Şimdiye kadar neredeyse felaket gibi geçen sezonu toparlamak isteyen Corinthians'ın yeni teknik direktör arayışı bugün alışılmadık bir tercihle sonuçlandı: Milan ve Inter'in yanı sıra başka takımlarda da forma giymiş eski Hollandalı yıldız Clarence Seedorf, uzun bir aranın ardından teknik direktörlük görevine dönüyor.

7 yıldır takım çalıştırmayan Seedorf, Brasileirao'da 16. sırada ve düşme hattının 1 puan üzerinde bulunan Timao'nun puan tablosundaki durumunu düzeltmesi için Aralık 2027'ye kadar geçerli bir sözleşmeyle göreve getirildi.



