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ABD Erkek Milli Futbol Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino’nun, 2030 Dünya Kupası’na kadar sürecek bir sözleşme uzatması teklif ettiği bildirildi
- Getty Images Sport
Devam eden görüşmeler
Pochettino, ABD Milli Takımı’nın başında ikinci bir dönem geçirmeyi isteyeceğini açıkça itiraf etti. Kalma olasılığına defalarca değindi ve gazetecilere, ABD’ye olan bağlılığı nedeniyle diğer kulüplerden gelen teklifleri reddettiğini söyledi.
"Farklı kulüplerdeyken her zaman görevime bağlıydım. Elbette, benimle görüşmek isteyenler oldu. Tottenham'dayken de böyle durumlarla karşılaştım; teklifler aldım ve ilgili kişilerle konuşarak 'Tottenham ile olan sözleşmeme saygı duyuyorum' dedim. Benim için doğru olan davranış biçimi budur... Teklifler bu şekilde geldiğinde dinlemiyorum ve temsilcilerim de Dünya Kupası bitene kadar dinlemiyor. Belki Dünya Kupası’ndan sonra federasyonda kalma ihtimalim de olabilir. Belki bize ilgi duyuyorlar, belki duymuyorlar, ama benim taahhüdüm budur,” dedi. Bu açıklamayı, İtalyan devi Milan’ın onu yeni teknik direktör olarak kadrosuna katmak istediği yönündeki haberlerin ardından yaptı.
ABD Futbol Federasyonu CEO’su JT Batson, olası bir sözleşme uzatması konusunda görüşmelerin sürdüğünü vurguladı.
"Önümüzdeki dört yılın nasıl olabileceği konusunda çok uzun tartışmalar yaptık," dedi ABD Futbol Federasyonu CEO'su. "Biz heyecanlıyız, onlar da heyecanlı, ama elbette yaz aylarına odaklanmalıyız ve bunu yapıyoruz."
- Getty Images Sport
Somut bir iş teklifi
Yine de The Athletic’e göre, ABD Futbol Federasyonu, Dünya Kupası öncesinde Pochettino’ya, onu 2030 yılına kadar programın başında tutabilecek somut bir teklifte bulundu. İki tarafın, ABD’nin Dünya Kupası’ndaki performansının Pochettino’nun programın geleceğine bakışını şekillendirebileceği anlayışıyla, turnuva süresince müzakereleri askıya almayı kararlaştırdığı bildiriliyor.
Ve eğer güçlü bir performans yeni bir sözleşmeye yol açacaksa, Pochettino bu konuyu erkenden halletmiş gibi görünüyor. ABD, grup aşamasındaki ilk iki maçını da kazandı ve üçüncü maça girmeden önce D Grubu’nda liderliği garantiledi; ancak Los Angeles’ta Türkiye’ye uzatmalarda yürek burkan bir mağlubiyet yaşadı (Pochettino, çoğunlukla yedek oyunculardan oluşan bir kadro sahaya sürdü).
- Getty Images Sport
Kulüp seçenekleri azalıyor
Bu yaz Arjantinli teknik direktör için pek çok kulüpte iş fırsatı olacağı düşünülüyordu. Geçen yıl Brentford ile görüşmeler yaptığı bildirilmişti ve Milan’ın ilgisi de ciddiydi. Ancak bu pozisyonun artık doldurulmuş olması ve diğer pozisyonların da belirlenmiş olmasıyla birlikte, çeşitli taraflardan ilgi devam etse de Pochettino’nun potansiyel yeni görev seçenekleri giderek azalıyor.
Pochettino, “Neredeyse iki yıldır çok sayıda teklif aldık ve her zaman Dünya Kupası’ndan sonra Temmuz ayında sözleşmemizi tamamlayacağımızı söylüyoruz,” dedi. “Elbette bize teklifler geldi. Size yalan söylemeyeceğim. Elbette farklı kulüplerden bazı kişilerle görüştüm, ancak bu sadece bir sohbet niteliğindeydi çünkü futbol dünyasında arkadaşlarımız var. Her yerde arkadaşlarımız var ve menajerim, geleceğim için en iyi fırsatı bulmaya çalışmak üzere benim adıma çalışıyor. Bu normal bir durum. Tüm meslektaşlarım için de normal. Farklı kulüplerle sözleşmesi olan ve başka kişilerle görüşüp konuşan pek çok örnek var."
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Başarılı bir Dünya Kupası – ve umut verici bir gelecek
Bu arada, ABD’nin Dünya Kupası serüveni ciddi bir ivme kazanıyor olabilir. 32’li turda Bosna-Hersek ile eşleşen ABD, turnuva tablosunun nispeten kolay bir tarafında yer alıyor gibi görünüyor. ABD, modern tarihinde eleme turlarında sadece bir maç kazanmış durumda; mevcut formuna bakılırsa, bu turnuvada tek başına bu rekoru aşma şansı oldukça yüksek.
Ayrıca heyecanla beklenecek başka turnuvalar da var. ABD'nin 2028 Copa America'ya ev sahipliği yapmaya hazırlandığı bildirilirken, 2030 Olimpiyatları ise Dünya Kupası'nın bitiminden bir ay sonra Los Angeles'ta düzenlenecek.