Portekizli Record gazetesi, Newcastle United'ın Sporting Lizbon'dan Luis Suarez'i transfer listesine aldığını iddia ediyor.
80 milyon avroya! Nick Woltemade, Newcastle United'da oldukça güçlü rakiplerle karşı karşıya kalabilir
Newcastle'ın hücum hattına takviye arayışında olması tesadüf değil. Uluslararası turnuvalarda yer alamayacağı bir sezonun ardından, yaz aylarında kadroda değişiklik yapılması planlanıyor. Aynı zamanda kulüp, Premier League'in katı finansal kuralları nedeniyle bazı oyuncuları satmak zorunda kalacak. En başta FC Bayern München ile adı sıkça anılan yıldız oyuncu Anthony Gordon, kulübe para kazandırabilir.
Ayrıca Bruno Guimaraes ve William Osula da potansiyel ayrılıklar olarak gösteriliyor ve bu oyuncuların transferi de yüksek bir bedel getirecektir. Alman rekortmeninin de Osula ile ilgilendiği iddia ediliyor.
Woltemade'in ilk on birde yeri yok ve genellikle forvette oynamıyor
Osula, yaz aylarında Woltemade ve Yoane Wissa'nın transferlerinin ardından Eintracht Frankfurt ile transfer konusunda anlaşmaya varmış olmasına rağmen, son zamanlarda Newcastle'da ilk 11'de yerini sağlamlaştırmıştı. Ancak Magpies buna karşı çıktı ve Osula'nın kalması konusunda ısrar etti.
Woltemade ise sezona ilk beş maçta attığı dört golle iyi bir başlangıç yaptıktan sonra yedek kulübesi ile ilk on bir arasında gidip geliyor. Bunun en önemli nedeni ise, Alman milli oyuncunun sahaya çıkmasına izin verildiği durumlarda, teknik direktör Eddie Howe'un onu çoğunlukla gizli bir orta saha oyuncusu olarak sahaya sürmesiydi. VfB Stuttgart'tan 75 milyon euroya transfer edilen 1,98 metre boyundaki uzun boylu oyuncu, Newcastle formasıyla oynadığı 48 maçta 15 gol katkısı yaptı.
Suarez, Sporting formasıyla inanılmaz istatistiklere imza attı
Uruguaylı adaşıyla ne akrabalık ne de kayınlık bağı bulunan Suarez ise Sporting formasıyla nefes kesici bir sezon geçiriyor. 50 maçta 35 gol attı ve 9 golün hazırlayıcısı oldu. Kolombiyalı oyuncunun sözleşmesi 2030'a kadar sürdüğü için, transfer ücreti olarak 80 milyon euro konuşuluyor.
28 yaşındaki oyuncunun yanı sıra, son zamanlarda Tottenham Hotspur'dan Dominic Solanke'ye de ilgi duyulduğu yönünde söylentiler vardı; onun transfer bedelinin ise 75 milyon euro olduğu tahmin ediliyor. Darwin Nunez ise çok daha uygun fiyatlı bir alternatif olurdu. Söylentilere göre Uruguaylı oyuncunun Al Hilal ile olan sözleşmesi feshedildi, bu nedenle yaz aylarında bedelsiz transfer için Newcastle'ın da devreye girdiği iddia ediliyor.