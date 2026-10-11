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Emanuele Tramacere
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7 yıl aradan sonra Seedorf Brezilya'da yeniden başlıyor: Corinthians'ın yeni teknik direktörü oldu

Corinthians
C. Seedorf
Transfers
AC Milan

Eski orta saha oyuncusu, uzun bir aranın ardından teknik direktörlük kariyerine yeniden başlıyor.

Şimdiye kadar neredeyse felaket gibi geçen sezonu toparlamak isteyen Corinthians'ın yeni teknik direktör arayışı bugün alışılmadık bir tercihle sonuçlandı: Milan ve Inter'in yanı sıra başka takımlarda da forma giymiş eski Hollandalı yıldız Clarence Seedorf, uzun bir aranın ardından teknik direktörlük görevine dönüyor.

7 yıldır takım çalıştırmayan Seedorf, Brasileirao'da 16. sırada ve düşme hattının 1 puan üzerinde bulunan Timao'nun puan tablosundaki durumunu düzeltmesi için Aralık 2027'ye kadar geçerli bir sözleşmeyle göreve getirildi.


  • RESMÎ AÇIKLAMA

    Sport Club Corinthians Paulista, Clarence Seedorf'u erkek futbol takımının teknik direktörlüğüne getirdi. 50 yaşındaki Hollandalı teknik adam, 2027 sonuna kadar geçerli bir sözleşmeyle Corinthians'a katıldı.


  • 7 yıldır aktif değil

    Milan'da teknik direktör olarak ilk kez görev yaptıktan ve hâlâ son teknik direktörlük deneyimi olan Kamerun Millî Takımı'nı da çalıştırdıktan, ardından Esteghal'de danışmanlık ve Hollanda Millî Takımı yönetim kurulu üyeliği görevlerini üstlendikten sonra.

  • İLK SÖZLER

    Kadrosunda vatandaşı Memphis Depay da yer alacak. Önündeki görev ise zorlu: "Bu meydan okumayı kabul etmek bir onur ama aynı zamanda büyük bir sorumluluk. Buraya elimden gelenin en iyisini yapmak ve her top için, her dakika, her galibiyet için mücadele eden bir takım kurmak için geldim."

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