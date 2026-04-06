"ABD'de futbolu icat etmedim, ama ona büyük bir ivme kazandırdım" - David Beckham, tarihi Inter Miami maçı öncesinde Hollywood oyuncusu Matthew McConaughey'den aldığı mesajı paylaştı

Inter Miami ile Austin FC arasında yepyeni Nu Stadyumu'nda oynanan ve 2-2 berabere biten maç öncesinde, Oscar ödüllü McConaughey eski İngiltere kaptanına açık bir mektup kaleme aldı.

"Bay Beckham genç adam" başlıklı mektupta McConaughey şöyle yazdı: "Austin bugün yeni sahanda küçük bir parti için Miami'yi ziyaret ederken, öncelikle sana içten bir 'teşekkür' etmek istiyorum - ABD'de futbolu sen yaratmadın, ama ona kesinlikle büyük bir ivme kazandırdın. Galaxy'ye geldiğinde MLS'ye yeni bir meşruiyet kazandırdın, maçları birer etkinliğe dönüştürdün ve MLS'yi bir deneme sahasından birinci sınıf bir destinasyona dönüştürdün - TEŞEKKÜR EDERİM.

"Şimdi, Miami'desin, farklı bir pozisyonda benzer bir görevde - buna şapka çıkarıyorum. Bugün sana yazıyorum, çünkü benim Austin FC kulübüm ve bir otobüs dolusu yeşil-siyah taraftar, senin pembe denizine girip açılış partini mahvetmeye geliyor, bu yüzden bu hafta sonu bize yer açman için sana ve dostun Leo'ya ihtiyacım olacak.

"Ve yaz yaklaşırken tüm dünyanın gözü üzerimizdeyken, bizler, Teksas'ın başkentindekiler, dünyanın gözü önünde Amerikan futbolunun bir köşe taşını daha sağlamlaştırmak için uğramayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Yakında görüşürüz dostum."