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Harry Kane failure GFXGOAL

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73 gol yeterli değil mi? Kane, Altın Top'un en acımasız kuralıyla yüzleşiyor

H. Kane
FEATURES
İngiltere - İspanya
İngiltere
İspanya
UEFA Nations League A
Hırvatistan - İngiltere
Hırvatistan
Bayern Münih - Bodoe/Glimt
Bayern Münih
Bodoe/Glimt
Şampiyonlar Ligi
Bayer Leverkusen - Bayern Munich
Bayer Leverkusen
Bayern Munich
Bundesliga
C. Ronaldo
L. Messi
İngiltere
İspanya
Hırvatistan
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Arjantin
Suudi Arabistan
Mısır
Fas

İngiliz kapalı kapının önünde: Anahtarı elinde mi?

Salı günü açıklanması planlanan Ballon d'Or adaylarının kısa listesinin duyurulmasına az bir süre kala, Harry Kane, gol krallığında en üretken forvetlerden biri olarak öne çıktığı olağanüstü bir sezona dayanarak, bahis şirketlerinin tahminlerine göre adaylar listesinin başına yerleşerek kendisini futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü yarışının merkezinde buluyor.

Ancak Ballon d'Or'a giden yol yalnızca gollerle döşenmez. Ödülün 1956 yılında kurulmasından bu yana geçen tarihi boyunca yaşananlar, bireysel parlaklığın, boyutu ne kadar büyük olursa olsun, iş gazetecilerin oylarını belirlemeye geldiğinde yeterli olmayabileceğini kanıtladı; zira büyük turnuvalar ve takım halinde kazanılan kupalar, kazananın kimliğini belirlemede çoğu zaman belirleyici bir rol oynuyor.

Adaylar listesinin açıklanmasının yaklaşmasıyla birlikte ödüle doğru yeni bir yarış başlayacak; oylama işlemini, dünyanın en iyi 100 erkek millî takımı arasında yer alan takımlara sahip ülkelerin her birinden birer temsilcinin katılımıyla, uzman gazetecilerin seçkin bir grubundan oluşan uluslararası bir jüri üstlenecek.

İşte tam burada kendisini güçlü bir şekilde dayatan soru öne çıkıyor: "Kane, ödül yarışında daha önce hiçbir zaman onuncu sıradan daha iyi bir konum elde edememiş olmasına rağmen, tarihî kuralı kırıp Ballon d'Or tarihindeki nadir istisnalardan biri olabilir mi?"

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    Dünya Kupası: Ballon d'Or tarihindeki gizli şifre

    "France Football" dergisi, gazeteci Gabriel Hanot'un girişimiyle 1956 yılında Ballon d'Or ödülünü hayata geçirdi. Ödül için verilen mücadele başlangıçta yalnızca Avrupalı oyuncularla sınırlıyken, 1995 yılında uygunluk kriterleri genişletilerek tüm milletlerden oyuncuları kapsayacak hale geldi.

    Ödülü ilk kazanan isim İngiliz Sir Stanley Matthews oldu, ancak Dünya Kupası'nın Ballon d'Or yarışına etkisi daha ilk yıllardan itibaren net bir şekilde görülmeye başladı; bu bilgi "BBC Sport" tarafından aktarıldı.

    1958 yılında Raymond Kopa, Fransa Milli Takımı'nı turnuvada yarı finale taşıyan katkısının ardından, Dünya Kupası'nın düzenlendiği bir yılda Ballon d'Or'u kazanan ilk oyuncu oldu.

    2016 yılında, ödülün kuruluşunun 60. yıl dönümü vesilesiyle "France Football", 1995 öncesindeki edisyonları yeniden değerlendirdi ve geriye dönük incelemesinde, Brezilyalı efsane Pelé'nin, ülkesini 17 yaşındayken ilk Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımasının ardından 1958'de ödülü kazanacak isim olduğu sonucuna vardı.

    Dört yıl sonra, Josef Masopust, Çekoslovakya Milli Takımı'nı Dünya Kupası finaline taşımasının ardından Ballon d'Or'u resmî olarak kazandı; ancak "France Football", tarihsel incelemesinde bir kez daha, Brezilya'yı Dünya Kupası şampiyonluğunu korumaya taşıyan Garrincha'nın ödülü hak ettiğini değerlendirdi. Aynı durum 1970 yılında Pelé için de tekrarlandı; Brezilya'yı üçüncü dünya şampiyonluğuna taşımada kilit bir rol oynamasının ardından.

    Yıllar geçtikçe son derece net bir düzen yerleşti; zira Dünya Kupası yıllarında Ballon d'Or'a Bobby Charlton 1966'da, Paolo Rossi 1982'de, Lothar Matthäus 1990'da, Zinedine Zidane 1998'de, Ronaldo 2002'de ve Fabio Cannavaro 2006'da uzandı; hepsi de aynı yıl dünya şampiyonu olan isimlerdi.

    İstisnalar bile bu bağlamdan çok uzak değildi. Johan Cruyff, Hollanda'yı Dünya Kupası finaline taşımasının ardından 1974'te Ballon d'Or'u kazandı; Luka Modrić de Hırvatistan'ı finale taşımasının ardından ödülü 2018'de aldı.

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    Kupalar mutlak bir şart değil ama farkı yaratan da onlar

    Bununla birlikte, Dünya Kupası'nı kazanmak Altın Top'u kazanmak için mutlak bir şart olmadı. Nitekim 1978 yılında Kevin Keegan, İngiltere Dünya Kupası'nı kazanmamasına rağmen ödüle layık görüldü. Ancak "France Football" daha sonra, ülkesinin milli takımını şampiyonluğa taşıyan ve turnuvanın gol kralı olan Arjantinli Mario Kempes'in ödüle daha layık olduğu görüşüne vardı. Dergi, tarihi değerlendirmesinde ayrıca Diego Maradona'nın 1986'da, Romario'nun da 1994'te ödülü hak eden isimler olduğu sonucuna ulaştı; zira her ikisi de Dünya Kupası'nda öne çıkan birer rol üstlenmişti.

    Genel olarak bu değerlendirmeler, Dünya Kupası'nın Altın Top yarışında her zaman devasa bir etkiye sahip olduğu gerçeğini pekiştirdi. Hatta "France Football", eğer ödül en baştan itibaren farklı milletlerden tüm oyunculara açık olsaydı, 1958 ile 1994 yılları arasındaki her sezonda kazananın Dünya Kupası'nı kaldıran Güney Amerika milli takımlarından bir oyuncu olacağı sonucuna vardı.

    Büyük turnuvaların etkisi yalnızca Dünya Kupası ile sınırlı da değil. Altın Top'un yakın tarihi, büyük müsabakalardan birini kazanmanın, ödülü almanın neredeyse temel bir şartı haline geldiğini ortaya koyuyor. Zira Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası, Avrupa Uluslar Kupası veya Copa America unvanı, önceki 19 sezonun yalnızca dört tanesinde kazananların ödüle ulaştıkları yıllardaki karnesinde yer almadı.

    Bu istisnalar aynı zamanda Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun ödüle hâkim oldukları dönemlerde ulaştıkları olağanüstü boyutu da gözler önüne seriyor. Nitekim Messi, Arjantin'in Dünya Kupası çeyrek finalinde elenmesine rağmen 2010'da Altın Top'u kazandı; ayrıca 2012 ve 2019 yıllarında da herhangi bir büyük uluslararası veya kıtasal şampiyonluk elde etmeden ödülü aldı.

    Cristiano Ronaldo ise 2013 yılında, Portekiz milli takımının Dünya Kupası play-off turunu geçmeyi başaramamasına rağmen, Real Madrid formasıyla ortaya koyduğu muhteşem bireysel sezonun ardından ödülü kazandı. Buna karşılık tarih, olağanüstü başarıların yeterli olmadığı başka durumlara da tanık oldu.

    Zira Wesley Sneijder, Inter Milan ile üçlemeyi kazanmış ve 2010'da Dünya Kupası finaline yükselmişti; Franck Ribéry ise 2013'te Bayern Münih'in üçlemesinde başrol oynamıştı. Aynı şekilde Muhammed Salah, 2017-2018 sezonunda Liverpool ile olağanüstü ve rekor kıran bir sezon geçirmişti. Ancak bunların hiçbiri ödülü kaldıramadı.

    Bu sistemin ne kadar adil olup olmadığından bağımsız olarak, Altın Top oylaması, en büyük ve en önemli turnuvalara damgasını vuran oyuncuları ödüllendirmeye alışmış durumda. İşte tam da bu noktada Harry Kane'in önünde duran sorun ortaya çıkıyor.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Kane rakamlara sahip ama en büyük başarıdan yoksun

    2014'te Cristiano Ronaldo veya 2018'de Luka Modric'in aksine, Kane dosyasında ek bir unsur olarak Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna dayanamıyor. Zira Bayern Münih'in Avrupa'daki serüveni, şampiyonluğa kadar yoluna devam eden Paris Saint-Germain karşısında elenmesiyle yarı finalde son buldu.

    Bu ikilemle karşı karşıya kalan tek oyuncu Kane olmayacak; onun yanında güçlü dosyalara sahip bir dizi rakip öne çıkıyor. Bunların arasında Erling Haaland, Kylian Mbappe, Michael Olise, Declan Rice ve Jude Bellingham bulunuyor. Hepsi de son yıllarda ödül üzerinde kendini dayatan en güçlü eğilimlerden birini kırma fırsatı arıyor.

    Tarih açıkça büyük kupaların sahiplerine avantaj tanısa da, Harry Kane'in 2025-2026 sezonundaki dosyası, istisnai bir senaryonun kapısını aralayacak kadar farklı görünüyor. İngiliz golcü, sezon boyunca kulübü ve ülkesinin milli takımıyla 73 gol kaydetti; bunun 61'i Bayern Münih ile, 12'si ise İngiltere Milli Takımı forması altında geldi.

    Aynı zamanda Bayern Münih, Almanya Ligi ve Almanya Kupası şampiyonluklarına ulaştı; İngiltere Milli Takımı ise Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamladı. Kane'in rakamları, daha geniş bir tarihsel bağlama yerleştirildiğinde daha da güçleniyor.

    Zira Avrupa'nın beş büyük liginde kulüpleri temsil eden oyuncular arasında, tek bir sezonda kulüp ve milli takımla topladığı gol sayısında Kane'i geçen tek isim, 2011-2012 sezonunda Barcelona ve Arjantin ile 82 gol kaydeden Lionel Messi oldu.

    Böylece Kane, bu açıdan oyunun bir dizi efsanesinin önüne geçiyor. Bunların arasında 1972-1973 sezonunda 72 gol atan Gerd Müller, 2011-2012 ve 2014-2015 sezonlarında 66 gol kaydeden Cristiano Ronaldo, 1996-1997 sezonunda 66 gol atan Ronaldo Nazario, 2022-2023 sezonunda 64 gol kaydeden Erling Haaland ve 2015-2016 sezonunda 64 gole ulaşan Luis Suarez yer alıyor.

    Dolayısıyla Kane, bu yarışa yalnızca iyi bir sezon geçiren bir golcü olarak girmiyor; aksine, kendisini modern futbol tarihinin en gol yükünü sahip oyuncuları arasına yerleştiren nadir bir gol istatistiği taşıyor.

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    Kane, İspanya yıldızlarına karşı

    Ancak rakamlar tek başına mücadelenin kaderini belirlemeyebilir. Rodri, Kane'in en dikkat çekici potansiyel rakiplerinden biri gibi görünüyor; özellikle de turnuva boyunca İspanya Milli Takımı ile üstün performanslar sergileyip ülkesini ikinci kez dünya şampiyonluğuna taşımaya katkı sunmasının yanı sıra Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu ödülünü kazanmasının ardından.

    Lamine Yamal da yarışa güçlü bir şekilde giriyor; Barcelona ile takımın İspanya Ligi'ni yeniden kazanmasına katkıda bulunduğu üstün bir sezona Dünya Kupası madalyasını da eklemesinin ardından. Buna karşılık, genç takım arkadaşı Pau Cubarsi, sezon boyunca sergilediği dikkat çekici performanslar dizisinin ardından "FIFA" en iyi genç oyuncu ödülünü kazandı.

    Ayrıca Kylian Mbappe ve Lionel Messi'nin de ödül yarışında büyük ilgi görmesi bekleniyor. Mbappe, Fransa Milli Takımı'nın finale ulaşmakta başarısız olması ve Real Madrid'in sezonu büyük bir kupa kazanamadan tamamlamasına rağmen, Dünya Kupası'nı 10 golle turnuvanın gol kralı olarak bitirdi, ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nin de gol kralı oldu ve İspanya Ligi gol krallığı listesinin de başında yer aldı.

    Messi ise Arjantin Milli Takımı ile tarih yazmayı sürdürdü; takımını üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline taşımasının ardından, 39 yaşına ulaşmış olmasına rağmen turnuvada sekiz gol kaydetti.

    Bu başarılar, oy verenleri karmaşık bir denklemle karşı karşıya bırakıyor: Ödül en golcü oyuncuya mı verilecek? Yoksa en büyük takım başarılarını elde eden oyuncuya mı? Yoksa ikisinin bir karışımı mı belirleyici faktör olacak?

  • FBL-GER-CUP-BAYERN MUNICH-OSNABRUECKAFP

    Kane yeni bir tarih mi yazacak?

    Harry Kane, Ballon d'Or'u kazanmayı başarırsa İngiliz futbol tarihine en görkemli şekilde adını yazdıracak. Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan ve Michael Owen'ın ardından ödülü kazanan yalnızca beşinci İngiliz oyuncu olacak. Ayrıca 1996'da Matthias Sammer'dan bu yana Almanya Ligi'nden bir kulübü temsil ederek Ballon d'Or'u kazanan ilk oyuncu unvanını da elde edecek.

    Ancak asıl başarı, onlarca yıldır ödülde güçlü şekilde varlığını koruyan tarihsel bir kalıbı kırmak olacak. Tarih, Kane'e net bir avantaj tanımıyor; aksine belki de önüne en zorlu engellerden birini koyuyor. Yine de çok az oyuncu, gol istatistikleri açısından bu büyüklükte bireysel bir dosyaya sahip olarak Ballon d'Or yarışına girmiştir.

    Sonuçta karar oy verenlerin elinde olacak: "Modern dönemin gol açısından en verimli sezonlarından biri, oyunun kurallarını değiştirmeye yeter mi?" Yoksa Ballon d'Or büyük kupaların sahiplerine yönelmeyi sürdürecek ve Harry Kane'in bireysel başarıları bir kez daha bireysel zafer kapısını aralamaktan aciz mi kalacak?

    Cevap, Kane'in yalnızca tarihi bir gol sezonuna imza atan bir isim mi olacağını, yoksa Ballon d'Or efsanelerinin seçkin listesine katılan yeni bir isim mi olacağını belirleyecek.