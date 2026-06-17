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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

Çeviri:

ABD Erkek Milli Futbol Takımı Dünya Kupası notları: Tim Weah, Christian Pulisic’i “dünyanın en iyi beş kanat oyuncusundan biri” olarak nitelendirirken, Brenden Aaronson ise Lionel Messi’nin gösterisinin tadını çıkarıyor

FEATURES
ABD - Avustralya
ABD
Avustralya
Dünya Kupası
C. Pulisic
T. Weah
A. Robinson
B. Aaronson

GOAL, ABD Erkek Milli Takımı (USMNT) not defterinin son sayısında öne çıkan başlıca gelişmeleri ve dikkat çeken noktaları ele alıyor.

IRVINE, Kaliforniya -- Çarşamba günü, takımın Avustralya ile oynayacağı Dünya Kupası maçı öncesinde, Christian Pulisic’in sağlık durumu haftanın en çok konuşulan konusu olmaya devam etti. Amerikalı yıldız, takım arkadaşlarının günlerdir tartıştığı bir sakatlıkla uğraşmaya devam ediyor. Bununla birlikte ABD takımı, Lionel Messi’nin Dünya Kupası’ndaki son parlak performansının tadını çıkarmak için de bir an ayırdı.

Amerikalılar Dünya Kupası hazırlıklarına devam ederken, Brenden Aaronson ve Antonee Robinson Çarşamba günü gazetecilerle bir araya geldi. İşte Irvine’de geçen son günün öne çıkan haberleri, gündem konuları ve neşeli anları...




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    Tüm gözler Pulisic'te

    Çarşamba günü, bu hafta şimdiye kadar geçen diğer tüm günler gibi, ABD Erkek Milli Takımı oyuncularına Pulisic hakkında sorular yöneltildi. Verilen yanıtlar büyük ölçüde aynıydı: Pulisic sıkı çalışıyor ve mümkünse maça hazır olacak. Yine de, son birkaç gündür onu bireysel antrenman yapmaya zorlayan bacak sakatlığı konusunda hâlâ bir belirsizlik var.

    Pulisic, Paraguay maçı sonrasında gazetecilere endişeli olmadığını söyledi. Takım arkadaşları da endişeli değil, ancak ne olursa olsun hazırlıklı durumdalar.

    Robinson, “Sakatlığının tam olarak ne olduğunu bilmiyorum,” dedi. “Durumunu gün be gün değerlendiriyor ve henüz takımla tam olarak antrenman yapamıyor. Durumunun ne olduğunu görmek için hâlâ birkaç günümüz var ve neyse ki yedek kulübesinde takıma kaliteli bir katkı sağlamak için istekli ve hazır olan birçok oyuncumuz var.

    "Bu uzun bir turnuva. Eğer o maça yetişemezse, turnuvanın geri kalanında sahaya çıkmasını sağlayacağız, çünkü ona ihtiyacımız olacak. Herkese ihtiyacımız olacak."

    Salı günü Tim Weah, Pulisic’in neden bu kadar önemli olduğunu ayrıntılı olarak anlatarak bu noktayı daha da netleştirdi.

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    Weah, Pulisic’in etkisini ayrıntılı olarak anlatıyor

    Pulisic hakkında konuşmaya Weah kadar yetkili çok az takım arkadaşı vardır ve Marsilya’nın yıldızı, hayatının büyük bir bölümünde arkadaşı olarak gördüğü bu oyuncuya övgüler yağdırdı.

    Weah, “Christian, benim için dünyanın en iyi beş kanat oyuncusundan biri,” dedi. “Onu izlemekten en çok keyif aldığım oyunculardan biri. Onunla bu kadar uzun süre birlikte oynayabilmek muhteşem bir deneyim oldu. Yaptığı küçük detaylar çok önemli. O çok alçakgönüllü bir oyuncu. Etrafımızdaki gürültüye kapılıyoruz ama Christian muhteşem bir oyuncu ve bunu Paraguay maçında da gösterdi.

    "Yeteneği ve topla yapabildikleri bizim için inanılmaz. Bu, takım olarak bize yardımcı oluyor ve benim için o, birlikte oynama fırsatı bulduğum en iyi oyunculardan biri. Onunla çok gurur duyuyorum ve umarım bir sonraki maça hazır olur."

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    Aileyle geçirilen zaman

    Pazartesi günkü antrenman sırasında etrafta koşuşturan grubun içinde Robinson’un çocukları da vardı. Basın mensupları ve aileleri arasında koşturarak, ABD Erkek Milli Takımı’nın heyetinin en küçük üyeleri çocuk oyunları oynadılar; babaları antrenman yaparken Kaliforniya’nın güzel havasında birlikte geçirdikleri her saniyenin tadını çıkardılar.

    "Çok keyif aldılar," dedi Robinson.

    Aile günü, bu şekilde başarılı bir şekilde geçti. Ebeveynler, eşler, çocuklar – hepsi Dünya Kupası'na hazırlık sürecini yakından görmek için oradaydı. Ve bu hazırlık sürecine emek verenler için, küçükler her ne kadar çok dikkatli izlemiyor olsalar da, onların varlığı moral vericiydi.

    "Bence çoğu insanın kariyerinde itici güç olan şey aile ve onların destek sistemidir," dedi Robinson. "Onları görebilmek, tüm bunlara değmesini sağlayan şey: kariyerimizdeki bu tarihi anı ailemizle paylaşabilmek. Onları görmek, aynı zamanda karşılaşabileceğimiz baskıdan da dikkatimizi biraz da olsa uzaklaştırıyor. Fırsat bulduğumuzda sadece zamanımızın tadını çıkarıyoruz. Harika bir deneyim oldu."

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    Dünya Kupası'nda Messi'yi izlemek

    Herkes gibi, ABD Erkek Milli Futbol Takımı (USMNT) oyuncuları da son birkaç gündür ekranlarından gözlerini ayırmadılar. Elbette Avustralya hakkında, özellikle de Türkiye ile oynadıkları grup aşaması açılış maçıyla ilgili pek çok video izlediler. Boş zamanlarında oyuncular futboldan tamamen uzaklaşmadılar. Aksine, onlar da Dünya Kupası’nı takip ettiler.

    Örneğin Aaronson ve Robinson, Salı günü Arjantin’in Cezayir’i mağlup ettiği maçı büyük bir ilgiyle takip ettiler. Elbette bu maçı rakipler olarak izlediler, ancak Lionel Messi’nin sihirli anlarında taraftar ruhunu ortaya çıkarmamak zordu.

    "Türkiye ile Avustralya maçını izlemek harikaydı, çünkü hepimiz oturup maçı ayrıntılı olarak inceleyebildik ve maçı nasıl etkileyebileceğimizi görebildik," dedi Aaronson. "Bence bu oldukça havalı. Ve sonra, mesela dünkü Arjantin maçını izlemek... Bu, turnuvanın ilerleyen aşamalarında kiminle oynayacağınızı biraz olsun gösterir, ama aynı zamanda Messi’nin hat-trick yapmasını izlerken hepimizin içindeki hayran da ortaya çıkıyor. Bu, bu işin en harika yanı.”

    Robinson ise şunları ekledi: "Maçı izleyen taraftarlar için Messi, şüphesiz gelmiş geçmiş en büyük futbolcu ve hâlâ formda, hâlâ kalitesini gösteriyor; bu yüzden bir taraftar olarak onu izlemek muhteşem bir deneyim olmuştur eminim. Turnuvanın büyüsü de budur. Dünyanın en iyilerinin sahnede yeteneklerini sergilemelerini görmek istersiniz."

    Bununla birlikte, turnuva ilerledikçe bu hayranlık bir kenara bırakılacak. Grup aşamasında maçları rahatça izlemek kolaydır, ancak turnuva uzadıkça bu büyük karşılaşmalar giderek daha gerçek hale gelir.

    "Eğer Arjantin’le karşılaşırsak ve o an gelirse, hepimiz hazır olacağız," dedi Aaronson, "ama evet, tüm bu maçları izlemek gerçekten çok eğlenceli."

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    Robinson, İngiltere'nin ilk golü hakkında

    Grup aşamasında oynanacak daha birçok önemli maç var; bunlardan biri de USMNT’nin birçok oyuncusunun kalbine yakın ve değerli bir takımı içeriyor.

    Hem Robinson hem de Folarin Balogun çocukluklarını İngiltere'de geçirdi. Çarşamba günü, Üç Aslanlar, tanıdık bir rakip olan Hırvatistan'a karşı Dünya Kupası mücadelesine başlayacak. Peki Robinson, onların maçını izlerken duygusal anlar yaşayacak mı? Aslında hayır, diyor.

    "İngiltere'yi destekleyeceğim diyemem," dedi sol bek. "Oynadığını bildiğim arkadaşlar için iyi performans göstermelerini umacağım, ancak turnuvada bizim takımımız dışında hangi takımın başarılı olacağına dair bir tercihim yok. Belçika'da Timo [Castagne], Norveç'te Sander [Berge], Fas'ta Issa [Diop] gibi şahsen tanıdığım ve takip ettiğim oyuncular var; sadece arkadaşlarımı takip ediyorum.

    "İzlediğim her maçta, bir futbolsever olarak sadece iyi ve çekişmeli bir maç izlemeyi umuyorum. Eğer İngiltere ile karşılaşırsak, tabii ki onlarla en son oynadığımızda olduğu gibi, bu güzel bir rövanş maçı olur ve gerçekten zorlu bir maç olur; umarım o maçı da kazanırız."

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