ABD erkek futbol takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino, Premier Lig'e geri dönme olasılığı konuşulurken, Atletico Madrid'in davetlisi olarak Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi maçına katılacak

Pochettino'nun Tottenham maçına katılması, bu yaz kulübe geri dönme olasılığıyla ilgili yoğun spekülasyonları kaçınılmaz olarak körükleyecektir. Spurs, geçen ay kovulan Thomas Frank'ın yerine kalıcı bir halef arıyor ve sezon sonuna kadar Igor Tudor geçici olarak görevi üstlenecek. Pochettino, kulübe olan sevgisini hiç gizlememiştir ve Aralık ayında Premier League'de tekrar çalışmayı "her zaman düşündüğünü" söylemesiyle ünlenmiştir.

Menajer ile Tottenham taraftarları arasındaki bağ hala güçlü ve onun ortaya çıkışı, kulübün yakın tarihindeki en çalkantılı dönemlerinden birini yaşadığı bir zamanda gerçekleşti. Menajer arayışları devam ederken, eski PSG ve Chelsea patronunun her hareketi, onun önceki dönemindeki istikrar ve heyecanı özleyen taraftarlar tarafından mercek altına alınıyor. Atletico'nun konuğu olarak ortaya çıkması, ortadan kalkmak bilmeyen bu hikayeye daha da fazla ilgi çekiyor.