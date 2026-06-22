ABD Erkek Milli Futbol Takımı Dünya Kupası notları: Christian Pulisic antrenmanlara geri döndü, Folarin Balogun Altın Ayakkabı yarışını hedefliyor ve ABD Futbol Federasyonu “Country Roads” marşını açıklıyor

İki maçın ardından Folarin Balogun, Altın Ayakkabı yarışının tam ortasında bulunuyor. Dolayısıyla, televizyonunu açıp Lionel Messi, Kylian Mbappé ve Erling Haaland gibi yıldızların kendi gol sayısına yetiştiğini, hatta onu aştığını gördüğünde tek bir tepki veriyor.

"Bence bu can sıkıcı," dedi gülerek.

Balogun, herkes gibi, bu yıldızların Dünya Kupası'nı aydınlatışını izliyor ve can sıkıcı olmasına rağmen bundan da keyif alıyor. Kendisini etkileyen isimler arasında Almanya'dan Felix Nmecha'yı gösterdi. Elbette daha büyük isimler de onu etkiledi.

"Messi, Mbappé ve Haaland gibi oyuncuları görmek... Onlar kaçınılmaz birer unsur," dedi. "Her maçta bir gol atıyorlar, bazen daha da fazlasını. Benim için önemli olan, o seviyeye ulaşmaya çalışmak, ben de kaçınılmaz bir unsur olmak ve istikrarlı olmak. Bunu başaracak potansiyelin bende olduğuna eminim."

İki maçta Balogun bunu başardı. ABD Milli Takımı’nın forveti, Türkiye karşısında iki gol attı ve ardından Avustralya maçında açılış golünün hazırlayıcısı oldu; ancak top Cameron Burgess’in ayağına çarparak kendi kalesine gol olarak yazıldı.

Balogun için talihsiz bir durum olarak, Altın Ayakkabı yarışındaki şansı bir darbe alabilir. ABD Milli Takımı forveti sarı kartlı durumda; bu da Türkiye ile oynanacak, artık önemi kalmamış maçta onu sahaya sürmenin büyük bir risk olacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla, oynamayı ne kadar istese de forvet, pek çok kişinin bunu istememesinin nedenini anlıyor.

"Her maçta oynamak istiyorum," dedi. "Beni bugünkü konumuma getiren şey, her zaman hazır olmamdı. Bence herhangi bir spor dalında profesyonel bir sporcu için en önemli şey hazır olmaktır ve ben de bir istisna değilim. Tabii ki oynamak istiyorum, ama akıllı davranmak da önemli. Sarı kart görerek 32'li turu kaçırmak istemem."