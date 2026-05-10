Newcastle'ın hücum hattına takviye arayışında olması tesadüf değil. Uluslararası turnuvalarda yer alamayacağı bir sezonun ardından, yaz aylarında kadroda değişiklik yapılması planlanıyor. Aynı zamanda kulüp, Premier League'in katı finansal kuralları nedeniyle bazı oyuncuları satmak zorunda kalacak. En başta FC Bayern München ile adı sıkça anılan yıldız oyuncu Anthony Gordon, kulübe para kazandırabilir.

Ayrıca Bruno Guimaraes ve William Osula da potansiyel ayrılıklar olarak gösteriliyor ve bu oyuncuların transferi de yüksek bir bedel getirecektir. Alman rekortmeninin de Osula ile ilgilendiği iddia ediliyor.