Kulübün açıkladığı kadro, bambaşka bir senaryonun yaşanabileceğini düşündürüyordu. Zira kâğıt üzerinde Raphinha'nın sol kanatta, Ademi'nin ise sağ kanatta oynaması, Gordon'ın da net bir forvet olarak sahaya çıkması bekleniyordu.

Ancak Flick'in başka planları vardı. Alman teknik adam Raphinha'yı içeride konumlandırdı ve sol kanadı yeni transfere verdi; bu, oyuncunun hem Newcastle'da hem de İngiltere Milli Takımı'ndaki doğal mevkisiydi. Bu bölgeden, en belirgin güçlü yönlerinden birini kullanabiliyordu: Topu açık pozisyonda alma, savunmacıyla karşı karşıya gelme ve ardından içeriye doğru hamle yapma yeteneği.

Gordon bunu göstermekte gecikmedi. 3. dakikada ilk tehlikeli hareketini kaydetti; topu sol kanatta aldı, savunmacısıyla karşı karşıya kaldı ve kale çizgisine kadar ulaştı, ardından geriye bir pas gönderdi. Bu pas, Raphinha ya da Eric Garcia'dan birini bulmaktan yalnızca santimlerce uzaktaydı.

Bu durum maçın ilk bölümünde tekrarlandı ve İngiliz oyuncu sürekli olarak sol kanattan boy gösterdi. Ancak yalnızca çizgiye yapışık kalmakla yetinmedi; topu açık pozisyonda alıp içeriye doğru hamle yapıyor, bek ile içeri kayan orta saha oyuncusu arasındaki boşluğu arıyordu. Bu da savunmayı kararlar almaya zorluyordu.

10. dakikada bunu bir kez daha tekrarladı; bir başka hamle, bu kez içeriye doğru bir çalımla Sinaya'yı yere serdi. Sinaya, İngiliz kanat oyuncusunun ısrarı karşısında çok zorlanan oyunculardan biriydi.

Gordon bu atağı üst direğin üzerinden geçen bir şutla sonlandırdı. Kısa bir süre sonra tekrar boy gösterdi ve Fermin'i arayan bir orta gönderdi, ancak pası kısa kaldı.

Barcelona bu dönemde açık bir şekilde yeni kanat oyuncusuna dayanıyordu ve bu bir tesadüf değildi. Zira Gordon, hücumda tehlike yaratmanın en belirgin kaynaklarından biriydi ve topu her aldığında bir şeylerin olabileceğini hissettiriyordu.