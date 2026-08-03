The Sun'a göre Coventry, Mudryk için sürpriz bir adres olarak öne çıktı; Lampard, kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Sky Blues, uzun süredir beklenen üst lige dönüşüne hazırlanırken, eski Chelsea teknik direktörü hücum seçeneklerini güçlendirmek için Stamford Bridge bağlantılarını kullanmayı hedefliyor.

Habere göre Coventry'nin ilgisi tek taraflı değil; adı açıklanmayan iki Premier League ekibi ile üç Avrupa kulübü de durumu takip ediyor. Geçici bir transfer, tüm taraflar için mükemmel çözüm olabilir ve 25 yaşındaki oyuncunun batı Londra'nın yoğun baskısından uzakta ritmini bulmasına imkan tanıyabilir.

Mudryk, Lampard'ın Chelsea teknik direktörü olarak ikinci döneminde onun yönetiminde sekiz maça çıktı.



