gol atmak güzel olurdu, ama bence sahada her yerde baskı kurarak güçlü bir başlangıç yaparsak, 15. dakikaya kadar ivme kazanırız ve kendimizi iyi bir konuma getiririz. Böyle bir başlangıç yapabilirsek, gruptan çıkma şansımız gerçekten yüksek olur. Bir turnuvada ilk maç, ilk 15 dakika gerçekten çok önemlidir ve hazır olmalıyız. Almanya maçında olduğu gibi uykuya dalamayız, çünkü o anda işler değişebilir ve turnuvanızın gidişatı değişebilir."

Ancak bu sadece başlangıç. Roldan, bundan sonra ne zaman tempoyu düşürmek, oyunun heyecanını biraz azaltmak ve yine turnuvanın gidişatını değiştirebilecek zor anları atlatmak gerektiğini bilmenin de önemli olduğunu söylüyor.

"Bence bu, deneyimle ve aynı zamanda zekayla gelir," dedi. "Almanya maçında, muhtemelen faul yapıp oyunun ritmini biraz yavaşlatabileceğimiz, ya da topu saha dışına atabileceğimiz, ya da onların yarı sahasına atıp baskı yapabileceğimiz anlar vardı. Kaleci topu aldığında, uzun süredir zorlanıyorsak ve düşük blokta savunma yapıyorsak, biraz daha direnebilir miyiz? Bence bunlar, takım olarak üzerinde çalışmamız gereken şeyler. Birçok takım bunu gerçekten iyi yapıyor ve bu, bizim de örnek alabileceğimiz bir şey."