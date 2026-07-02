İngiltere, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile oynadığı son 32 turu maçında zor anlar yaşadı; ancak geriye düşmesine rağmen maçı 2-1 kazanarak son 16’ya yükseldi. Bununla birlikte, özellikle kanat bölgelerinde İngiltere’nin dağınık ve fikirden yoksun göründüğü performans, pek çok açıdan yetersiz kaldı.

Tuchel'in hangi değişiklikleri yapması gerektiği sorulduğunda Richards, BBC'ye şunları söyledi: "Sağ bek pozisyonunu düzene sokmalı ve hangi kanat oyuncularını oynatacağına karar vermeli. Bence [Marcus] Rashford beklentileri tam olarak karşılayamadı ve [Anthony] Gordon oyuna girdiğinde sol kanatta gerçekten iyi iş çıkardı. Ancak Saka formda ise, Saka ilk 11’de başlamalı – bu kadar basit. Formunun yüzde 80’inde olsa bile ilk 11’de başlamalı."