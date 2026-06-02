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Ryan Tolmich

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ABD Erkek Milli Takımı Dünya Kupası notları: Chris Richards ve Tyler Adams’ın sağlık durumuna bir göz atıyoruz; Brenden Aaronson’ın fırtınalı düğün haftasının iç yüzü ve Miles Robinson hatasını geride bırakmayı hedefliyor

Analysis
ABD
FEATURES
B. Aaronson
C. Richards
T. Adams
M. Robinson
Dünya Kupası
ABD - Almanya
Almanya
Hazırlık Maçları

GOAL, USMNT not defterinin son sayısında kampın öne çıkan gelişmelerini ve önemli noktalarını ele alıyor.

ATLANTA -- Ulusal Antrenman Merkezi'nde işler yeniden başladı. Senegal'i 3-2 yenerek Dünya Kupası hazırlıklarına başlayan ABD Erkek Milli Takımı, iki gün sonra antrenmanlara yeniden başlayarak yeni bir hazırlık haftasına giriş yaptı. Sıradaki adım ne mi? Bu hafta sonu Chicago'da Almanya ile oynanacak hazırlık maçı, ancak bu maçtan önce Atlanta'da birkaç gün daha çalışılacak.

Salı günü iki oyuncu basınla konuştu: Brenden Aaronson ve Miles Robinson. İkisi de geçtiğimiz hafta sonu çok farklı duygusal deneyimler yaşadı. Aaronson hayatının en mutlu anlarını yaşıyor. Robinson ise sahada yaptığı bir hatanın ardından pek de öyle değil. Ancak ikisinin de mesajı benzerdi: geçen hafta bitti, bu hafta ise yeni bir şeyin başlangıcı.

İşte USMNT kampından öne çıkan haberler, konuşulan konular ve eğlenceli anlar...

  • Chris Richards USMNTGetty Images

    Eğitimle ilgili son gelişmeler

    24 ABD Milli Takımı oyuncusu ve bazı yedek oyuncular antrenman yaparken, Salı günkü antrenmanın başlangıcında iki önemli isim yer almadı.

    Chris Richards ve Tyler Adams, Ulusal Antrenman Merkezi'ndeki ilk ısınma antrenmanları sırasında spor salonunda kaldı. ABD Futbol Federasyonu'na göre Adams'ın yokluğu, bu hafta sonu Senegal ile oynanan maçın ardından yük yönetimine bağlıydı. Adams, Aralık ayında MCL'sini yırtıp Nisan ayında da kuadriseps sakatlığıyla mücadele ettikten sonra bahar aylarının bir kısmında Bournemouth ile tam olarak antrenman yapamamıştı.

    Richards'a gelince, ABD Futbol Federasyonu, stoperin bireysel antrenmanlarına devam ettiğini açıkladı. Federasyon sözcüsüne göre, Richards son ayak bileği sakatlığından sonra sahalara dönmeyi hedefliyor ve "iyileşme sürecinde".

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  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    Düğün organizasyonu

    Aaronson geçen hafta evli bir adam olarak ABD Milli Takımı kampına geri döndü. Düğün hazırlıkları zorlu bir süreçtir. Peki ya bunu Dünya Kupası sırasında yapmak? Aaronson nereden başlayabilirdi ki?

    Meğer düğün, Dünya Kupası hazırlıkları sırasında yapılmayacaktı. Bir süredir plan, USMNT'nin Dünya Kupası kampının 1 Haziran'da başlamasıydı ve bu takvime göre, Aaronson'un 29 Mayıs'taki düğünü, turnuva öncesi uğurlama için mükemmel bir zaman olacaktı.

    Ancak planlar değişti. Turnuva öncesi program belirlendiğinde, oyuncuların kampa katılma tarihi 26 Mayıs oldu. Oyuncular bunu Aralık ayında öğrendi ve o noktada düğün planları kesinleşmişti ve Aaronson'un şakayla karışık ifade ettiği gibi, "banka hesabı biraz sarsılmıştı." Birdenbire, Aaronson'un kişisel hayatındaki en önemli gün, profesyonel hayatındaki en önemli anla çakıştı. Kardeşi Paxten tarafından program değişikliği kendisine bildirildiğinde, kalbi sıkıştı.

    "O dostça programları aldığımızda, o zaman rapor vereceğimizi öğrendiğinde, o da o zaman rapor vereceğimizi öğrendiğinde, onun tepkisini gördüm," dedi Aaronson, kardeşi ve şimdi karısı ile yaşadığı o anı anlatırken. "Yüzü kızarmıştı. Benim yüzüm de kızarmıştı. Çok fazla zaman ve emek harcamıştık, yani o düğünü yapmak için çok fazla zaman ve emek harcamıştı.

    "Korkutucuydu, ama koçla o konuşmayı yapabilmek, ofisine girebilmek... O bu tür konuşmalarda çok iyidir. O da bir insan, bu yüzden futbolcu olmanın kolay olmadığını biliyor. Onunla konuşmak gerçekten çok kolaydı."

    Sonunda her şey sorunsuz gitti. Yani, neredeyse. Aaronson Perşembe günü antrenman yaptı, Philadelphia'ya uçtu ve kendi provasına birkaç saat geç kaldı. Ancak düğün planlandığı gibi gitti, Aaronson'un Cumartesi günkü antrenmanlara katılmak için saat 2'de Atlanta'ya dönecek olması da dahil.

    "Mükemmeldi," dedi. "Harika, harika bir gündü."

    Aaronson, kampa çabucak dönmenin önemli olduğunu söylüyor, çünkü düğünü ne kadar inanılmaz olsa da, artık Dünya Kupası zamanı.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Sayfayı çevirmek

    Leeds United'ın orta saha oyuncusu, ABD Milli Takımı'nın Senegal'i 3-2 yendiği maçta forma giymedi. Haji Wright ve Matt Freese ile birlikte, kadroda yer alan ancak sahaya çıkmayan sadece üç oyuncudan biriydi. Bu hafta sonu oynanacak Almanya maçı, Aaronson'un geçen haftayı geride bırakıp önümüzdeki haftaların gidişatını belirlemeyi hedeflediği için daha da büyük önem kazanıyor.

    "Geride bıraktığım sezon, kariyerimin en iyisiydi" dedi. "Oynadığım seviyede, Almanya maçında kendimi gösterebilmeyi gerçekten çok istiyorum. Eğer gösteremezsem de antrenmanlara gidip elimden geleni yapacağım ve sahaya çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Olmazsa da, her zaman elimden geldiğince takım arkadaşlarımı destekleyeceğim, çünkü ben böyle biriyim. Takım arkadaşlarımı desteklemek istiyorum, ama yine de sahaya çıkıp, ne zaman fırsat bulursam işimi yapmak istiyorum."

    "Bunu yapabildiğim için gerçekten minnettarım," diye devam etti, "Ve şimdi, bu Dünya Kupası'na hazırlanmaya hazırım, çünkü bu gerçekten çok heyecan verici bir dönem."

  • Miles RobinsonGetty

    "Elimi kaldırdım"

    Bundan kaçış yoktu: Miles Robinson hata yaptı. Onun top kaybı, doğrudan Senegal’in ikinci golüne yol açtı. Söylenecek pek bir şey yoktu.

    Maçtan birkaç gün sonra Robinson bu hatası hakkında konuştu. Ayrıca takım arkadaşlarının maçtan sonra kendisine destek olmalarından dolayı ne kadar minnettar olduğunu da dile getirdi.

    "Bence bu, takımın karakterini ve maçı kazandıracak golü atma isteğini gösterdi" dedi. "Açıkçası, takımda harika hücum yetenekleri var, bu yüzden üçüncü golü atmak için çok istekli olduklarını düşünüyorum. Dördüncü veya beşinci golü atabilecekleri bazı anlar da vardı.

    "Elbette, evet, hatalar var. Kesinlikle sorumluluğu üstleniyorum, ama bu, ders çıkarmanız ve bu takımla en iyisinin henüz gelmediğini kabul etmeniz gereken durumlardan biri. Her fırsat bir büyüme fırsatıdır, bu yüzden bunu kafamdan atıp, burada olmamın bir nedeni olduğunu kabul edip, sadece ileriye doğru ilerlemem gerekiyor."

    Bu yazki turnuvada bir rol almak istiyorsa, kesinlikle çabalamaya devam etmesi gerekecek.

  • United States World Cup Roster RevealGetty Images Sport

    Stoper pozisyonu

    Hata olsun ya da olmasın, Robinson oldukça kalabalık bir stoper grubunun bir üyesi. Richards elbette hâlâ sakatlığıyla uğraşıyor, ancak Robinson, Tim Ream, Mark McKenzie ve Auston Trusty kampta tam anlamıyla stoper olarak yer alıyor. Öte yandan Alex Freeman, Senegal maçında üçüncü stoper olarak ilk on birde yer aldı. Joe Scally de üçlü savunmada forma giydi ve bu önemli pozisyona bir seçenek daha ekledi.

    Peki, bu rekabet ortamında oynamak nasıl bir şey? Kadroya bağlı olarak ikili savunmadan üçlü savunmaya, bazen de tekrar ikili savunmaya geçmek nasıl bir his? Robinson'a göre rekabet iyi bir şey. Elbette sağlıklı bir rekabet, ancak ortada çok şey olduğu için yeterince gergin de.

    "Sonuçta hepimiz sadece rekabet etmeye çalışıyoruz," dedi Robinson. "Antrenmana çıktığımızda, 11'e 11 oynadığımızda, farklı durumlarda çok sayıda farklı diziliş, pres yapma veya savunma yöntemi var.

    Sonuçta, bence hepimiz her antrenmana odaklanmaya, rekabet etmeye ve teknik ekibe, kendimize ve takım arkadaşlarımıza neler yapabileceğimizi göstermeye çalışıyoruz, elimizden gelen her şekilde takımı ileriye taşımaya çalışıyoruz."

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