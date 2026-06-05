Cuma günü basınla konuşan iki oyuncu Weston McKennie ve Sebastian Berhalter'dı. Chicago Fire'ın antrenman tesisinde geçirdikleri gün boyunca ikisi de yerel takımın baş antrenörüyle karşılaşmayı umuyordu. McKennie, kendisini gerçekten etkileyen bir antrenörle yeniden bir araya gelmek istiyordu. Berhalter ise... şey, bu çok açık değil mi?

"O harika bir insan ve bunu sadece [Sebastian burada olduğu için] söylemiyorum," dedi McKennie, Sebastian'ın babası Gregg Berhalter hakkında konuşurken gülerek.

McKennie, kendisi ve genç Berhalter podyuma çıktıklarında tesise daha yeni gelmişti, ancak eski menajeriyle biraz zaman geçirmeyi dört gözle bekliyordu.

"Saha içi ve dışı sorunlarım olduğunda ona giderdim. Onun önünde ağladım," dedi McKennie. "Birlikte zor zamanlar ve harika zamanlar geçirdik, bu yüzden umarım bugün onu burada görebilmek, sohbet etmek ve anılarımızı yad etmek gerçekten çok güzel olacak. Eminim ki maç ve Dünya Kupası öncesinde bana bazı tavsiyelerde bulunacaktır, çünkü o böyle bir adamdır."



