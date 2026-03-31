Sky'ın haberine göre, Arsenal FC'nin Bayer Leverkusen'den Christian Kofane ile ilgilendiği iddia ediliyor. Habere göre, Gunners, Kamerunlu forveti transfer listesine alan İngiltere'deki birçok kulüpten sadece biri.
70 milyon euro talep ediliyor: Arsenal, Bundesliga'nın parlayan yıldızına büyük ilgi gösteriyor
Kofane, geçtiğimiz yaz İspanya İkinci Ligi ekibi Albacete'den Werkself'e transfer oldu. İlk sezonunda Bundesliga'da hemen dikkatleri üzerine çekti ve bu nedenle Bayer'in Arsenal'e yenildiği Şampiyonlar Ligi'nde de forma giydi.
19 yaşındaki oyuncu, Leverkusen formasıyla oynadığı 39 resmi maçta toplam 15 gol ve asist kaydetti.
Bayer, transfer ücretini on katından fazla artırmak istiyor
Bayer, Kofane için bir yıl bile geçmeden sadece 5,25 milyon euro transfer ücreti ödemişti; şimdi ise devasa bir iş yapabilir. Zira habere göre, Bundesliga ekibi, İngiltere'deki paralı rakiplerinden bu forvet için 60 ila 70 milyon euro istiyor ve böylece yatırdığı meblağı on katından fazla artırmış olacak.
Bayer, sadece Kai Havertz (2020'de 100 milyon avroya Chelsea'ye) ve Florian Wirtz (2025'te 125 milyon avroya Liverpool'a) için Kofane'den elde edilebileceği iddia edilen paradan daha fazlasını kazandı.
Nicolo Tresoldi, Bayer'de Christian Kofane'nin halefi mi olacak?
Arsenal, Viktor Gyökeres, Kai Havertz ve Gabriel Jesus ile hücum hattında aslında iyi bir kadroya sahip, ancak Kofane yaşı nedeniyle geleceğe yönelik bir yatırım olarak görülebilir ve bu nedenle Premier Lig lideri için yine de ilgi çekici olabilir.
Kofane'nin Bundesliga'dan erken ayrılması durumunda, habere göre Club Brugge'den U21 milli takım oyuncusu Nicolo Tresoldi, Leverkusen'de onun yerini alabilecek adaylar arasında yer alıyor. Ancak bu forvetin adı Borussia Dortmund ile de anılıyor.
Christian Kofane'nin 25/26 sezonundaki istatistikleri:
Oyunlar: 39 Oynama süresi: 1744 Goller: 7 Asist: 8