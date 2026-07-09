Avrupa Parlamentosu’nun 72 üyesi (MEP), 27 AB futbol federasyonunun başkanlarına resmi bir mektup göndererek Infantino üzerindeki baskı artıyor. Bu grup, Balogun’un Dünya Kupası sırasında kırmızı kart cezasından kurtulmasına yol açan karar alma sürecine ilişkin acil bir soruşturma açılmasını talep ediyor. Bu adım, ABD Başkanı Donald Trump’ın oyuncu lehine lobi yapmak amacıyla Infantino ile bizzat temasa geçtiğinin ortaya çıkmasının ardından atıldı.

MEP’lerin mektubunda şu ifadeler yer aldı: “Pazar günü, otomatik olarak uygulanan bir maçlık cezasının askıya alınmasına ilişkin alınan karar ışığında, tamamı FIFA üye federasyonları olan Avrupa Futbol Federasyonlarının devreye girip FIFA’dan söz konusu karar alma süreçlerini soruşturmasını talep etmesinin zamanının geldiğini düşünüyoruz. FIFA’nın tüzük kuralları ve etik kuralları, üye federasyonların devreye girip soruşturma talep etmeleri için çok net bir dayanak oluşturmaktadır.”