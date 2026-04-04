Bayern Münih asla pes etmez. En zorlu durumlarda bile, Alman takımı başını kaldırıp, her yönden mücadele ederek yoluna devam eder. Bu durum, Vincent Kompany’nin takımının Freiburg’a karşı deplasmanda 3-2 galip geldiği Bundesliga’nın 28. haftasında da yaşandı. İki gol gerideyken elde edilen bu önemli galibiyetle, şampiyonluğa altı hafta kala şampiyonluk yolunda bir adım daha atıldı: Dortmund'un Stuttgart deplasmanında aldığı galibiyet de hesaba katıldığında, Bayern bugün ikinci sıradaki takıma 9 puan fark attı.
99. dakikada gol atan Bayern Münih'in kahramanı Lennart Karl: Freiburg karşısında 0-2'den 3-2'ye
Manzambi ve Höler'in ikisi de ikinci yarıda attığı gollerin ardından, kırmızı-beyazlıların geri dönüşü maçın bitimine on dakikadan biraz fazla bir süre kala Tom Bischof ile gerçekleşti; Bischof on dakika sonra da beraberlik golünü attı; 2005 doğumlu orta saha oyuncusu için bu, sezonun ilk iki golü oldu. Bitti mi? Hayır. Bayern Münih'in galibiyet golü 99. dakikada geldi ve bunu sahadaki en genç oyuncu attı: Şubat ayında 18 yaşına giren ve 2008 doğumlu olmasına rağmen şimdiden takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Lennart Karl. Bu sezon, hem lig hem de kupa maçları dahil olmak üzere 35 maçta 9 gol ve 6 asist kaydetti.
BAYERN MÜNİH'İN MAÇ TAKVİMİ
Bir sonraki lig maçında Bayern Münih, St. Pauli ile karşılaşacak. Bu maç, Kompany'nin takımının fikstüründe Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin Real Madrid'e karşı oynanacak ilk ayağından (7 Nisan'da Bernabeu'da oynanacak) sonra ve 15 Nisan'da Allianz Arena'da oynanacak rövanş maçından önce yer alıyor. Ardından Bayern, 22 Nisan'da Bayer Leverkusen ile oynanacak Almanya Kupası yarı finalinden önce (tek maçlı deplasman) Bundesliga'da Stuttgart ile karşılaşacak. Ligin son dört haftasında ise Mainz (deplasman), Heidenheim (evinde), Wolfsburg (deplasman) ve Köln (evinde) ile karşılaşacak.