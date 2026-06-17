ABD Erkek Milli Futbol Takımı Dünya Kupası notları: Tim Weah, Christian Pulisic’in “dünyanın en iyi beş kanat oyuncusundan biri” olduğuna inanıyor ve Lionel Messi’nin muhteşem performansını değerlendiriyor

Herkes gibi, ABD Erkek Milli Takımı (USMNT) oyuncuları da son birkaç gündür ekranlarından gözlerini ayırmadılar. Elbette Avustralya hakkında, özellikle de Türkiye ile oynadıkları grup aşaması açılış maçıyla ilgili pek çok video izlediler. “Boş” zamanlarında oyuncular futboldan tamamen uzaklaşmadılar. Aksine, onlar da Dünya Kupası’nı izlemeye devam ettiler.
Örneğin Aaronson ve Robinson, Salı günü Arjantin’in Cezayir’i mağlup ettiği maçı büyük bir ilgiyle takip ettiler. Elbette bu maçı rakipler olarak izlediler, ancak Lionel Messi’nin sihirli anlarında taraftar ruhunu ortaya çıkarmamak zordu.
"Türkiye ile Avustralya maçını izlemek harikaydı, çünkü hepimiz oturup maçı ayrıntılı olarak inceleyebildik ve maçı nasıl etkileyebileceğimizi görebildik," dedi Aaronson. "Bence bu oldukça havalı. Ve sonra, mesela dünkü Arjantin maçını izlemek... Bu, turnuvanın ilerleyen aşamalarında kiminle oynayacağınızı biraz olsun gösterir, ama aynı zamanda Messi’nin hat-trick yapmasını izlerken hepimizin içindeki hayran da ortaya çıkıyor. Bu, bu işin en harika yanı.”
Robinson ise şunları ekledi: "Maçı izleyen taraftarlar için Messi, şüphesiz gelmiş geçmiş en büyük futbolcu ve hâlâ formda, hâlâ kalitesini gösteriyor; bu yüzden bir taraftar olarak onu izlemek muhteşem bir deneyim olmuştur eminim. Turnuvanın büyüsü de budur. Dünyanın en iyilerinin sahnede yeteneklerini sergilemesini görmek istersiniz."
Bununla birlikte, turnuva ilerledikçe bu hayranlık bir kenara bırakılacak. Grup aşamasında maçları rahatça izlemek kolaydır, ancak turnuva ilerledikçe bu büyük karşılaşmalar giderek daha gerçekçi bir hal alır.
"Eğer Arjantin’le oynarsak ve o an gelirse, hepimiz hazır olacağız," dedi Aaronson, "ama evet, tüm bu maçları izlemek gerçekten çok eğlenceli."