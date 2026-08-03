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89 milyon sterlinlik Chelsea yıldızı için sürpriz yeniden buluşma mı? Frank Lampard, Coventry'yi güçlendirmek için cesur bir hamleyi hedefliyor
Lampard, Mudryk için iddialı bir hamle peşinde
The Sun'a göre Coventry, Mudryk için sürpriz bir adres olarak öne çıktı; Lampard, kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Sky Blues, uzun süredir beklenen üst lige dönüşüne hazırlanırken, eski Chelsea teknik direktörü hücum seçeneklerini güçlendirmek için Stamford Bridge bağlantılarını kullanmayı hedefliyor.
Habere göre Coventry'nin ilgisi tek taraflı değil; adı açıklanmayan iki Premier League ekibi ile üç Avrupa kulübü de durumu takip ediyor. Geçici bir transfer, tüm taraflar için mükemmel çözüm olabilir ve 25 yaşındaki oyuncunun batı Londra'nın yoğun baskısından uzakta ritmini bulmasına imkan tanıyabilir.
Mudryk, Lampard'ın Chelsea teknik direktörü olarak ikinci döneminde onun yönetiminde sekiz maça çıktı.
- AFP
Doping cezası kararının ardından geri dönüş gündemde
2023'te bonuslar dahil 89 milyon sterlinlik bir transferle Chelsea'ye katılan Mudryk, Futbol Federasyonu'nun doping karşıtı süreci sonuçlandırmasının ardından nihayet profesyonel kariyerine yeniden başlamakta serbest kaldı. Kanat oyuncusu, meldonyum için verdiği testin pozitif çıkmasının ardından Kasım 2024'ten bu yana geçici olarak men edilmişti, ancak ihlali kabul edip hâlihazırda çektiği süreye eşit bir cezaya razı olmasıyla dava sonuca ulaştı.
Ukraynalı milli oyuncu, soruşturmanın kendisinde yarattığı duygusal yük konusunda açık konuşarak şunları söyledi: "Bu, kariyerimin en zor dönemi oldu. Bu davanın başından beri her zaman savunduğum gibi, hiçbir yasaklı maddeyi bilerek ya da kasıtlı olarak almadım. Adil şekilde mücadele etme ve kulübümü ile ülkemi profesyonellik ve dürüstlükle temsil etme konusundaki bağlılığım benim için her zaman önemli oldu. Bu süreç boyunca destekleri ve bana olan inançları için aileme ve arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum."
Alonso, Mudryk için beklentileri yönetiyor
Kulüp onu yeniden kadroda görmekten memnun olsa da, Chelsea'nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso, kanat oyuncusunun hemen forma giymesi konusunda beklentileri dikkatli şekilde yönetiyor. İspanyol teknik adam, onayın zamanlamasının kendileri için şaşırtıcı olduğunu kabul ederken, bu gelişmenin teknik ekibi için memnuniyet verici bir sürpriz olduğunu belirtti.
Alonso, "Fiziksel durumu açısından, yeniden devreye girebilmek için ihtiyaç duyduğu maç süresi açısından nasıl olduğunu söylemek için henüz çok erken, yani bunu söylemek için hâlâ çok erken" dedi. "Ama onun adına mutluyuz, özellikle de onun adına, çünkü muhtemelen bu süreçte neler yaşadığını ve başa çıkmak zorunda kaldığı şeylerle şu anda kendini nasıl hissettiğini anlayabilecek durumda değiliz."
Alonso ayrıca Mudryk'in Chelsea kadrosuyla birlikte Hong Kong'daki sezon öncesi turneye katılacağını da doğruladı, ancak doğrudan konuşma fırsatı bulamadıklarını söyledi.
- Getty Images Sport
Ufukta yeni bir başlangıç var
Mevcut rekabet göz önüne alındığında, Stamford Bridge'de ilk 11'e geri dönme yolu oldukça zorlu görünüyor. Mudryk'in zorunlu yokluğunda Chelsea kadrosuna birkaç hücum oyuncusu daha kattı ve bu da kiralık bir transferi gelişimi açısından daha da mantıklı hâle getiriyor.
Bu yeni bölümün Coventry'de Lampard yönetiminde mi başlayacağı, yoksa Alonso'nun yakın takibi altında Chelsea'de mi devam edeceği, transfer döneminin son haftalarındaki büyük soru işareti. Coventry, 21 Ağustos'ta Premier League sezonunun açılış maçında Arsenal ile karşılaşacak ve Lampard böyle vitrin niteliğindeki bir karşılaşmada Mudryk'in patlayıcı kalitesine sahip bir oyuncunun elinin altında olmasını çok ister.
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