Getty Images Sport
Çeviri:
72 AB üyesi, FIFA’nın Folarin Balogun kararını ele alış biçimi hakkında soruşturma açılmasını talep ederken Gianni Infantino eleştirilerin hedefinde
- Getty Images Sport
Milletvekilleri, Trump’ın müdahalesi konusunda şeffaflık talep ediyor
Avrupa Parlamentosu’nun 72 üyesi (MEP), 27 AB futbol federasyonunun başkanlarına resmi bir mektup göndererek Infantino üzerindeki baskı artıyor. Bu grup, Balogun’un Dünya Kupası sırasında kırmızı kart cezasından kurtulmasına yol açan karar alma sürecine ilişkin acil bir soruşturma açılmasını talep ediyor. Bu adım, ABD Başkanı Donald Trump’ın oyuncu lehine lobi yapmak amacıyla Infantino ile bizzat temasa geçtiğinin ortaya çıkmasının ardından atıldı.
MEP’lerin mektubunda şu ifadeler yer aldı: “Pazar günü, otomatik olarak uygulanan bir maçlık cezasının askıya alınmasına ilişkin alınan karar ışığında, tamamı FIFA üye federasyonları olan Avrupa Futbol Federasyonlarının devreye girip FIFA’dan söz konusu karar alma süreçlerini soruşturmasını talep etmesinin zamanının geldiğini düşünüyoruz. FIFA’nın tüzük kuralları ve etik kuralları, üye federasyonların devreye girip soruşturma talep etmeleri için çok net bir dayanak oluşturmaktadır.”
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Siyasi tarafsızlığın ihlali AB’nin tepkisini çekti
Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, yasal itirazlarını, açıkça göz ardı edildiğini düşündükleri FIFA’nın siyasi tarafsızlık konusundaki iç kurallarına odakluyorlar. Mektupta, Balogun davasında görülen türden üst düzey hükümet lobiciliğini önlemek amacıyla hazırlanmış FIFA el kitabındaki belirli maddelere dikkat çekiliyor.
Milletvekilleri şu argümanı ileri sürdü: “Siyasi tarafsızlık gerekliliği, hem FIFA Tüzüğü’nde hem de Etik Kuralları’nda açıkça belirtilmiştir. FIFA Tüzüğü’nün 4(2) numaralı maddesi, ‘FIFA’nın siyaset ve din konularında tarafsız kalacağı’ ilkesini ortaya koyarken, FIFA Etik Kuralları’nın 15. maddesi ise tüm futbol yetkililerinin siyasi olarak tarafsız kalması gerektiğini belirtmekte ve ihlallere karşı ağır yaptırımlar öngörmektedir. Üye federasyonların, kuralların uygulanmasını sağlamak ve bunları ihlal edenlerin hesap vermesini sağlamak konusunda önemli bir rolü vardır. Bu bağlamda, Avrupa Parlamentosu milletvekilleri ve Norveç Futbol Federasyonu’nun Gianni Infantino’nun Başkan Trump ile olan bağlantılarının soruşturulmasını destekleyen son çağrılara siz de sesinizi eklemenizi rica ediyoruz. Artık yapılacak herhangi bir soruşturma, FIFA’nın ABD erkek milli takımının bir oyuncusuna uygulanan yasağı kaldırma kararını çevreleyen karar alma sürecinin de incelenmesini içermelidir.”
Infantino, yargı organlarının bağımsızlığını koruyor
Artan tepkilere ve siyasi müdahale iddialarına rağmen Infantino, yönetim organının hukuki birimlerinin dışarıdan herhangi bir etki olmaksızın çalıştığını vurgulayarak tavrını sürdürdü. FIFA başkanı, Trump ile görüştüğünü doğruladı ancak turnuvanın ev sahiplerine uygun hale getirmek için mevcut protokolleri atlamadığını, sadece bunları açıkladığını iddia etti.
Infantino, tutumunu şu sözlerle savundu: “FIFA’nın yargı organları bağımsızdır. Bu organlar özerk bir şekilde çalışır, FIFA Disiplin Yönetmeliği’ni uygular ve davaları, yürürlükteki düzenlemeler ile kendilerine sunulan somut olgular temelinde karara bağlar. (Başkan Trump ile) yaptığımız görüşme sırasında, FIFA’nın bağımsız yargı organlarının dahil olduğu bir hukuki sürecin devam ettiğini ve davanın zamanı geldiğinde yetkili organlar tarafından karara bağlanacağını açıkladım. FIFA’nın sistemi böyle işliyor ve bu, benim her zaman savunacağım bir ilkedir.”
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UEFA, anlaşılmaz kararları sert bir dille eleştirdi
Avrupa futbolunun yönetim organı da tartışmaya dahil oldu ve ABD Milli Takımı’na tanınan ertelemeyle oluşturulan emsali sert bir dille eleştirdi. Belçika, sahada ABD’yi nihayetinde 4-1 mağlup etse de, UEFA turnuvanın bütünlüğüne verilen zararın çoktan gerçekleştiğine inanıyor.
Sert ifadeler içeren bir açıklamada UEFA şunları söyledi: “Kuralların kesinliği, kuralları koruyanlar tarafından artık garanti edilemediğinde, oyunun bütünlüğü tehlikeye girer ve bir turnuvanın güvenilirliği sarsılır. Aynı şekilde, böyle bir karar devam eden turnuvada bir emsal teşkil eder; bundan sonra benzer durumlarda eşit muamele yapılması gerekecek ve bu da turnuvanın aleyhine olacaktır. Böylesine emsalsiz, anlaşılmaz ve gerekçelendirilemez bir karara inanamıyoruz.”
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