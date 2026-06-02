Aaronson geçen hafta evli bir adam olarak ABD Milli Takımı kampına geri döndü. Düğün hazırlıkları zorlu bir süreçtir. Peki ya bunu Dünya Kupası sırasında yapmak? Aaronson nereden başlayabilirdi ki?

Meğer düğün, Dünya Kupası hazırlıkları sırasında yapılmayacaktı. Bir süredir plan, USMNT'nin Dünya Kupası kampının 1 Haziran'da başlamasıydı ve bu takvime göre, Aaronson'un 29 Mayıs'taki düğünü, turnuva öncesi uğurlama için mükemmel bir zaman olacaktı.

Ancak planlar değişti. Turnuva öncesi program belirlendiğinde, oyuncuların kampa katılma tarihi 26 Mayıs oldu. Oyuncular bunu Aralık ayında öğrendi ve o noktada düğün planları kesinleşmişti ve Aaronson'un şakayla karışık ifade ettiği gibi, "banka hesabı biraz sarsılmıştı." Birdenbire, Aaronson'un kişisel hayatındaki en önemli gün, profesyonel hayatındaki en önemli anla çakıştı. Kardeşi Paxten tarafından program değişikliği kendisine bildirildiğinde, kalbi sıkıştı.

"O dostça programları aldığımızda, o zaman rapor vereceğimizi öğrendiğinde, o da o zaman rapor vereceğimizi öğrendiğinde, onun tepkisini gördüm," dedi Aaronson, kardeşi ve şimdi karısı ile yaşadığı o anı anlatırken. "Yüzü kızarmıştı. Benim yüzüm de kızarmıştı. Çok fazla zaman ve emek harcamıştık, yani o düğünü yapmak için çok fazla zaman ve emek harcamıştı.

"Korkutucuydu, ama koçla o konuşmayı yapabilmek, ofisine girebilmek... O bu tür konuşmalarda çok iyidir. O da bir insan, bu yüzden futbolcu olmanın kolay olmadığını biliyor. Onunla konuşmak gerçekten çok kolaydı."

Sonunda her şey sorunsuz gitti. Yani, neredeyse. Aaronson Perşembe günü antrenman yaptı, Philadelphia'ya uçtu ve kendi provasına birkaç saat geç kaldı. Ancak düğün planlandığı gibi gitti, Aaronson'un Cumartesi günkü antrenmanlara katılmak için saat 2'de Atlanta'ya dönecek olması da dahil.

"Mükemmeldi," dedi. "Harika, harika bir gündü."

Aaronson, kampa çabucak dönmenin önemli olduğunu söylüyor, çünkü düğünü ne kadar inanılmaz olsa da, artık Dünya Kupası zamanı.