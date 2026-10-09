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FBL-KSA-ITTIHAD-HILALAFP
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Çeviri:

62 yıllık rekabet: Hilal ve İttihad çekişmesini yeniden alevlendirebilecek yeni bir hikaye

FEATURES
Al Hilal - Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
Premier Lig
Suudi Arabistan

Çetin mücadele

Suudi futbol taraftarları, yerel ligin tarihindeki en köklü rekabet öykülerinden birinin yeni bir perdesini izlemeye hazırlanıyor. Hilal ile İttihad, 10 Ekim Cumartesi akşamı Roshn Ligi'nin sekizinci haftası kapsamında karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşma, iki dev arasındaki yalnızca yeni bir klasiko gibi görünmüyor; aksine iki takımı 12 farklı sezonda şampiyonluk mücadelesinde buluşturan eski bir çekişmeyi yeniden canlandırma fırsatı niteliğinde ve tarihin bu sezon yeni bir sayfa yazabileceğine inandıran işaretler mevcut.

Öykü, İttihad'ın o dönemde müsabakaların düzenlendiği sisteme göre şampiyonluk yarışında Hilal'i geride bıraktığı 1964 yılında başladı; ardından Hilal bir sonraki edisyonda hızlıca karşılık vererek şampiyonluğu rakibinin elinden aldı.

Bu başlangıçtan itibaren, iki takımı şampiyonluk için doğrudan rekabette buluşturan duraklar birbirini izledi ve aralarındaki çekişme Suudi futbolunun en öne çıkan tarihî karşılaşmalarından birine dönüştü.

Lig sistemiyle birlikte rekabet, Hilal'in İttihad'ın önünde şampiyonluğu güvence altına aldığı 1985-1986 sezonunda yeniden alevlendi. Ardından İttihad, 1996-1997 sezonunda yeniden ön plana çıkarak Harameyn Hizmetkârı Lig Kupası'nı ezelî rakibinin karşısında kaldırdı. Ancak "Lider" karşılık vermek için çok beklemedi; 2001-2002 sezonunda şampiyonluğu "Albay"ın elinden aldı. Böylece bu karşılaşmalardaki üstünlüğün farklı kuşaklar boyunca iki taraf arasında el değiştirdiğini bir kez daha gösterdi.

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  • FBL-KSA-ITTIHAD-HILALAFP

    Hilal ile İttihad arasındaki unutulmaz anlar

    Takip eden yıllar, iki takım arasındaki en heyecanlı rekabet dönemlerinden birine sahne oldu; 2006-2007 sezonunda Ittihad, Hilal'in önünde şampiyonluğa ulaştı, ardından Hilal 2007-2008 sezonunda üstünlüğü yeniden ele geçirdi.

    Profesyonel ligin 2008-2009 sezonunda yeni aşamasına girmesiyle birlikte Ittihad, uzun süre tek tarafta istikrar bulmayan mücadelenin bir başka perdesinde, Hilal'in önünde şampiyonluğu yeniden kazandı.

    Hilal'in yanıtı ise takip eden iki sezonda geldi; takım 2009-2010 ve 2010-2011 sezonlarında, iki kutup arasında güçlü bir rekabete sahne olan bir dönemde lig şampiyonluğuna ulaştı.

    Daha sonra Hilal, Ittihad ile doğrudan bir rekabetin ardından 2021-2022 sezonunda şampiyonluğu yeniden kazandı. En güncel durak ise 2024-2025 sezonunda geldi; Ittihad, Karim Benzema önderliğinde Hilal'in önünde lig şampiyonluğuna ulaşarak bu uzun hikâyeye yeni bir perde ekledi.


  • Cumartesi günkü El Clasico yeni bir dönemin başlangıcını mı yazacak?

    Bugün, iki takım arasındaki rekabetin yeniden ön plana çıkması için koşullar olgunlaşmış görünüyor. Hilal, 18 puanla Roshn Ligi'nin zirvesine yerleşirken, Ittihad 17 puanla onu takip ediyor; bu da sekizinci haftada iki takımın karşı karşıya geleceği doğrudan mücadeleden önce yaşanıyor. Bu durum, klasikoya iki kat daha fazla önem kazandırıyor, çünkü maçın sonucu zirvedeki sıralamayı tersine çevirebilir ve takımlardan birine şampiyonluk yarışında erken bir avantaj sağlayabilir.

    Hilal, farkı dört puana çıkarma ve rakiplerine zirveyi korumanın en güçlü adayı olduğu yönünde güçlü bir mesaj verme fırsatına sahipken, Ittihad maça zirveyi ele geçirmek ve son şampiyonluğunun geçici bir durak olmadığını, geleneksel rakibi karşısında aynı senaryoyu tekrarlayabileceğini kanıtlamak amacıyla çıkıyor.

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    Hilal'in üstünlüğünü teyit etme hırsı ile Ittihad'ın dengeyi tersine çevirme isteği arasında, tüm gözler yalnızca üç puandan fazlasını taşıyabilecek bir mücadeleye çevriliyor.

    Karşılıklı duraklarla geçen 62 yılın ardından en önemli soru hâlâ geçerliliğini koruyor: Mevcut sezon, Hilal ile Ittihad arasındaki lig şampiyonluğu için tarihi rekabeti yeniden canlandıracak mı, yoksa iki takımdan biri diğerinden erken mi uzaklaşacak? Cevap tamamen 90 dakikada belli olmayacak, ancak cumartesi günkü klasiko, altın için yeni bir mücadele hikâyesinin gerçekten başlayıp başlamadığına dair taraftarlara ilk net işareti verebilir.

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