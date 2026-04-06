"ABD'de futbolu icat etmedim, ama ona büyük bir ivme kazandırdım" - David Beckham, tarihi Inter Miami maçı öncesinde Hollywood oyuncusu Matthew McConaughey'den aldığı mesajı paylaştı
McConaughey’in ‘Bay Beckham’a adadığı övgü
Inter Miami ile Austin FC arasında yepyeni Nu Stadyumu'nda oynanan ve 2-2 berabere biten maç öncesinde, Oscar ödüllü McConaughey eski İngiltere kaptanına açık bir mektup kaleme aldı.
"Bay Beckham genç adam" başlıklı mektupta McConaughey şöyle yazdı: "Austin bugün yeni sahanda küçük bir parti için Miami'yi ziyaret ederken, öncelikle sana içten bir 'teşekkür' etmek istiyorum - ABD'de futbolu sen yaratmadın, ama ona kesinlikle büyük bir ivme kazandırdın. Galaxy'ye geldiğinde MLS'ye yeni bir meşruiyet kazandırdın, maçları birer etkinliğe dönüştürdün ve MLS'yi bir deneme sahasından birinci sınıf bir destinasyona dönüştürdün - TEŞEKKÜR EDERİM.
"Şimdi, Miami'desin, farklı bir pozisyonda benzer bir görevde - buna şapka çıkarıyorum. Bugün sana yazıyorum, çünkü benim Austin FC kulübüm ve bir otobüs dolusu yeşil-siyah taraftar, senin pembe denizine girip açılış partini mahvetmeye geliyor, bu yüzden bu hafta sonu bize yer açman için sana ve dostun Leo'ya ihtiyacım olacak.
"Ve yaz yaklaşırken tüm dünyanın gözü üzerimizdeyken, bizler, Teksas'ın başkentindekiler, dünyanın gözü önünde Amerikan futbolunun bir köşe taşını daha sağlamlaştırmak için uğramayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Yakında görüşürüz dostum."
Miami'de gerçekleşen bir rüya
Nu Stadyumu'nun açılışı, franchise'ı için kalıcı bir yuva inşa etmek amacıyla yıllarca siyasi ve lojistik engelleri aşmaya çalışan Beckham için uzun bir yolculuğun sonunu işaret ediyor. Fort Lauderdale'de altı yıldan fazla bir süre geçirdikten sonra, kulüp nihayet Miami şehir sınırları içinde ilk maçını oynadı. 350 milyon dolarlık yeni stadyum, toplamda yaklaşık 1 milyar dolara mal olması beklenen devasa bir geliştirme projesi olan Miami Freedom Park projesinin en değerli parçasıdır. Bu tarihi dönüm noktasını değerlendiren Beckham, ortak sahipler Jorge ve Jose Mas ile birlikte kalabalığa duygusal bir konuşma yaptı.
ESPN'e göre Beckham, "20 yıl önce Amerika'ya ve MLS'e geldiğimde hayalim şampiyonluklar kazanmak, çok sevdiğim futbol sporunu geliştirmek ve kendi takımımı kurmaktı" dedi. "On üç yıl önce Miami'yi seçtiğimi açıklamıştım. Bir ismimiz yoktu. Taraftarımız yoktu. Stadyumumuz yoktu. Bugün, yeni evimizde duruyorum. MLS şampiyonuyuz. Futbol tarihinin en iyi oyuncusu Miami'de oynuyor. Hayaller gerçekten gerçekleşebilir."
Messi ve Suarez büyük sahnede parlıyor
Messi, yeni stadyumda Miami'nin tarihindeki ilk golü atarak maça damgasını vurdu; karşılaşma sonunda 2-2 berabere sonuçlandı. Arjantinli ustanın etkisi, kulübün 1,35 milyar dolara ulaştığı tahmin edilen değer artışının ardındaki en önemli itici güç olmaya devam ediyor. Stadyumun doğu tarafında, onun etkisine kalıcı bir saygı göstergesi olarak "Leo Messi Tribünü" bile bulunuyor.
Messi'nin golü Guilherme Biro'nun açılış golünü telafi ettikten sonra, Austin, Jayden Nelson'ın golüyle yeniden öne geçti. Ancak Luis Suarez, açılış partisinin mağlubiyetle bitmemesini sağladı ve maçın bitimine dokuz dakika kala attığı golle, son MLS Kupası şampiyonu için 2-2'lik beraberliği kurtardı.
Freedom Park'ın geleceği
26.700 kişilik yeni stadyum, Beckham’ın Florida imparatorluğunun sadece başlangıcı. Stadyumun çevresindeki Freedom Park kompleksi, devasa bir alışveriş merkezi, 750 odalı bir otel ve 50 dönümün üzerinde bir kamu parkı ile topluluk spor sahalarından oluşacak.
Inter Miami, Cumartesi günü New York Red Bulls'u evinde ağırlayarak MLS'e geri dönecek.