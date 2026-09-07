Salı günü açıklanması planlanan Ballon d'Or adaylarının kısa listesinin duyurulmasına az bir süre kala, Harry Kane, gol krallığında en üretken forvetlerden biri olarak öne çıktığı olağanüstü bir sezona dayanarak, bahis şirketlerinin tahminlerine göre adaylar listesinin başına yerleşerek kendisini futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü yarışının merkezinde buluyor.

Ancak Ballon d'Or'a giden yol yalnızca gollerle döşenmez. Ödülün 1956 yılında kurulmasından bu yana geçen tarihi boyunca yaşananlar, bireysel parlaklığın, boyutu ne kadar büyük olursa olsun, iş gazetecilerin oylarını belirlemeye geldiğinde yeterli olmayabileceğini kanıtladı; zira büyük turnuvalar ve takım halinde kazanılan kupalar, kazananın kimliğini belirlemede çoğu zaman belirleyici bir rol oynuyor.

Adaylar listesinin açıklanmasının yaklaşmasıyla birlikte ödüle doğru yeni bir yarış başlayacak; oylama işlemini, dünyanın en iyi 100 erkek millî takımı arasında yer alan takımlara sahip ülkelerin her birinden birer temsilcinin katılımıyla, uzman gazetecilerin seçkin bir grubundan oluşan uluslararası bir jüri üstlenecek.

İşte tam burada kendisini güçlü bir şekilde dayatan soru öne çıkıyor: "Kane, ödül yarışında daha önce hiçbir zaman onuncu sıradan daha iyi bir konum elde edememiş olmasına rağmen, tarihî kuralı kırıp Ballon d'Or tarihindeki nadir istisnalardan biri olabilir mi?"

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