Chivu ile Mourinho arasındaki bağ, yaklaşan kulübe mücadelesine rağmen sarsılmazlığını koruyor. San Siro'daki ihtişamlı yıllarında Chivu, Portekizli teknik adam yönetiminde iki Serie A şampiyonluğu, bir Coppa Italia, bir İtalya Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi kazandı. Ortak başarılarını ve aralarındaki derin kişisel bağı değerlendiren Rumen isim, eski akıl hocasını övmekte gecikmedi: "Mourinho benim için özel bir insan. Onunla tanışmak büyük bir şanstı. Hayatımın en zor anında bana yardım etti ve bunu asla unutmayacağım."

Mourinho ile arasındaki güçlü bağa rağmen Chivu, tecrübeli teknik adamın kendi taktik çerçevesini şekillendirdiği fikrini net şekilde reddetti ve teknik direktörlük tarzının kişisel deneyimlerine dayandığını vurguladı. "Ben hiçbir zaman kimseyi kopyalamadım" dedi. "Kendime ait bir futbol fikrim var; bunu futbolculuk dönemimde ve altyapıdaki yıllarımda inşa ettim. Orada, bu yıllarda bana yardımcı olan şeyleri deneme fırsatı buldum."