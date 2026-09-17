93 milyon avro ya da anlaşma yok! Real Madrid, Premier League devinin transfer yarışına katılmasıyla Everton savunmacısı Jarrad Branthwaite'ı takip ediyor

Real Madrid, yaz transfer döneminde Denzel Dumfries, Marc Cucurella ve Ibrahima Konate'yi kadrosuna katarak yeni sezona savunma hattında önemli ölçüde yenilenmiş bir yapıyla girdi. Ancak bu takviyelere rağmen, Santiago Bernabeu'da kadronun kusursuzluk için hâlâ bir stoper eksiği olduğu yönünde süregelen bir düşünce var.

Raul Asencio alternatif oluşturmak için takımda kalırken, Real Madrid gelecek transfer dönemleri için de şimdiden planlama yapıyor ve Everton'ın Jarrad Branthwaite'ı artık net biçimde kulübün radarında bulunuyor. Graeme Bailey'nin haberine göre Avrupa şampiyonu, İngiliz oyuncunun Goodison Park'taki gelişimini yakından takip ediyor.

Ancak savunmacı için yapılacak herhangi bir hamle, Everton'ın onu satma niyetinde olmaması ve savunmadaki kilit ismi için dev bir bonservis bedeli talep edecek olması nedeniyle karmaşıklaşıyor.



