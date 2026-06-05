Goal.com
CanlıBiletler
Weston McKennie GFXGOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

ABD Erkek Milli Takımı Dünya Kupası notları: Chris Richards'ın durumu belirsizliğini korurken, Weston McKennie Juventus'taki formunu yaz aylarına taşımayı hedefliyor

Analysis
ABD
FEATURES
ABD - Almanya
Almanya
Hazırlık Maçları
C. Richards
M. Pochettino
W. McKennie
G. Berhalter
S. Berhalter

GOAL, USMNT not defterinin son sayısında, takımın Almanya maçı öncesi hazırlıklarından öne çıkan başlıkları ve önemli noktaları ele alıyor.

Cuma günü tesiste bulunan tek ABD Erkek Milli Takımı Dünya Kupası baş antrenörü Mauricio Pochettino değildi; aynı şekilde, orada bulunan tek Berhalter da Sebastian değildi. ABD, Almanya ile oynayacağı turnuva öncesi son hazırlık maçına hazırlanırken, bunu tanıdık bir ismin evinde gerçekleştirdi: Gregg Berhalter.

ABD, Cuma günü Chicago Fire'ın antrenman tesisinde antrenman yaptı ve bu, Cumartesi günkü maç öncesinde birçok eğlenceli buluşmaya sahne oldu.

Pochettino, Berhalter ve birkaç oyuncu, bir sonraki maçı değerlendirmek üzere basın mensuplarıyla konuştu. İşte Cuma günü Chicago'da yaşanan önemli gelişmeler, konuşulan konular ve eğlenceli anlar...


  • Berhalter McKennie World Cup 2022Getty

    Tanıdık bir yüz

    Cuma günü basınla konuşan iki oyuncu Weston McKennie ve Sebastian Berhalter'dı. Chicago Fire'ın antrenman tesisinde geçirdikleri gün boyunca ikisi de yerel takımın baş antrenörüyle karşılaşmayı umuyordu. McKennie, kendisini gerçekten etkileyen bir antrenörle yeniden bir araya gelmek istiyordu. Berhalter ise... şey, bu çok açık değil mi?

    "O harika bir insan ve bunu sadece [Sebastian burada olduğu için] söylemiyorum," dedi McKennie, Sebastian'ın babası Gregg Berhalter hakkında konuşurken gülerek.

    McKennie, kendisi ve genç Berhalter podyuma çıktıklarında tesise daha yeni gelmişti, ancak eski menajeriyle biraz zaman geçirmeyi dört gözle bekliyordu.

    "Saha içi ve dışı sorunlarım olduğunda ona giderdim. Onun önünde ağladım," dedi McKennie. "Birlikte zor zamanlar ve harika zamanlar geçirdik, bu yüzden umarım bugün onu burada görebilmek, sohbet etmek ve anılarımızı yad etmek gerçekten çok güzel olacak. Eminim ki maç ve Dünya Kupası öncesinde bana bazı tavsiyelerde bulunacaktır, çünkü o böyle bir adamdır."


    • Reklam
  • Houston Dynamo FC v Chicago Fire FCGetty Images Sport

    Uzaktan izlemek

    Berhalter'in babası, sadece McKennie ve oğlu ile değil, ABD Milli Takımı'nın birçok oyuncusuyla da yakın bir ilişkisi var. 2018 Dünya Kupası elemelerindeki fiyaskonun ardından ABD Milli Takımı'nın başına geçtiğinde, kendisine yeni bir nesli takıma kazandırma görevi verilmişti. O neslin birçok üyesi, göreve geldiğinde henüz ergenlik çağındaydı; şimdi ise yetişkin oldular.

    Bu yüzden, artık bu grubu çalıştırmasa da, onlara hala bağlı hissediyor. Hepsinin büyümesini izledi ve şimdi Berhalter, bu yaz onların emeklerinin karşılığını almasını izlemek istiyor.

    "Unutmamamız gereken bir şey var ki, ben onları aldığımda gençtiler, bebeklerdi ve profesyonel bir sporcu olmak için ne gerektiğini yeni öğreniyorlardı," dedi Gregg Berhalter. "Şimdi onlara bakıyorum ve artık yetişkinler! Çocukları var, yetişkinler ve profesyonel olarak kendilerini idare etmenin ne demek olduğunu tam olarak biliyorlar. Bunu görmek harika bir şey.

    "Az önce onlarla selamlaştım ve 'İnanamıyorum, büyümüşler!' dedim. Bence bu an için hazır olacaklar. Bu grup hakkında bildiğim tek şey, bu tür anlarda bir adım öne çıktıklarıdır."

  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    Sakatlık haberleri

    Chris Richards, Cuma günü diğer herkesle birlikte sahadaydı. Takımla birlikte herhangi bir sorun yaşamadan ısındı. Ancak Pochettino, bu hafta sonu oynamayacağını doğruladı. Bir bakıma bu durumdan rahatsız olsa da, gerçek bu.

    "Kadroyu belirlediğimizde, Chris'in Conference [League] finalinde oynayabileceğini düşünmüştük çünkü kadroyu önceden belirlemiştik," dedi. "Conference League'de Rayo Vallecano ile oynanacak finalde oynayabileceğini düşündüğümüz bir bilgi akışı vardı. Hatırlarsanız, o maçta yedek kulübesindeydi. Daha sonra, Senegal maçında da oynayabileceğini düşündük. Sonra, bugün, sonunda, süreler uzadı ve bu beni biraz kızdırdı. Mutlu değilim çünkü Chris Richards'ın önemli bir oyuncu olduğunu biliyoruz, elbette hepimiz biliyoruz, ama aynı zamanda söylediklerim elimizdeki bilgilere dayanıyordu ve bazen netlik yoktu.

    "Sonuçta, Chris'in orada olabileceğini umabiliriz. Ancak, sonuçta, [bir ay boyunca] rekabet etmeden gelmiş olacağız ve sonra onun rekabet edecek durumda olup olmadığına karar vermemiz gerekecek. Dünya Kupası'nda fazla zaman yok."

    Genel olarak Pochettino, çeşitli oyuncuların yılın bu zamanında normal olarak karşılaşılan kondisyon sorunlarıyla uğraştığını söyledi. Ayrıntılara girmesi istendiğinde güldü. Dünya Kupası hazırlıkları devam ederken, genel olarak herkesin iyi olduğunu söyledi. Bununla birlikte, Cumartesi gününün doğru cevabın az olduğu bir denge oyunu olacağını anlıyor.

    Pochettino, özünde Dünya Kupası öncesinde bir teknik direktör için risksiz bir seçenek olmadığını söyledi. Eğer kilit oyuncularını dinlendirirse, eleştirmenler turnuva başladığında takımın yeterince formda olmayacağını iddia edebilir. Eğer onları oynatır ve biri sakatlanırsa, aynı eleştirmenler onun pervasız davrandığını söyleyecektir. Daha genel olarak ifade etmek gerekirse, sosyal medya çağında teknik direktörler genellikle sadece sonuçlara göre değerlendiriliyor: Her şey yolunda giderse karar göz ardı ediliyor, ancak bir sorun çıkarsa herkes teknik direktörün hatalı olduğunu söylüyor.

    "Bugün sosyal medyadaki nefret dolu insanlar, oyuncularla normal şekilde oynarsanız da, Dünya Kupası için ilk on birle oynarsanız da asla memnun olmazlar," dedi. "Hiçbir şey olmazsa kimse bir şey söylemez, iyi karar derler, ama bir şey olursa, hiçbir şeyden anlamadığımı söylerler!

    "Ne yapmamız gerektiğini bilmek imkansız. Bu yüzden, en başından itibaren, tüm oyuncuların oynama veya rekabet etme olasılığına sahip olması için en iyi şekilde hazırlanmak gerekiyor."

  • germanyGetty Images

    Almanya maçı

    Mart ayında Pochettino, bu tür fırsatların pek sık karşımıza çıkmadığı için kaliteli Avrupalı rakiplerle karşılaşmanın öneminden bahsetmişti. Senegal’i mağlup eden ABD, bu hafta sonu Almanya’da bir başka maç oynayacak. Pochettino, bunun iyi bir fırsat olduğunu söylüyor.

    "Bu Dünya Kupası'na hazırlanırken en iyilerle oynamak istedik," dedi. "Portekiz ve Belçika maçlarının hepsi harika testlerdi çünkü gelişmemizi sağladı ve ne yapmamamız gerektiğini, nasıl bir yaklaşım sergilememiz gerektiğini öğrendik. Bence bu harika bir fırsat. Senegal'den sonra yarın karşı karşıya geleceğimiz çok güzel bir takım olacak ve elimizden gelen en iyi şekilde yaklaşmamız gerekiyor."

    Pochettino o dönemde takımda olmasa da, ABD bu sınava yakın zamanda maruz kalmıştı. Takım, Ekim 2023'te Almanya ile karşılaştı ve Christian Pulisic'in golüne rağmen 3-1 mağlup oldu. Bu kadrodaki 26 oyuncunun 14'ü, Connecticut'taki o mağlubiyette kadroda yer almıştı.

    "O maçtaki Almanya kadrosunu pek hatırlamıyorum ve bu kadroyla ne kadar benzer olduğunu bilmiyorum," dedi McKennie, "Ama bence o maç, onların sahip olduğu kaliteyi açıkça gösterdi, ama bizim sahip olduğumuz kaliteyi de gösterdi. İyi bir maç oynadık ve o maçı kazanma potansiyelimiz de vardı.

    "Bu maça, henüz onlarla oynamamış birçok oyuncu ve daha önce oynamış oyuncularla çıkıyoruz. Bu yüzden, yeni enerji, yeni stil ve genel olarak Dünya Kupası öncesindeki yeni koşulların bizim için harika bir sınav olacağını düşünüyorum ve her zamanki gibi aynı zihniyetle sahaya çıkacağımızı düşünüyorum."

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    McKennie'nin formu

    McKennie, bu Dünya Kupası öncesinde formda olan birkaç ABD Milli Takımı oyuncusundan biri. Formu pek iyi olmayanlar da var. Dünya Kupası’nın ilginç yanı, formun önemli olup olmayabileceğidir; asıl önemli olan o gün neler olacağıdır.

    En azından McKennie böyle düşünüyor, bu yaz Juventus'ta kazandığı özgüveni bu takıma da taşımaya çalışsa da. Ancak asıl soru, McKennie'nin özgüveninin nerede kullanılacağı: daha geriye çekilmiş bir orta saha oyuncusu olarak mı, yoksa daha hücumcu bir orta saha oyuncusu olarak mı?

    "Bence her oyuncu, kulüp formundan çıkmanın ve iyi bir kulüp formunda olmanın çok önemli olduğunu söyleyebilir, çünkü bu, getirdiğiniz özgüven, arzu, istek, her şeydir," dedi McKennie. "Bence teknik direktörümüzün burada uyguladığı sistemde, benim gibi bir oyuncu uyum sağlayabilir. Ben birçok rolü oynayabilen bir oyuncuyum, yani ne yapmam istenirse, ne yapmam gerekirse yaparım.

    "Öne çıkmaya ve takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bence bu takımın sahip olduğu bir şey var: kimse bencil değil. Herkes doğru nedenlerle burada. Herkes ABD için galibiyet elde etmek için burada, bu yüzden buraya güvenle gelebilmek ve harika bir bireysel sezonun ardından gelmek bence harika bir şey. Elbette kulüp takımım istediğimiz yerde bitiremedi, ama güvenim hala yerinde."

    McKennie, Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 9 gol ve 6 asistle sezonu tamamladı. Ne yazık ki kendisi ve Juventus için, takımı dördüncü ve son eleme pozisyonunu sadece iki puan farkla kaçırdığı için Şampiyonlar Ligi'nde oynamayacak.

Hazırlık Maçları
ABD crest
ABD
USA
Almanya crest
Almanya
GER