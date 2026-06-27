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ABD depreminin yankıları… Suudi Arabistan’ın Dünya Kupası’ndan şok edici bir şekilde elenmesinin sebebi ne?

FEATURES
Opinion
Saudi Arabia - Laos
Saudi Arabia
Laos
Kadınlar - Hazırlık Maçları
Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan
Yeşil Burun Adaları
Suudi Arabistan
Dünya Kupası
Suudi Arabistan - Uruguay
Uruguay
İspanya - Suudi Arabistan
İspanya
G. Donis
S. Al-Dawsari
Suudi Arabistan
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Yunanistan

Suudi Arabistan milli takımını sarsan büyük bir şok

Suudi milli takımı, İspanya’ya karşı ağır bir mağlubiyet ya da Yeşil Burun Adaları ile hayal kırıklığı yaratan bir beraberlik yaşamadan da herkesin “Yeşiller”in gerçek bir kriz yaşadığını fark etmesine gerek yoktu; aksine, tüm göstergeler yıllardır Suudi futbolunun kapsamlı bir gözden geçirmeye ihtiyaç duyan bir yolda ilerlediğini teyit ediyordu.

2026 Dünya Kupası’na katılım, hedefler ile gerçekler arasındaki uçurumun boyutunu ortaya çıkardı; milli takım sadece bir puan toplayarak grup aşamasında turnuvadan elendi ve bu, Suudi taraftarlar için en hayal kırıcı katılımlardan biri oldu.

Suçlamalar hızla teknik direktör Georgios Donis ve oyunculara yönelmiş olsa da, başarısızlığın sorumluluğunu tek bir kişiye yüklemek adil görünmüyor. Çünkü Dünya Kupası’nda yaşananlar tek bir hatanın sonucu değil, yıllar boyunca biriken kararların toplam sonucuydu; bu süreç idari ofislerden başlayıp teknik planlamadan geçerek, oyuncuların sahada sergilediği performansa kadar uzanıyordu.

En önemli soru ise şu: Suudi Arabistan’ın elenmesinden gerçek sorumluluğu kim üstlenecek?

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    Hatalar birikip birikip Dünya Kupası’nda patlak verdi

    Eğer birincil sorumlu aranacaksa, Suudi Futbol Federasyonu sorumluluğun en büyük kısmını üstlenmelidir; bu sadece turnuvada yaşananlar nedeniyle değil, son yıllarda milli takım dosyasını yönetme şekli nedeniyle de böyledir.

    Uzun zamandır birçok analist, ligdeki yabancı oyuncu sayısının artmasının, özellikle milli takımın ihtiyaç duyduğu pozisyonlarda (forvet, oyun kurucu ve kanatlar gibi) Suudi oyuncuların sahada kalma süresini doğrudan etkileyeceği konusunda uyarıda bulunuyordu.

    Bu karar, ligin rekabet seviyesini yükseltmeye katkıda bulunsa da, buna karşılık yerli oyuncuların maç tecrübesi kazanma fırsatlarını azalttı ve milli takımın birçok oyuncusu, yeterli maç ritmi veya büyük maçlarda sürekli deneyim kazanamadan uluslararası kamplara katılmaya başladı.

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    Mesele bununla da bitmiyor; genç yaş grupları ve oyuncu yetiştirme konusunda da beklenen gelişme kaydedilemedi. Suudi Arabistan, Dünya Kupası’na, birinci sınıf takımlar karşısında ya da daha az deneyimli ancak daha hazırlıklı takımlar karşısında fark yaratacak bireysel kaliteye sahip bir nesilden yoksun olarak katılıyor.

    Ancak en büyük tartışmayı yaratan karar, Dünya Kupası’nın başlamasına kısa bir süre kala Fransız teknik direktör Hervé Renard’ın görevden alınması oldu.

    Fransız teknik direktörün sonuçları ikna edici olmasa da, görevden alınma zamanlaması net bir vizyonun eksikliğini ortaya koydu; zira herhangi bir yeni teknik direktörün kendi felsefesini dayatıp takımı yeniden düzenleyebilmesi için haftalar değil, aylar gerekir. Bu nedenle karar, iyi düşünülmüş bir projenin parçası olmaktan ziyade, bir krizin varlığını geç de olsa kabul etmek gibi göründü.

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  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Donis... Bir buçuk ay yetmez

    Giorgos Donis’in görevi son derece zor bir dönemde devraldığı yadsınamaz; belki de yeni bir milli takım kurmak ya da Dünya Kupası’na hazırlanmakta olan takımın kimliğini değiştirmek için yeterli zamana sahip olamadı.

    Ancak öte yandan, Yunan teknik direktör elindeki zamanı gerektiği gibi değerlendiremedi ve turnuva boyunca milli takımın sıkıntılarını artıran bariz teknik hatalar yaptı.

    İlk maçtan itibaren milli takımın belirgin bir kimliği yoktu; sabit bir oyun tarzı, organize bir baskı, pozitif top hakimiyeti ya da hızlı geçiş yeteneği yoktu. Ayrıca, ilk on bir seçimleri de büyük soru işaretleri uyandırdı; bunların başında, teknik ve fiziksel seviyeleri düşmüş olmasına rağmen bazı oyunculara ısrarla yer vermesi geliyordu.

    Eleştiriler sadece kadroyla sınırlı kalmadı, çoğu zaman geç ya da etkisiz kalan oyuncu değişikliklerine de uzandı; ayrıca kararlarında belirgin bir kararsızlık göze çarptı.

    Büyük eleştirilere rağmen ilk iki maçta Salem Al-Dosari’ye sadık kalan teknik direktör, Cape Verde karşısında onu tekrar oyundan aldı; bu hamle, teknik bir karar olmaktan çok taraftar baskısına bir tepki gibi göründü.

    Ayrıca milli takım, onun yönetiminde herhangi bir hücum çözümünden yoksun kaldı ve hatlar arasında büyük boşluklar olması nedeniyle oyun kurmada ciddi bir yavaşlık yaşadı; bu da rakiplerin maçların gidişatını kolaylıkla kontrol etmesine yol açtı.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Oyuncu sahada nerede?

    Yönetim ve teknik kadro bir yana, oyuncular da sorumluluktan muaf tutulamaz. Büyük turnuvalarda oyuncular bazen azim ve kararlılıklarıyla teknik direktörün hatalarını telafi etmeyi başarabilirler, ancak Suudi milli takımında görülen durum tamamen farklıydı.

    Oyuncular, mücadelelerde hırs eksikliği gösterdi, çok sayıda bire bir mücadelede yenildi, pas ve pozisyon almada tekrar eden hatalar yaptı ve rakipler karşısında kendilerini gösteremedi.

    Üç maç boyunca saha içinde liderlik eksikliği yaşandı ve zor anlarda takım arkadaşlarını motive edebilecek ya da maçın ritmini değiştirebilecek bir oyuncu ortaya çıkmadı.

    Hücumda bile milli takımda topu tutabilecek, fark yaratabilecek ya da atakları sonlandırabilecek bir oyuncu yoktu; bu da tüm sistemin rakiplere tehdit oluşturmaktan aciz kaldığını gösterdi.

  • Herkesin farkında olmadığı kriz

    Belki de tüm bu olayların ardındaki asıl suçlu budur; zira Dünya Kupası’nda başarıya ulaşan milli takımlar, anlık tepkilere değil, yıllarca süren projelere dayanır; bu projeler yeteneklerin keşfedilmesiyle başlar, geliştirilmesiyle devam eder ve en üst düzeyde rekabet edebilmeleri için kademeli olarak hazırlanmalarını içerir.

    Suudi milli takımı ise arka arkaya gelen değişiklikler, yeni bir teknik direktör, tamamlanmamış fikirler ve henüz şekillenmemiş bir kimlikle turnuvaya girdi ve kağıt üzerinde kendisinden daha az potansiyele sahip olsalar bile, daha istikrarlı ve organize takımlarla karşı karşıya kaldı.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sadece teknik direktörün değiştirilmesi Yeşiller’i kurtarmayacaktır

    Donis’in ayrılışı, Dünya Kupası’nın ardından beklenen ilk karar olabilir ve milli takımda pek çok isim değişebilir, ancak bu, krizin sadece küçük bir kısmına çare olacaktır.

    Eğer Futbol Federasyonu içinden, oyuncu yetiştirme mekanizmalarının yeniden gözden geçirilmesini, yerli yeteneklere zarar vermeden ligden yararlanılmasını ve uzun vadeli bir teknik projenin oluşturulmasını içeren gerçek bir reform süreci başlatılmazsa, Suudi milli takımı aynı döngü içinde dönmeye devam edecek ve her başarısızlık, yeni bir başarısızlığın sadece öncüsü olarak kalacaktır.

    Yeşiller, tek bir maç yüzünden Dünya Kupası’ndan elenmedi… Yıllar süren bocalamalar yüzünden elendi ve Dünya Kupası, gerçeği herkesin gözü önünde tam olarak ortaya çıkardı.