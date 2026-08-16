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imago-sport-1081160517.jpgSports Press Photo

Çeviri:

7 gün sonra: Barcelona'nın transferi kendini kabul ettirdi ve Flick'i ikna etti

FEATURES
Basel - Barcelona
Basel
Barcelona
Club Friendlies
H. Flick
A. Gordon
İspanya

Yeni transfer Anthony Gordon, kulübü Barcelona'da kendisine yer edinmeye başlamak için yalnızca yaklaşık bir haftaya ihtiyaç duydu.

İngiliz kanat oyuncusu, İngiltere Milli Takımı ile Dünya Kupası'ndaki katılımının ardından 3 haftadan az bir tatilin keyfini çıkardıktan sonra, 9 Ağustos günü antrenmanlara katıldı.

Sport gazetesi şunları aktardı: "7 gün sonra teknik direktör Hansi Flick kararını vermişti ve Gordon'u sahada görmek için daha fazla beklemek istemiyordu."

Gordon, Barcelona forması altındaki ilk maçında ilk 11'de başladı; bu da Basel karşısındaki hazırlık maçında gerçekleşti ve 17 numaralı formayı giydi.

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    İlk kez kanat olarak sahaya çıkışı

    Kulübün açıkladığı kadro, bambaşka bir senaryonun yaşanabileceğini düşündürüyordu. Zira kâğıt üzerinde Raphinha'nın sol kanatta, Ademi'nin ise sağ kanatta oynaması, Gordon'ın da net bir forvet olarak sahaya çıkması bekleniyordu. 

    Ancak Flick'in başka planları vardı. Alman teknik adam Raphinha'yı içeride konumlandırdı ve sol kanadı yeni transfere verdi; bu, oyuncunun hem Newcastle'da hem de İngiltere Milli Takımı'ndaki doğal mevkisiydi. Bu bölgeden, en belirgin güçlü yönlerinden birini kullanabiliyordu: Topu açık pozisyonda alma, savunmacıyla karşı karşıya gelme ve ardından içeriye doğru hamle yapma yeteneği.

    Gordon bunu göstermekte gecikmedi. 3. dakikada ilk tehlikeli hareketini kaydetti; topu sol kanatta aldı, savunmacısıyla karşı karşıya kaldı ve kale çizgisine kadar ulaştı, ardından geriye bir pas gönderdi. Bu pas, Raphinha ya da Eric Garcia'dan birini bulmaktan yalnızca santimlerce uzaktaydı. 

    Bu durum maçın ilk bölümünde tekrarlandı ve İngiliz oyuncu sürekli olarak sol kanattan boy gösterdi. Ancak yalnızca çizgiye yapışık kalmakla yetinmedi; topu açık pozisyonda alıp içeriye doğru hamle yapıyor, bek ile içeri kayan orta saha oyuncusu arasındaki boşluğu arıyordu. Bu da savunmayı kararlar almaya zorluyordu.

    10. dakikada bunu bir kez daha tekrarladı; bir başka hamle, bu kez içeriye doğru bir çalımla Sinaya'yı yere serdi. Sinaya, İngiliz kanat oyuncusunun ısrarı karşısında çok zorlanan oyunculardan biriydi.

    Gordon bu atağı üst direğin üzerinden geçen bir şutla sonlandırdı. Kısa bir süre sonra tekrar boy gösterdi ve Fermin'i arayan bir orta gönderdi, ancak pası kısa kaldı.

    Barcelona bu dönemde açık bir şekilde yeni kanat oyuncusuna dayanıyordu ve bu bir tesadüf değildi. Zira Gordon, hücumda tehlike yaratmanın en belirgin kaynaklarından biriydi ve topu her aldığında bir şeylerin olabileceğini hissettiriyordu.

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  • FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Gordon'un performansına dair ilk izlenim olumlu

    Etkinliği takım performansına da yansıdı ve Gordon ilk yarıyı topla 41 müdahaleyle tamamladı; bu, Raphinha'nın hücum mevkiinde yaptığının iki katı anlamına geliyor ve katkısının büyüklüğüne dair net bir tablo ortaya koyuyor.

    İlk çeyrek saatte varlığı daha güçlü hissedilmiş olsa da, sonrasında ortadan kaybolmadı; aksine, bu ilk yarıda orta sahayı yönetmekten sorumlu ikili Marc Bernal ve Xavi Espart'a pas seçenekleri sunmayı sürdürdü.

    Hazırlık maçlarına ve oyuncunun takımdaki başlangıcına özgü ayrıntılar bir yana, sahayı terk edip yerine Hamza Abdülkerim girmeden önceki ilk 45 dakikasında bıraktığı ilk izlenim olumluydu.

    Gordon yalnızca 7 gün önce geldi ve Dünya Kupası'nın izleri hâlâ ayaklarında duruyor; buna rağmen Flick, Lamine Yamal'ın hazır hale gelmesini ve Deco'nun 9 numara durumunu netleştirmesini beklerken ona daha şimdiden temel bir rol verdi.

    Görülecek daha çok şey var, ancak şu an itibarıyla Gordon damgasını vurmaya başlamak için uzun bir süreye ihtiyaç duymadı.

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