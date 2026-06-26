ABD Erkek Milli Futbol Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino’nun, 2030 Dünya Kupası’na kadar sürecek bir sözleşme uzatması teklif ettiği bildirildi

Pochettino, ABD Milli Takımı’nın başında ikinci bir dönem geçirmeyi isteyeceğini açıkça itiraf etti. Kalma olasılığına defalarca değindi ve gazetecilere, ABD’ye olan bağlılığı nedeniyle diğer kulüplerden gelen teklifleri reddettiğini söyledi.

"Farklı kulüplerdeyken her zaman görevime bağlıydım. Elbette, benimle görüşmek isteyenler oldu. Tottenham'dayken de böyle durumlarla karşılaştım; teklifler aldım ve ilgili kişilerle konuşarak 'Tottenham ile olan sözleşmeme saygı duyuyorum' dedim. Benim için doğru olan davranış biçimi budur... Teklifler bu şekilde geldiğinde dinlemiyorum ve temsilcilerim de Dünya Kupası bitene kadar dinlemiyor. Belki Dünya Kupası’ndan sonra federasyonda kalma ihtimalim de olabilir. Belki bize ilgi duyuyorlar, belki duymuyorlar, ama benim taahhüdüm budur,” dedi. Bu açıklamayı, İtalyan devi Milan’ın onu yeni teknik direktör olarak kadrosuna katmak istediği yönündeki haberlerin ardından yaptı.

ABD Futbol Federasyonu CEO’su JT Batson, olası bir sözleşme uzatması konusunda görüşmelerin sürdüğünü vurguladı.

"Önümüzdeki dört yılın nasıl olabileceği konusunda çok uzun tartışmalar yaptık," dedi ABD Futbol Federasyonu CEO'su. "Biz heyecanlıyız, onlar da heyecanlı, ama elbette yaz aylarına odaklanmalıyız ve bunu yapıyoruz."