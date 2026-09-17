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93 milyon avro ya da anlaşma yok! Real Madrid, Premier League devinin transfer yarışına katılmasıyla Everton savunmacısı Jarrad Branthwaite'ı takip ediyor
Mourinho, savunma derinliği için tanıdık bir ismi gözüne kestirdi
Real Madrid, yaz transfer döneminde Denzel Dumfries, Marc Cucurella ve Ibrahima Konate'yi kadrosuna katarak yeni sezona savunma hattında önemli ölçüde yenilenmiş bir yapıyla girdi. Ancak bu takviyelere rağmen, Santiago Bernabeu'da kadronun kusursuzluk için hâlâ bir stoper eksiği olduğu yönünde süregelen bir düşünce var.
Raul Asencio alternatif oluşturmak için takımda kalırken, Real Madrid gelecek transfer dönemleri için de şimdiden planlama yapıyor ve Everton'ın Jarrad Branthwaite'ı artık net biçimde kulübün radarında bulunuyor. Graeme Bailey'nin haberine göre Avrupa şampiyonu, İngiliz oyuncunun Goodison Park'taki gelişimini yakından takip ediyor.
Ancak savunmacı için yapılacak herhangi bir hamle, Everton'ın onu satma niyetinde olmaması ve savunmadaki kilit ismi için dev bir bonservis bedeli talep edecek olması nedeniyle karmaşıklaşıyor.
- Getty Images Sport
Devasa bonservis bedeli Madrid için engel oluşturuyor
Madrid'ın scout ekibi Branthwaite'ın gelişiminden etkilenmiş olsa da, olası bir anlaşmanın mali şartları engel teşkil edebilir. Everton'ın gözde oyuncusu için 93 milyon € bonservis bedeli belirlediği bildirildi. Bu rakam, hem oyuncunun takım için önemini hem de Premier League'de yetişmiş genç yeteneklere biçilen yüksek değeri yansıtıyor.
Tartışılmaz kalitesine rağmen, Branthwaite'ın sakatlık geçmişi potansiyel talipleri açısından hâlâ dikkate alınan bir unsur. Savunmacı, 2025-26 sezonunda sık sık tekrarlayan hamstring sorunları nedeniyle tüm kulvarlarda 31 maçı kaçırarak hayal kırıklığı yaratan bir dönem geçirdi. Ancak bu sorunlar artık geride kalmış görünüyor; zira oyuncu mevcut sezona olağanüstü bir formla başladı.
Manchester United, Premier League yarışında önde
Real Madrid, oyuncunun peşindeki tek kulüp değil; bir fırsat penceresi açılması halinde birçok Premier League kulübü de İspanyol ekibiyle rekabete girmeye hazır. Manchester United'ın 24 yaşındaki oyuncuya uzun süredir hayranlık duyduğu ve Michael Carrick’in savunma hattını güçlendirmek için ilgisini yeniden canlandırmaya hazır olduğu bildiriliyor.
Eski United baş gözlemcisi Mick Brown, kulübün savunmacının bu sezon boyunca dayanıklılığını aktif şekilde takip ettiğini doğruladı. Brown, "Branthwaite, uzun zamandır listelerinde üst sıralarda yer alan biri" dedi.
Yarış Old Trafford’la sınırlı değil; istenen bonservis bedelinin daha yönetilebilir hâle gelmesi durumunda Manchester City ve Atletico Madrid de olası adresler arasında gösteriliyor. İmzası için yaşanan rekabet, Everton’ın oyuncuya biçtiği değer konusundaki duruşunu daha da güçlendiriyor.
- Getty Images Sport
Gelecek beklentileri ve transfer stratejisi
Real Madrid için Branthwaite, genellikle hedef aldıkları profilin tam karşılığı: genç, fiziksel olarak güçlü ve teknik açıdan daha da gelişmesi için önemli bir paya sahip. Premier League'in yüksek tempolu ortamında kalitesini şimdiden kanıtladı ve bu da onu Avrupa'nın herhangi bir elit takımı için uzun vadede cazip bir seçenek haline getiriyor.
Yine de Bernabeu'daki yönetim, transfer bonservis bedelleri söz konusu olduğunda disipliniyle tanınıyor. Everton, şu anki 93 milyon €'luk talebinde aşağı yönlü pazarlığa açık olmazsa, Real Madrid savunma rotasyonu ihtiyaçları için başka seçeneklere yönelmek zorunda kalabilir ve mevcut piyasada fiyat-performans açısından daha iyi hedeflere odaklanabilir.
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