Chris Richards, Cuma günü diğer herkesle birlikte sahadaydı. Takımla birlikte herhangi bir sorun yaşamadan ısındı. Ancak Pochettino, bu hafta sonu oynamayacağını doğruladı. Bir bakıma bu durumdan rahatsız olsa da, gerçek bu.
"Kadroyu belirlediğimizde, Chris'in Conference [League] finalinde oynayabileceğini düşünmüştük çünkü kadroyu önceden belirlemiştik," dedi. "Conference League'de Rayo Vallecano ile oynanacak finalde oynayabileceğini düşündüğümüz bir bilgi akışı vardı. Hatırlarsanız, o maçta yedek kulübesindeydi. Daha sonra, Senegal maçında da oynayabileceğini düşündük. Sonra, bugün, sonunda, süreler uzadı ve bu beni biraz kızdırdı. Mutlu değilim çünkü Chris Richards'ın önemli bir oyuncu olduğunu biliyoruz, elbette hepimiz biliyoruz, ama aynı zamanda söylediklerim elimizdeki bilgilere dayanıyordu ve bazen netlik yoktu.
"Sonuçta, Chris'in orada olabileceğini umabiliriz. Ancak, sonuçta, [bir ay boyunca] rekabet etmeden gelmiş olacağız ve sonra onun rekabet edecek durumda olup olmadığına karar vermemiz gerekecek. Dünya Kupası'nda fazla zaman yok."
Genel olarak Pochettino, çeşitli oyuncuların yılın bu zamanında normal olarak karşılaşılan kondisyon sorunlarıyla uğraştığını söyledi. Ayrıntılara girmesi istendiğinde güldü. Dünya Kupası hazırlıkları devam ederken, genel olarak herkesin iyi olduğunu söyledi. Bununla birlikte, Cumartesi gününün doğru cevabın az olduğu bir denge oyunu olacağını anlıyor.
Pochettino, özünde Dünya Kupası öncesinde bir teknik direktör için risksiz bir seçenek olmadığını söyledi. Eğer kilit oyuncularını dinlendirirse, eleştirmenler turnuva başladığında takımın yeterince formda olmayacağını iddia edebilir. Eğer onları oynatır ve biri sakatlanırsa, aynı eleştirmenler onun pervasız davrandığını söyleyecektir. Daha genel olarak ifade etmek gerekirse, sosyal medya çağında teknik direktörler genellikle sadece sonuçlara göre değerlendiriliyor: Her şey yolunda giderse karar göz ardı ediliyor, ancak bir sorun çıkarsa herkes teknik direktörün hatalı olduğunu söylüyor.
"Bugün sosyal medyadaki nefret dolu insanlar, oyuncularla normal şekilde oynarsanız da, Dünya Kupası için ilk on birle oynarsanız da asla memnun olmazlar," dedi. "Hiçbir şey olmazsa kimse bir şey söylemez, iyi karar derler, ama bir şey olursa, hiçbir şeyden anlamadığımı söylerler!
"Ne yapmamız gerektiğini bilmek imkansız. Bu yüzden, en başından itibaren, tüm oyuncuların oynama veya rekabet etme olasılığına sahip olması için en iyi şekilde hazırlanmak gerekiyor."