ABD erkek futbol takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino, Premier Lig'e geri dönme olasılığı konuşulurken, Atletico Madrid'in davetlisi olarak Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi maçına katılacak
Madrid'e duygusal bir dönüş
Bu stadyum, Haziran 2019'da Spurs'u Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan, ancak Liverpool'a 2-0 yenilen Pochettino için derin bir kişisel anlam taşıyor. Madrid'deki o geceden sadece beş ay sonra görevinden alındı ve beş buçuk yıllık dönüşümcü görev süresi sona erdi. Chelsea menajeri olarak Tottenham ile iki kez karşılaştı, ancak bu önemli Avrupa maçı, rekabetçi bir maç sırasında tribünden kulübü izlediği ilk maç olacak.
ABD erkek milli futbol takımı için keşif görevi
Nostaljinin ötesinde, Pochettino'nun ziyareti, yaklaşan Dünya Kupası için kadrosunu oluşturmaya devam ettiği için profesyonel bir yönü de var. Şu anda milli takımda düzenli olarak forma giymek için çaba gösteren orta saha oyuncusu Johnny Cardoso'yu izleyeceği anlaşılıyor. Cardoso, Diego Simeone yönetiminde rotasyonlu bir sezon geçiriyor. Bu sezon 12 maçta ilk 11'de yer aldı ve Atletico'nun şu ana kadar oynadığı 10 Şampiyonlar Ligi maçının beşinde forma giydi.
Yaz turnuvası yaklaşırken, Pochettino, Avrupa'da oynayan önemli yıldızlarının elit düzeydeki rakiplere karşı formunu değerlendirmek istiyor. Cardoso'nun Premier Lig takımına karşı gösterdiği performans, nihai kadroda yerini garantilemesi açısından çok önemli olabilir.
Londra'da yeniden bir araya gelineceğine dair söylentiler
Pochettino'nun Tottenham maçına katılması, bu yaz kulübe geri dönme olasılığıyla ilgili yoğun spekülasyonları kaçınılmaz olarak körükleyecektir. Spurs, geçen ay kovulan Thomas Frank'ın yerine kalıcı bir halef arıyor ve sezon sonuna kadar Igor Tudor geçici olarak görevi üstlenecek. Pochettino, kulübe olan sevgisini hiç gizlememiştir ve Aralık ayında Premier League'de tekrar çalışmayı "her zaman düşündüğünü" söylemesiyle ünlenmiştir.
Menajer ile Tottenham taraftarları arasındaki bağ hala güçlü ve onun ortaya çıkışı, kulübün yakın tarihindeki en çalkantılı dönemlerinden birini yaşadığı bir zamanda gerçekleşti. Menajer arayışları devam ederken, eski PSG ve Chelsea patronunun her hareketi, onun önceki dönemindeki istikrar ve heyecanı özleyen taraftarlar tarafından mercek altına alınıyor. Atletico'nun konuğu olarak ortaya çıkması, ortadan kalkmak bilmeyen bu hikayeye daha da fazla ilgi çekiyor.
Spurs, Premier Lig'de kalmayı öncelik olarak görüyor
Şampiyonlar Ligi göz alıcı bir maç olsa da, geçici teknik direktör Igor Tudor, kulübün iç sahadaki kötü durumu hakkında açık sözlü davrandı. Tudor, göreve geldikten sonra ilk üç maçını kaybettikten sonra Tottenham şu anda küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde yer alıyor. Maç öncesinde konuşan Hırvat teknik adam, "Şampiyonlar Ligi'nde bir geçmişi olan bir takıma karşı oynuyoruz, bu yüzden deneyimli ve kaliteli bir takım. Büyümemiz gereken zamanlarda elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız" dedi.
Tudor, sezonun sadece dokuz maçı kaldığı için Avrupa'da başarıdan çok ligde kalmanın öncelikli olduğunu açıkça belirtti. Kulübün tutumunu şöyle açıkladı: "Öncelikli hedefimiz Premier Lig ve bunu açıkça söylemek gerekiyor. Bu, bir sonraki tura geçmek istemediğimiz anlamına gelmez. Her maç önemlidir. Büyümemiz gerekiyor, bu bir fırsat olabilir. Şampiyonlar Ligi geçmişi, tecrübesi ve kalitesi olan bir takıma karşı tamamen farklı bir rekabet."
