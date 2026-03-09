İspanyol devi, Bayer Leverkusen'i Bundesliga şampiyonu yaptıktan sonra göreve getirilen birinci yılını geçiren teknik direktör Xabi Alonso ile sezona başladı. Kendisi de eski bir Real Madrid orta saha oyuncusu olan Alonso, uzun süredir bu göreve aday gösteriliyordu ve geçen yaz Brezilya milli takımının başına geçen Carlo Ancelotti'nin yerine getirildi.

Ancak Alonso, Ocak ayında görevinden alınarak sadece birkaç ay görevde kaldı ve kulüp, görevi devralması için bir başka eski oyuncusu Alvaro Abreloa'ya yöneldi. Arbeloa, genç takımlarda teknik direktörlük yapıyordu ve haberlere göre, teknik direktörün görevini sürdürebilmesi için beklentileri büyük ölçüde aşması gerekecek.