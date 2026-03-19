"8-2 yenilemezsiniz!" - John Terry, PSG'ye karşı Şampiyonlar Ligi'nden ağır bir şekilde elenen Chelsea'yi sert bir şekilde eleştirdi
Chelsea, PSG'ye elendi
Chelsea, bu eşleşmenin ilk ayağında Parc des Princes'te 5-2 mağlup olmuş, ardından Stamford Bridge'de oynanan rövanş maçında da 3-0 yenilgiye uğramıştı. 8-2'lik toplam skor, Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi eleme turlarında aldığı en ağır toplam yenilgi olarak kayıtlara geçti ve Batı Londra'da derin bir vicdan muhasebesine yol açması bekleniyor. Teknik direktör Liam Rosenior, maçın ardından takımından daha fazla mücadele göstermesini beklediğini itiraf etti.
Rosenior gazetecilere şunları söyledi: "%100. Maçın 6. dakikasında yaptığımız bir başka hata, tüm heyecanımızı kaçırdı. Sanırım ikinci golü 25 metreden üst köşeye attı. Bu kadar erken 2 gol geride kalıp, toplamda 5 gol farkla geride olduğunuzda, gerçekten çok zor bir akşam oluyor. Elbette yaptığımızdan daha fazla mücadele etmek istiyorduk. PSG'yi tebrik ediyorum. Topa sahip olma oyunları maçta gerçekten çok üst düzeydi ve iki maçın toplamında turu geçmeyi hak ettiler."
- AFP
"8-2 yenilemezsin" - Terry, Chelsea'yi sert bir şekilde eleştirdi
Terry, Chelsea'yi de eleştirerek şöyle dedi: "Maalesef işin sonu bu. Bana göre asıl canımı sıkan ne biliyor musun? PSG deplasmanında 3-2 geride olmamız, oysa maçın tamamında, ya da en azından 70 dakikası boyunca gerçekten iyi oynamıştık. 3-2 gerideyken, bunu kabul edip Bridge'e geri döneriz. Herhangi bir rakibe karşı bu durumu tersine çevirebileceğimize inanıyorum, ama sonra gidip son dakikalarda gol yiyerek işi gerçekten zorlaştırıyoruz.
"Ve sonra dün gece [Salı] 6. dakikada gol yedik, yani dün geceyle ilgili hiçbir şeyden bahsedemem bile. Aslında detaylarına bile giremiyorum. Çok sinirliyim. Ama hangi takıma karşı olursa olsun, iki maçta 8-2 yenilemezsiniz. Üzgünüm, yenilemezsiniz. Kim olduğunuz, hangi takım olduğunuz umurumda değil, 8-2 yenilemezsiniz, bu yüzden gerçekten çok sinir bozucu."
Rosenior, Chelsea'den direnç göstermesini istiyor
Rosenior, PSG'ye karşı aldıkları ağır yenilginin ardından, bu sonucun sezonun geri kalanına olumsuz bir etki yapmaması için takımından direnç göstermesini istedi. Şöyle devam etti: "Evet, öyle olmalı. Bu benim işim. Bunu nasıl yapacağım, her zamanki gibi yapacağız. Dirençli olmalıyız. Everton maçına organize, zinde ve yoğun bir takım olarak çıkmalıyız çünkü gelecek sezon da bu turnuvada yer almak istiyoruz. Ve bildiğim gibi performans gösterirsek, şu anda yaptığımız bireysel hatalar olmadan da oraya ulaşabiliriz."
- AFP
Şimdi ne olacak?
Chelsea, tüm turnuvalarda son üç maçını da kaybetti; bu durum, Rosenior’un takımını Premier Lig’e dönmeden önce moralini yüksek tutması gerektiği anlamına geliyor. The Blues, Cumartesi günü Hill Dickinson Stadyumu’nda Everton ile karşılaşacak ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmak istiyorlarsa puan kaybetmeye devam edemeyeceklerini biliyorlar.
