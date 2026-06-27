70 milyon avroluk transfer ücreti mi? Real Madrid ve Manchester City, Dünya Kupası’nda parlayan yıldız için anlaşmazlığa düştü

Jose Mourinho’nun teknik direktörlük görevini devralacağı Real Madrid, uzun süredir Lille’in orta saha oyuncusu için en güçlü adaylar arasında gösterilirken, Marca gazetesi için de çalışan İtalyan transfer muhabiri Matteo Moretto’nun verdiği bilgilere göre, artık Manchester City de bu yarışa katıldı.

Cityzens, transfer olasılıklarını araştırmak için Lille ile çoktan temasa geçmiş. Fransız kulübün, Dünya Kupası’nda dikkatleri üzerine çeken Faslı milli oyuncu için 70 milyon euro istediği iddia ediliyor.