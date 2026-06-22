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USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

Çeviri:

ABD Erkek Milli Futbol Takımı Dünya Kupası notları: Christian Pulisic antrenmanlara geri döndü, Folarin Balogun Altın Ayakkabı yarışını hedefliyor ve ABD Futbol Federasyonu “Country Roads” marşını açıklıyor

Analysis
ABD
FEATURES
Türkiye - ABD
Türkiye
Dünya Kupası
C. Pulisic
A. Zendejas
F. Balogun

GOAL, ABD Erkek Milli Takımı (USMNT) not defterinin son sayısında öne çıkan başlıkları ve dikkat çeken noktaları ele alıyor.

IRVINE, Kaliforniya -- Bu Dünya Kupası’nda eleme turlarına çıkma hakkını garantilemiş olsalar da, ABD Erkek Milli Takımı’nın Türkiye ile oynayacağı son grup maçı öncesinde bu hafta yanıtlaması gereken pek çok soru var.

Bunlardan bazıları Christian Pulisic ve turnuvanın geri kalanında onun durumuna odaklanıyor. Bazıları ise, esasen ABD Erkek Milli Takımı için hiçbir önemi kalmayan bu maçtaki kadro rotasyonuna odaklanıyor. Bir de, özellikle Cuma gecesinden sonra akıllarda kalan bir soru var: "Country Roads" şarkısı da nereden çıktı?

Folarin Balogun ve Alex Zendejas, Pazartesi günü ABD Erkek Milli Takımı’nın haftanın ilk tam antrenmanında gazetecilerle bir araya geldi. İşte Irvine’de geçen son günün öne çıkan haberleri, tartışma konuları ve neşeli anları...

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Sarı kart durumu, Altın Ayakkabı yarışıyla kesişiyor

    İki maçın ardından Folarin Balogun, Altın Ayakkabı yarışının tam ortasında bulunuyor. Dolayısıyla, televizyonunu açıp Lionel Messi, Kylian Mbappé ve Erling Haaland gibi yıldızların kendi gol sayısına yetiştiğini, hatta onu aştığını gördüğünde tek bir tepki veriyor.

    "Bence bu can sıkıcı," dedi gülerek.

    Balogun, herkes gibi, bu yıldızların Dünya Kupası'nı aydınlatışını izliyor ve can sıkıcı olmasına rağmen bundan da keyif alıyor. Kendisini etkileyen isimler arasında Almanya'dan Felix Nmecha'yı gösterdi. Elbette daha büyük isimler de onu etkiledi.

    "Messi, Mbappé ve Haaland gibi oyuncuları görmek... Onlar kaçınılmaz birer unsur," dedi. "Her maçta bir gol atıyorlar, bazen daha da fazlasını. Benim için önemli olan, o seviyeye ulaşmaya çalışmak, ben de kaçınılmaz bir unsur olmak ve istikrarlı olmak. Bunu başaracak potansiyelin bende olduğuna eminim."

    İki maçta Balogun bunu başardı. ABD Milli Takımı’nın forveti, Türkiye karşısında iki gol attı ve ardından Avustralya maçında açılış golünün hazırlayıcısı oldu; ancak top Cameron Burgess’in ayağına çarparak kendi kalesine gol olarak yazıldı.

    Balogun için talihsiz bir durum olarak, Altın Ayakkabı yarışındaki şansı bir darbe alabilir. ABD Milli Takımı forveti sarı kartlı durumda; bu da Türkiye ile oynanacak, artık önemi kalmamış maçta onu sahaya sürmenin büyük bir risk olacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla, oynamayı ne kadar istese de forvet, pek çok kişinin bunu istememesinin nedenini anlıyor.

    "Her maçta oynamak istiyorum," dedi. "Beni bugünkü konumuma getiren şey, her zaman hazır olmamdı. Bence herhangi bir spor dalında profesyonel bir sporcu için en önemli şey hazır olmaktır ve ben de bir istisna değilim. Tabii ki oynamak istiyorum, ama akıllı davranmak da önemli. Sarı kart görerek 32'li turu kaçırmak istemem."

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ABD, “Country Roads” şarkısını elde etmek için nasıl mücadele etti?

    Seattle seyircisinin “Country Roads” şarkısını söylemesi, belki de bu Dünya Kupası’nda ABD Erkek Milli Takımı’nın en unutulmaz anıydı. Meğer bu bir tesadüf değilmiş.

    Turnuva öncesinde FIFA, takımlardan ısınma, gol sevinci ve zafer şarkılarını içeren çalma listeleri sunmalarını istemişti. Bunun bir parçası olarak, ABD Futbol Federasyonu (U.S. Soccer) oyuncularla ve federasyon içindeki temsilcilerle istişare etti. Amaç neydi? Hem hep birlikte söylenmeye uygun hem de Amerika'yı temsil eden şarkılar seçmek. Maç sonrası şarkı listesinde üç şarkı vardı: "Livin' on a Prayer", "Sweet Caroline" ve tabii ki "Take Me Home, Country Roads".

    Sonuçta, İngiltere'nin "Sweet Caroline"ı kullanması bu seçeneğin önünü kesti; "Livin' on a Prayer" ise maç sırasında Seattle'da çalıyordu. ABD Futbol Federasyonu'na göre, ABD Erkek Milli Takımı'nın galibiyetinin ardından "Country Roads"u seçme kararını veren kişi, eski ABD Futbol Federasyonu çalışanı ve şu anki FIFA yöneticisi Amy Hopfinger'dı.

    Gerisi, dedikleri gibi, tarih oldu.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gol sevinçlerinin coşkusu

    Avustralya’ya gol attıktan sonra gazetecilere konuşan Alex Freeman, gol sevinci sırasında zihninden geçenleri ayrıntılı olarak anlattı. Takım arkadaşlarının kendisine doğru geldiğini gördü ve koşması gerektiğini anladı; özellikle de ABD Milli Takımı’nın yedek oyuncularının Paraguay maçında golcülerin etrafını nasıl sardığını gördükten sonra.

    Bu kutlamaların bir parçası olanlar için o anlar çok özeldi. USMNT'nin yedek oyuncularının o anlarda kutlama yapmak için sürekli koşmalarının bir nedeni var: hem gol hem de golcü için samimi bir heyecan. Freeman kaçmak için elinden geleni yaptı ve çoğu kişiden daha iyi başardı, ancak USMNT takım arkadaşları sonunda köşede ona yetişti.

    "Her şey atmosferle ilgili," dedi Zendejas. "Bu mutlu bir heyecan. [Freeman] yanlış yöne koştu; diğer yöne koşmalıydı, ama hepimiz saha kenarında hazırdık.

    "Gol onaylandıktan sonra onu yakalamaya hazırdık, ama o çok hızlıydı."

  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pulisic’e destek olmak

    Christian Pulisic, Avustralya maçı sonrasında yüzü gülüyordu. FOX kameraları, seyircilerle birlikte şarkı söylerken ve takım arkadaşlarının başarılı performansını kutlarken kulaklarına kadar gülen halini yakaladı.

    Pazartesi günü de yüzü gülümsemelerle doluydu. Medyanın izlediği 15 dakikalık antrenmanda, Amerikalı yıldız takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı ve toplu ve topsuz alıştırmalara katıldı. Ancak Avustralya maçına giden hafta, Pulisic'in "oynayacak mı, oynamayacak mı" tartışmalarının merkezinde olması nedeniyle zorlu geçti. ABD Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino, kararın son ana kadar belirsiz kaldığını söyledi, ancak sonuçta Pulisic henüz tam olarak hazır değildi.

    Zendejas, genç milli takımlarda birlikte oynadıkları dönemden beri AC Milan'ın kanat oyuncusu Pulisic'i yıllardır tanıyor. ABD Milli Takımı'nın birkaç oyuncusu, Zendejas'ın Pulisic'in her zaman güvendiği biri olduğunu ve bunun geçen haftaki hazırlık sürecinde de tekrar yaşandığını söyledi.

    "Evet, önemli bir turnuva sırasında ufak bir sakatlık ya da yaralanma yaşamak zor bir durum," diyen Zendejas, "ama bence asıl mesele sakatlıklar ya da şu anda yaşadığı durum hakkında konuşmak değil. Öyle bir durumda, onunla konuşur ve dikkatini başka yöne çekmek için başka konular ya da başka şeyler hakkında sohbet edersiniz.

    "O ve ben iyi anlaşıyoruz, ayrıca başka arkadaşlarımız da var. Küçük bir grubumuz var ve eminim bu ona çok yardımcı oluyor: sadece konuşabileceği ve yanında olabilecek birinin olması bile."

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    İleriye bakıldığında, hem Perşembe günü hem de eleme turları

    Paraguay’ın Cuma gecesi Türkiye’yi mağlup etmesiyle, ABD Erkek Milli Takımı (USMNT) önündeki yolun bir kısmını belirledi. Bu sonuçla grubu resmen birinci olarak tamamladılar; bu da 32’li tur için Santa Clara’ya gidecekleri anlamına geliyor.

    Rakipler veya sonraki aşamalar konusunda ise Balogun, hiçbir fikri olmadığını söylüyor. Kuşkusuz, özellikle üçüncü sıradaki takımlar söz konusu olduğunda tüm olasılıkları hesaplamak zor.

    "Eminim teknik ekipten bazıları ya da diğer oyuncular bu konuyu inceliyor olabilir, ama dürüst olmak gerekirse ben pek anlamıyorum," dedi. "Matematiksel olarak, belirli puanları alırsak kiminle oynayacağımız gibi konular... Bana kime hazırlanmam gerektiği söylenirse, sahaya çıkıp ona göre hazırlanacağım. Ben sadece önümüzdeki maçlara odaklanıyorum."

    Ancak ABD Milli Takımı’nın durumu nedeniyle kadroda rotasyon yapılması bekleniyor. Sarı kartlı dört oyuncudan biri olan Balogun, Antonee Robinson, Chris Richards ve Tyler Adams ile birlikte Türkiye maçında dinlendirilecek başlıca adaylar arasında yer alıyor. Öte yandan Pulisic de eleme turları başlamadan önce bir hafta daha dinlenerek toparlanma fırsatı bulabilir.

    Bu durum, örneğin Zendejas gibi bir oyuncuya kapı açabilir mi? Club America’nın yıldızı, bu Dünya Kupası’nda henüz maça çıkmamış beş saha oyuncusundan biri; bu da Türkiye maçı onun için büyük bir fırsat olabileceği anlamına geliyor.

    "Sıkı antrenman yapıyorum, fırsatı bekliyorum ama eminim ki o fırsat gelecek," dedi. "Bu elbette teknik direktörün kararı ve benim de saygı duymam gereken bir şey. Her zaman söylediğim gibi, her şey sahadaki performansıma bağlı. Sıkı çalışıyorum, eğleniyorum, şu anda yaşadığım bu rüyadan gerçekten keyif alıyorum; daha fazlasını isteyemem dostum. Arkadaşlarımla, takımla birlikte burada olmaktan mutluyum. Sadece çok minnettarım."





  • Fans Cheer On The United States As They Play Against Australia In The World Cup CupGetty Images News

    Etkiyi anlamak

    ABD Erkek Milli Futbol Takımı’nın (USMNT) ilk iki maçının yarattığı etkiyi tam olarak bağlamına oturtmak ya da ölçmek zor. İzlenme sayılarını, sosyal medyadaki etkileşimleri veya haber kapsamını ölçebilirsiniz, ancak bunlar bu yaz USMNT’yi takip eden Amerikalı taraftarların hissettiklerini tam olarak yansıtmıyor.

    En azından oyuncular böyle hissediyor. Yine de, tüm bu heyecanı tam olarak içselleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar.

    "Bunu kavramaya çalışıyorum, ama bence Amerika çok büyük bir ülke," dedi Balogun. "Zor bir durum, ama Weston bana videolar gösteriyor çünkü uçakta yan yana oturuyoruz. Bana ülkenin farklı bölgelerindeki taraftarların, barlarda ve benzeri yerlerdeki dev ekranlarda maçları izledikleri videoları gösteriyor. Her gol attığımızda, farklı yerlerde kutlama yapıyorlar.

    "Bence bu, içindeyken hiçbirimizin tam olarak kavrayamayacağı bir şey; ancak turnuva bittiğinde ve, bilemiyorum, günlük hayatımıza geri döndüğümüzde, yarattığımız etkiyi görebileceğimizi düşünüyorum. Bu çok güzel bir şey."

    Zendejas’a gelince, o da takımı takip edenlere bir mesajı var: Umarım bu serüven yaz boyunca devam eder, o yüzden takip etmeye devam edin.

    "Bu takıma inanmaya devam edin," dedi. "Sahada ve yedek kulübesinde çok sayıda iyi oyuncumuz var. Bu, her zaman mücadele etmeye, pes etmemeye ve her zaman olumlu bir sonuç almaya istekli bir takım."

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