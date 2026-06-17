ABD Erkek Milli Futbol Takımı Dünya Kupası notları: Tim Weah, Christian Pulisic’i “dünyanın en iyi beş kanat oyuncusundan biri” olarak nitelendirirken, Brenden Aaronson ise Lionel Messi’nin gösterisinin tadını çıkarıyor

Çarşamba günü, bu hafta şimdiye kadar geçen diğer tüm günler gibi, ABD Erkek Milli Takımı oyuncularına Pulisic hakkında sorular yöneltildi. Verilen yanıtlar büyük ölçüde aynıydı: Pulisic sıkı çalışıyor ve mümkünse maça hazır olacak. Yine de, son birkaç gündür onu bireysel antrenman yapmaya zorlayan bacak sakatlığı konusunda hâlâ bir belirsizlik var.

Pulisic, Paraguay maçı sonrasında gazetecilere endişeli olmadığını söyledi. Takım arkadaşları da endişeli değil, ancak ne olursa olsun hazırlıklı durumdalar.

Robinson, “Sakatlığının tam olarak ne olduğunu bilmiyorum,” dedi. “Durumunu gün be gün değerlendiriyor ve henüz takımla tam olarak antrenman yapamıyor. Durumunun ne olduğunu görmek için hâlâ birkaç günümüz var ve neyse ki yedek kulübesinde takıma kaliteli bir katkı sağlamak için istekli ve hazır olan birçok oyuncumuz var.

"Bu uzun bir turnuva. Eğer o maça yetişemezse, turnuvanın geri kalanında sahaya çıkmasını sağlayacağız, çünkü ona ihtiyacımız olacak. Herkese ihtiyacımız olacak."

Salı günü Tim Weah, Pulisic’in neden bu kadar önemli olduğunu ayrıntılı olarak anlatarak bu noktayı daha da netleştirdi.