AFP
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"%80 formda olsa bile ilk 11'de oynamalı!" - Micah Richards, Thomas Tuchel'e Noni Madueke'yi kadro dışı bırakması için çağrıda bulunuyor ve Meksika maçında onun yerine oynaması gereken İngiliz yıldızın adını veriyor
"Saka ilk on birde oynamalı!"
İngiltere, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile oynadığı son 32 turu maçında zor anlar yaşadı; ancak geriye düşmesine rağmen maçı 2-1 kazanarak son 16’ya yükseldi. Bununla birlikte, özellikle kanat bölgelerinde İngiltere’nin dağınık ve fikirden yoksun göründüğü performans, pek çok açıdan yetersiz kaldı.
Tuchel'in hangi değişiklikleri yapması gerektiği sorulduğunda Richards, BBC'ye şunları söyledi: "Sağ bek pozisyonunu düzene sokmalı ve hangi kanat oyuncularını oynatacağına karar vermeli. Bence [Marcus] Rashford beklentileri tam olarak karşılayamadı ve [Anthony] Gordon oyuna girdiğinde sol kanatta gerçekten iyi iş çıkardı. Ancak Saka formda ise, Saka ilk 11’de başlamalı – bu kadar basit. Formunun yüzde 80’inde olsa bile ilk 11’de başlamalı."
- AFP
Madueke’nin istatistikleri Saka’nınkilerle karşılaştırıldığında nasıl çıkıyor?
Rakamlara bakıldığında, Madueke İngiltere milli takımında 15 kez forma giymiş olup, uluslararası düzeyde 1 gol ve 4 asist kaydetmiştir. Bu Dünya Kupası’nda üç maçta ilk 11’de yer almış, bir kez de yedek kulübesinden oyuna girmiştir; ayrıca İngiltere’nin grup aşamasındaki ilk maçında Hırvatistan karşısında bir golün hazırlayıcısı olmuştur.
Buna karşılık Saka, Three Lions formasıyla 53 kez milli formayı giymiş, 14 gol atmış ve 11 asist yapmış olmasıyla çok daha fazla uluslararası deneyime sahiptir. Turnuvanın şu ana kadar geçen bölümünde sadece bir kez ilk 11'de yer almış, diğer üç maçta ise yedek olarak oyuna girmiş olsa da, Hırvatistan ve Panama maçlarında toplam iki golün hazırlayıcısı olmayı başarmıştır.
Barry'nin 'mükemmel fikri'
Tuchel, yardımcı antrenör Anthony Barry’nin Declan Rice’ı sağ bek pozisyonuna kaydırma konusundaki “mükemmel fikrinin”, İngiltere’nin DR Kongo karşısında dramatik bir geri dönüşle kazandığı zaferin fitilini ateşlediğini açıkladı. 70. dakikada Djed Spence’in yerine Eberechi Eze’nin oyuna girmesiyle birlikte yapılan bu değişiklik, Kane’in iki gol atarak 2-1’lik galibiyeti perçinlemesiyle kısa sürede meyvesini verdi.
Maçın ardından Tuchel, “Anthony Barry, Declan’ı o pozisyona yerleştirmekle harika bir fikir ortaya attı” dedi. “Onun kalitesini kanattan kullanmak, oraya daha zorlu ortalar göndermek, savunmayı zorlaştırmak, daha fazla orta ve dışa doğru ortalar atmak için. Ayrıca Saka’ya biraz daha destek sağlamak ve Ebs Eze ile sağ kanatta biraz daha iyi bir bağlantı kurarak oyunu açmamıza yardımcı oldu. Bu yüzden tüm övgüyü yardımcım hak ediyor.”
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Sırada Meksika maçı var
İngiltere şu anda, ürkütücü Azteca Stadyumu’nda ortak ev sahibi Meksika ile oynayacağı büyük karşılaşmaya hazırlanıyor. Maç yüksek irtifada oynanacak ve Tuchel, bunun Meksika’ya kendi takımı karşısında bir avantaj sağladığını kabul ediyor.
Alman teknik direktör şunları ekledi: "Yükseklik bizim için büyük bir dezavantaj olacak çünkü fiziksel olarak buna uyum sağlayamıyoruz. Bu çok fazla zaman alıyor. Bu iki maç arasında sadece üç günümüz var. Fiziksel olarak yüksekliğe uyum sağlamak mümkün değil."