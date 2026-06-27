ABD depreminin yankıları… Suudi Arabistan’ın Dünya Kupası’ndan şok edici bir şekilde elenmesinin sebebi ne?

Suudi milli takımı, İspanya’ya karşı ağır bir mağlubiyet ya da Yeşil Burun Adaları ile hayal kırıklığı yaratan bir beraberlik yaşamadan da herkesin “Yeşiller”in gerçek bir kriz yaşadığını fark etmesine gerek yoktu; aksine, tüm göstergeler yıllardır Suudi futbolunun kapsamlı bir gözden geçirmeye ihtiyaç duyan bir yolda ilerlediğini teyit ediyordu.

2026 Dünya Kupası’na katılım, hedefler ile gerçekler arasındaki uçurumun boyutunu ortaya çıkardı; milli takım sadece bir puan toplayarak grup aşamasında turnuvadan elendi ve bu, Suudi taraftarlar için en hayal kırıcı katılımlardan biri oldu.

Suçlamalar hızla teknik direktör Georgios Donis ve oyunculara yönelmiş olsa da, başarısızlığın sorumluluğunu tek bir kişiye yüklemek adil görünmüyor. Çünkü Dünya Kupası’nda yaşananlar tek bir hatanın sonucu değil, yıllar boyunca biriken kararların toplam sonucuydu; bu süreç idari ofislerden başlayıp teknik planlamadan geçerek, oyuncuların sahada sergilediği performansa kadar uzanıyordu.

En önemli soru ise şu: Suudi Arabistan’ın elenmesinden gerçek sorumluluğu kim üstlenecek?