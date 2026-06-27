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JOSE MOURINHO IMAGO / NurPhoto
Daniel Buse

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70 milyon avroluk transfer ücreti mi? Real Madrid ve Manchester City, Dünya Kupası’nda parlayan yıldız için anlaşmazlığa düştü

La Liga
Real Madrid
A. Bouaddi
M.City
Fas
Lille
Premier Lig

Real Madrid ve Manchester City’nin, Fas’ın Dünya Kupası’nın parlayan yıldızı Ayyoub Bouaddi için rekabet ettiği iddia ediliyor.

Jose Mourinho’nun teknik direktörlük görevini devralacağı Real Madrid, uzun süredir Lille’in orta saha oyuncusu için en güçlü adaylar arasında gösterilirken, Marca gazetesi için de çalışan İtalyan transfer muhabiri Matteo Moretto’nun verdiği bilgilere göre, artık Manchester City de bu yarışa katıldı. 

Cityzens, transfer olasılıklarını araştırmak için Lille ile çoktan temasa geçmiş. Fransız kulübün, Dünya Kupası’nda dikkatleri üzerine çeken Faslı milli oyuncu için 70 milyon euro istediği iddia ediliyor. 

  • Bouaddi, özellikle Atlas Aslanları’nın Brezilya ile oynadığı ilk grup maçında parladı; orta sahada oyun kurucu olarak sakin ve geniş bir görüşle oynadı ve Fas’ın 1-1’lik skorla çok güçlü bir ilk yarı sergilemesinde önemli rol oynadı. 

    Habere göre Lille, Real ve City gibi kulüplerin Bouaddi için rekabet etmesini umuyor; böylece genç oyuncudan çok daha fazla para elde edilebilecek. Arsenal, Chelsea, Liverpool ve Paris Saint-Germain’in de bu genç oyuncuyu transfer listesinde tuttuğu söyleniyor, ancak şu ana kadar bu ikili kadar somut adımlar atmadılar. 

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    Bouaddi, milli takımdaki ilk maçına henüz bir ay önce çıktı

    Bouaddi, Dünya Kupası’nda 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e karşı 1-0 kazanılan maçta bıraktığı izlenimleri teyit etti. Buna karşın milli takım teknik direktörü Mohamed Ouahbi, oyuncunun bugüne kadarki performansını gayet normal buldu: “Brezilya maçında beni etkilemedi. Zaten nasıl bir oyuncu olduğunu biliyorduk," diyerek genç oyuncuya dolaylı olarak büyük bir övgüde bulundu. 

    Bouaddi, Fas milli takımındaki ilk maçına ancak Mayıs sonunda Burundi’ye karşı 5-0 kazandıkları maçta çıktı. “Harika bir maç çıkaracağından emindik, bu yüzden hiç risk almadık,” diyen Ouahbi, bu yetenekli oyuncuyu Dünya Kupası’nda neden hemen sahaya sürdüğünü açıkladı. 

  • Ayyoub Bouaddi’nin 25/26 sezonundaki istatistikleri:

    Oyunlar: 42
    Oynama süresi: 3153
    Goller: 0
    Asist: 1