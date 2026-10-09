Suudi futbol taraftarları, yerel ligin tarihindeki en köklü rekabet öykülerinden birinin yeni bir perdesini izlemeye hazırlanıyor. Hilal ile İttihad, 10 Ekim Cumartesi akşamı Roshn Ligi'nin sekizinci haftası kapsamında karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşma, iki dev arasındaki yalnızca yeni bir klasiko gibi görünmüyor; aksine iki takımı 12 farklı sezonda şampiyonluk mücadelesinde buluşturan eski bir çekişmeyi yeniden canlandırma fırsatı niteliğinde ve tarihin bu sezon yeni bir sayfa yazabileceğine inandıran işaretler mevcut.

Öykü, İttihad'ın o dönemde müsabakaların düzenlendiği sisteme göre şampiyonluk yarışında Hilal'i geride bıraktığı 1964 yılında başladı; ardından Hilal bir sonraki edisyonda hızlıca karşılık vererek şampiyonluğu rakibinin elinden aldı.

Bu başlangıçtan itibaren, iki takımı şampiyonluk için doğrudan rekabette buluşturan duraklar birbirini izledi ve aralarındaki çekişme Suudi futbolunun en öne çıkan tarihî karşılaşmalarından birine dönüştü.

Lig sistemiyle birlikte rekabet, Hilal'in İttihad'ın önünde şampiyonluğu güvence altına aldığı 1985-1986 sezonunda yeniden alevlendi. Ardından İttihad, 1996-1997 sezonunda yeniden ön plana çıkarak Harameyn Hizmetkârı Lig Kupası'nı ezelî rakibinin karşısında kaldırdı. Ancak "Lider" karşılık vermek için çok beklemedi; 2001-2002 sezonunda şampiyonluğu "Albay"ın elinden aldı. Böylece bu karşılaşmalardaki üstünlüğün farklı kuşaklar boyunca iki taraf arasında el değiştirdiğini bir kez daha gösterdi.

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