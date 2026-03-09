Getty Images Sport
ABD erkek futbol milli takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun, Real Madrid'in gelecek sezon teknik direktörlük görevini devralması için aday listesine alındığı bildirildi
Madrid'deki durum
İspanyol devi, Bayer Leverkusen'i Bundesliga şampiyonu yaptıktan sonra göreve getirilen birinci yılını geçiren teknik direktör Xabi Alonso ile sezona başladı. Kendisi de eski bir Real Madrid orta saha oyuncusu olan Alonso, uzun süredir bu göreve aday gösteriliyordu ve geçen yaz Brezilya milli takımının başına geçen Carlo Ancelotti'nin yerine getirildi.
Ancak Alonso, Ocak ayında görevinden alınarak sadece birkaç ay görevde kaldı ve kulüp, görevi devralması için bir başka eski oyuncusu Alvaro Abreloa'ya yöneldi. Arbeloa, genç takımlarda teknik direktörlük yapıyordu ve haberlere göre, teknik direktörün görevini sürdürebilmesi için beklentileri büyük ölçüde aşması gerekecek.
Pochettino aday
ESPN'ye göre, Pochettino kulübün bu yaz öncesinde kısa listeye aldığı teknik direktörlerden biri. Real Madrid farklı adayları değerlendiriyor ve bu pozisyon tartışmasız sporun zirvesi olarak kabul edildiğinden, bu görevi devralmak isteyen adaylar eksik değil.
Pochettino, Espanyol'da oyuncu ve teknik direktör olarak La Liga deneyimine sahip olmakla birlikte, Tottenham, Paris Saint-Germain ve Chelsea gibi dünyanın en iyi kulüplerinde de üst düzey kariyere sahiptir.
Arjantinli teknik adam, USMNT'deki görev süresi boyunca Avrupa'ya dönüşüyle ilgili haberlere konu oldu, özellikle de Dünya Kupası'nın ardından Spurs'a dönebileceğine dair haberler dikkat çekti.
USMNT'nin yolu
Pochettino, bu Dünya Kupası döngüsünün sonuna yaklaşırken, döngünün ortasında USMNT'ye katıldı. ABD'yi kendi evinde düzenlenecek Dünya Kupası'na taşımakla görevlendirildi ve bu Dünya Kupası hızla yaklaşıyor.
ABD, Pochettino'nun 24 Mayıs'ta Dünya Kupası kadrosunu kesinleştirmeden önce Mart ayında Portekiz ve Belçika ile dostluk maçları oynayacak. Takım daha sonra, 12 Haziran'da Paraguay ile oynayacağı turnuva açılış maçı öncesinde, Dünya Kupası öncesi dostluk maçlarında Senegal ve Almanya ile karşılaşacak.
Real Madrid için bundan sonra ne olacak?
Los Blancos, La Liga'da ikinci sırada yer alıyor ve iç saha sezonunda 11 maç kala Barcelona'nın dört puan gerisinde. Ancak Madrid'de tüm gözler Şampiyonlar Ligi'nde, çünkü Arbeloa'nın takımı Çarşamba günü başlayacak olan iki ayaklı 16 turunda Manchester City ile karşılaşacak.
