AFP
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'60 yıldır burada kazanamadılar' - Cristian Chivu, Inter'in Jose Mourinho'nun Real Madrid'ine karşı kimliğini koruyacağında ısrar etti
Bernabeu'da tarihi bir meydan okuma
Cristian Chivu, salı günü Santiago Bernabeu'da Real Madrid'e karşı başlayacak Şampiyonlar Ligi serisi öncesinde Inter'in kulüp tarihine “önemli sayfalar yazmakta” kararlı olduğunu vurguladı. Inter, Avrupa'da mümkün olan en zorlu açılış gecelerinden birine çıkıyor ve Jose Mourinho'nun 2010'da takımı üçüncü ve son Şampiyonlar Ligi zaferine taşıdığı stada geri dönüyor.
Inter'in tarihi treble sezonunda Mourinho'nun öğrencisi olan Chivu, eski teknik direktörüyle güçlü bağlarını koruduğunu belirtirken kendi taktik anlayışının farklı olduğunun da altını çizdi. Avrupa'da Inter'in başında olmanın getirdiği büyük baskının tamamen farkında olan Rumen teknik adam, omuzlarındaki sorumluluğu vurguladı. Chivu, maç öncesi basın toplantısında gazetecilere, “Bu kulübün tarihine önemli sayfalar yazmak gibi bir yükümlülüğümüz var. Son yıllarda bu kulüp önemli standartlara ulaştı ve biz de tarihine başka sayfalar yazmalıyız. Bu stadyumdaki duygularım mı? Daha da güzel hale gelmiş. Bugün daha da modern ve bu stadyumda maç oynama fırsatına sahip olmak herkes için bir keyif” dedi.
- Getty Images Sport
Special One'a saygı duymak
Chivu ile Mourinho arasındaki bağ, yaklaşan kulübe mücadelesine rağmen sarsılmazlığını koruyor. San Siro'daki ihtişamlı yıllarında Chivu, Portekizli teknik adam yönetiminde iki Serie A şampiyonluğu, bir Coppa Italia, bir İtalya Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi kazandı. Ortak başarılarını ve aralarındaki derin kişisel bağı değerlendiren Rumen isim, eski akıl hocasını övmekte gecikmedi: "Mourinho benim için özel bir insan. Onunla tanışmak büyük bir şanstı. Hayatımın en zor anında bana yardım etti ve bunu asla unutmayacağım."
Mourinho ile arasındaki güçlü bağa rağmen Chivu, tecrübeli teknik adamın kendi taktik çerçevesini şekillendirdiği fikrini net şekilde reddetti ve teknik direktörlük tarzının kişisel deneyimlerine dayandığını vurguladı. "Ben hiçbir zaman kimseyi kopyalamadım" dedi. "Kendime ait bir futbol fikrim var; bunu futbolculuk dönemimde ve altyapıdaki yıllarımda inşa ettim. Orada, bu yıllarda bana yardımcı olan şeyleri deneme fırsatı buldum."
Altmış yıllık uğursuzluğu bozmak
Inter'i İspanya'da zorlu bir görev bekliyor; ekip, Bernabeu'da altmış yıldır kazanamıyor. Genel tabloya bakıldığında Real Madrid, iki takım arasındaki son dört karşılaşmayı da kazandı ve Inter'in İspanyol devine karşı son galibiyeti 1998-99 sezonuna uzanıyor. Chivu, meydan okumanın büyüklüğünü kabul ederken takımının oyun tarzından ödün vermeyeceğini vurguladı. "Bernabeu'da oynamak hiç kimse için kolay değil. Inter'in burada kazanmasının üzerinden 60 yıl geçti" dedi. "Birçok takım burada kazanmakta zorlandı. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ama kim olduğumuzu değiştirmeden. Oyuna hükmetmek istiyoruz, geliştiğimizi göstermek istiyoruz ve Real Madrid'e karşı yaklaşmanın kusursuz bir yolu yok."
Mourinho'nun, Inter'in son sezonlarda bir Şampiyonlar Ligi kupası daha kazanmış olması gerektiği yönündeki iddiası sorulduğunda Chivu, sert ama ölçülü bir yanıt verdi: "Ona sorulması gereken soru, Inter'in kazanmasını isteyip istemediği. Direktörlerin yetkinliği ve son sekiz yılda önemli şeyler gösteren oyuncuların kalitesi sayesinde ileri gittik. Fikirler ve çalışma sayesinde, liyakat ve yetenekle, birçok insanın bunu başarabileceğimizi düşündüğü bir konumdayız. Şampiyonlar Ligi acımasızdır. Onu kazananların bile bazı anların üstesinden gelmesi ve biraz şansa ihtiyaç duyması gerekir. Biz sadece rekabetçi olmak, turnuvanın seviyesine ve kulübün son yıllarda başardıklarına uygun olmak istiyoruz."
- Getty Images Sport
Chivu, Real Madrid'ın küçümsenmemesi gerektiği uyarısında bulundu
Real Madrid'in kısa süre önce Real Betis karşısında aldığı aksiliğe rağmen Chivu, İspanyol devine karşı temkinli olmaya devam ediyor ve yeni transferlerin ihtiyaç duyduğu doğal uyum sürecine dikkat çekiyor. Chivu, "Bir sezonun başlangıcı hiçbir zaman kolay değildir ve hâlâ çok erken. Real Madrid'de oynamanın ne anlama geldiğine hâlâ alışması gereken oyuncular var, bu da hiçbir zaman kolay değil. Başlangıç dengeli geçti. Son maçlarını kaybettiler ama bunu hak etmediler. İşlerin bazı yönlerden nasıl yapılması gerektiğini bilen önemli bir teknik direktörleri ve en üst seviyede oyuncuları var" dedi.
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