"8-2 yenilemezsiniz!" - John Terry, PSG'ye karşı Şampiyonlar Ligi'nden ağır bir şekilde elenen Chelsea'yi sert bir şekilde eleştirdi

Chelsea, bu eşleşmenin ilk ayağında Parc des Princes'te 5-2 mağlup olmuş, ardından Stamford Bridge'de oynanan rövanş maçında da 3-0 yenilgiye uğramıştı. 8-2'lik toplam skor, Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi eleme turlarında aldığı en ağır toplam yenilgi olarak kayıtlara geçti ve Batı Londra'da derin bir vicdan muhasebesine yol açması bekleniyor. Teknik direktör Liam Rosenior, maçın ardından takımından daha fazla mücadele göstermesini beklediğini itiraf etti.

Rosenior gazetecilere şunları söyledi: "%100. Maçın 6. dakikasında yaptığımız bir başka hata, tüm heyecanımızı kaçırdı. Sanırım ikinci golü 25 metreden üst köşeye attı. Bu kadar erken 2 gol geride kalıp, toplamda 5 gol farkla geride olduğunuzda, gerçekten çok zor bir akşam oluyor. Elbette yaptığımızdan daha fazla mücadele etmek istiyorduk. PSG'yi tebrik ediyorum. Topa sahip olma oyunları maçta gerçekten çok üst düzeydi ve iki maçın toplamında turu geçmeyi hak ettiler."