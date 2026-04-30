Çeviri:
ABD Erkek Milli Futbol Takımı, Christian Pulisic, Lionel Messi ve MLS’nin gençler için Amerikan futbolundan daha “güvenli” bir spor dalı haline gelmesine yardımcı olmak için 2026 Dünya Kupası’na katılmaları “gerektiğini” açıkladı
Beckham ve Ibrahimovic, MLS markasının değerini artırmaya katkıda bulundu
Kuzey Amerika'daki spor pastasından pay almak için NFL, NBA ve MLB ile rekabet ederken – NHL de bu rekabete dahil olmuşken – MLS nispeten kısa bir sürede etkileyici bir ilerleme kaydetmiştir.
1994 Dünya Kupası, temellerin atılmasına yardımcı olurken, 2007'de LA Galaxy'ye David Beckham gibi yıldız isimlerin gelmesi, süreci daha da ilerletmeye yardımcı oldu. O zamandan beri Steven Gerrard, Andrea Pirlo, Kaka, David Villa, Wayne Rooney ve Zlatan Ibrahimovic gibi isimler de ABD'de forma giydi.
Messi Amerika'da parlıyor; Pulisic ve arkadaşları Avrupa'da
Messi, 2023 yılından bu yana Inter Miami'de Beckham'la bir araya geldikten sonra ABD futboluna öncülük ediyor; Arjantinli efsane oyuncu bu süre zarfında iki MVP ödülü ve bir MLS Kupası şampiyonluğu kazandı. Tüm zamanların en çok ödül alan futbolcusu, Amerikan futboluna daha fazla ilgi ve dikkat çekmeyi başardı.
Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams, Folarin Balogun ve Ricardo Pepi gibi isimler de bu amaca katkıda bulunuyorlar. Bu oyuncular, Premier League, Serie A, Ligue 1, Eredivisie ve Şampiyonlar Ligi gibi önemli sahnelerde boy gösterirken, bir "Altın Nesil"in oluşturulduğu düşünülüyor.
ABD Milli Takımı ve MLS’in süperstarları Amerika’da futbolu nasıl yaygınlaştırabilir?
Cole, bir zamanlar İngiltere milli takım kadrosunda benzer bir grubun parçasıydı ve - futbol ayakkabılarını tozlarından arındırıp emeklilikten dönerek Specsavers’ın “En İyi En KötüTakımı” seçtiği Warley FC’ye bir günlük kiralık olarak katılmıştı - GOAL’a, Messi ve arkadaşları sayesinde amatör futbol kültürünün Amerika’da da Avrupa’daki kadar önemli hale gelip gelmediğini sorduğunda şöyle yanıt verdi: “Evet, inanılmaz derecede iyi gidiyorlar. Oraya gittim ve spora ne kadar sevgi duyulduğunu gördüm.
“Ama Amerika'da durum çok farklı. Florida, Kansas City'den çok farklı. Dağlar var, plajlar var, dondurucu soğuklar var, tropikal sıcaklıklar var. Florida'daki deneyimlerime göre, futbolu seviyorlar. Kesinlikle bayılıyorlar.
“Bence MLS büyüyor, Premier League orada büyüyor, futbol büyüyor. Ve bence futbolda sevdikleri bir diğer şey de, Amerikan futbolundan biraz daha güvenli olması - çocuklar oynuyor.
“Messi'nin orada olması ve bu kadar başarılı olması harika. Çünkü oraya gidebilirdi, Miami'de sahilde yaşıyor olabilirdi. Ama o kesinlikle olağanüstü. Hâlâ dünyanın en iyi oyuncularından biri ve 30'larının sonlarında. Yani onu izlerken harika vakit geçiriyorlar.
“Ve onun etrafındaki sistem, bence altyapı hazır. Bence iyi bir Dünya Kupası'na ihtiyaçları var. Bence Amerika'nın çeyrek finale ya da onun gibi bir yere çıkmasına ihtiyaçları var. Bu, ülke için çok önemli bir şey olurdu.”
Halk kültürü önemli bir rol oynamaktadır
Cole, futbolun zirvesine ulaşmak için ne gerektiğini ve oyuncuların – genç ya da yaşlı – hangi seviyede oynuyor olurlarsa olsunlar, futbola olan tutkularını yaşama fırsatına sahip olmasının önemini çok iyi biliyor.
Warley'i temsil ederken Pazar Ligi moduna girip girmediğini veya her zaman son derece profesyonel kalıp kalmadığını sorulduğunda şunları ekledi: “Bir süredir oynamıyorum ama emekli olduğumda dört yıl boyunca Pazar Ligi futbolu oynadım. Çok sevdim, gerçekten çok sevdim.
“Bence harika bir şey. Ama artık oğullarım Pazar günleri düzenli olarak oynamaya başladığı için ben oynamadım. Oynamaya fırsatım olmadı, bu yüzden Warley ile birlikte kramponlarımı tozdan arındırmak güzeldi. Güzeldi, hoş, iyi bir grup gençti.
“Harika bir şey. Pazar sabahı futbol oynamak tam bir İngiliz kültürü, değil mi? İngiliz kültürü gibi. Çok sevdim. Ve biliyor musun, herkesin oynamayı ne kadar sevdiğini izlemeyi seviyorum. Bunu profesyonel olarak yapmanın bizim için ne kadar büyük bir ayrıcalık olduğunu anlıyorsun.”
Bugünün ikonlarından ilham alan yarının yıldızları
Messi, Pulisic ve McKennie şu anda bu rüyayı yaşayan isimler arasında yer alıyor ve yarının yıldızlarına ilham vermek de onlara düşüyor. Bazıları bu yolda ilerleyerek kendi başlarına uluslararası düzeyde başarılı oyuncular olacak, bazıları ise sadece eğlence için oynayarak ‘kazakları kale direği olarak kullanma’ ruhunu gelecek nesillere aktaracak.
